Dönüşümün İşaret Fişeği

32 yıldır bu kentin her köşesinde var olan bir marka Hürriyet Akdeniz. Bölgenin sesi, nefesi. Toplumun aynası…Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sadece ve sadece bölgeye hizmet eden bir marka. Biz de o markanın emekçileriyiz.
Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.
Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.
Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…
2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?
SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.
EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
Tabii buradaki en büyük görev Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya düşüyor. Sıkı denetim ve doğru koordinasyonla Antalya’da atılacak normalleşme adımları Türkiye’ye örnek olur.
BU RUHLA BU TAKIM YALNIZ KALMAZ
Antalyaspor zor bir süreçten geçti. Kongre öncesi çizilen kötü senaryoların biri bile gerçekleşse şu an çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. O yüzden Mustafa Yılmaz ve yeni yönetiminin hakkını teslim etmek geriyor.
***
Çok zor bir zamanda, çok zor bir görevin başına geldiler. Sorgusuz, sualsiz amatör bir ruhla, “Antalyaspor yalnız kalmayacak” dediler. Şimdi yapılacak tek şey onları desteklemek…
AESOB’DAN ESNAF RAPORU
Geçtiğimiz hafta AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret ettim. Pandemi sürecinin özellikle küçük esnafa yönelik yansımaları konusunda genel bir tablo çizdi Başkan. Onların gözü de bugün atılacak yeni adımlarda. Daha ötesi hem Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya, hem de ilgili bakanlıklara özel bir rapor sunmuş. Antalya özelinde yapılabilecekleri anlatmış. Yeni alınacak kararlarda 90 bine yakın üyeyi temsil eden Dere’nin fikirlerinin de etkili olacağını tahmin ediyorum.
Dönüşümün İşaret Fişeği
32 yıldır bu kentin her köşesinde var olan bir marka Hürriyet Akdeniz. Bölgenin sesi, nefesi. Toplumun aynası…Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sadece ve sadece bölgeye hizmet eden bir marka. Biz de o markanın emekçileriyiz.
Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.
Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.
Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…
2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?
SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.
EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
Tabii buradaki en büyük görev Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya düşüyor. Sıkı denetim ve doğru koordinasyonla Antalya’da atılacak normalleşme adımları Türkiye’ye örnek olur.
BU RUHLA BU TAKIM YALNIZ KALMAZ
Antalyaspor zor bir süreçten geçti. Kongre öncesi çizilen kötü senaryoların biri bile gerçekleşse şu an çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. O yüzden Mustafa Yılmaz ve yeni yönetiminin hakkını teslim etmek geriyor.
***
Çok zor bir zamanda, çok zor bir görevin başına geldiler. Sorgusuz, sualsiz amatör bir ruhla, “Antalyaspor yalnız kalmayacak” dediler. Şimdi yapılacak tek şey onları desteklemek…
AESOB’DAN ESNAF RAPORU
Geçtiğimiz hafta AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret ettim. Pandemi sürecinin özellikle küçük esnafa yönelik yansımaları konusunda genel bir tablo çizdi Başkan. Onların gözü de bugün atılacak yeni adımlarda. Daha ötesi hem Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya, hem de ilgili bakanlıklara özel bir rapor sunmuş. Antalya özelinde yapılabilecekleri anlatmış. Yeni alınacak kararlarda 90 bine yakın üyeyi temsil eden Dere’nin fikirlerinin de etkili olacağını tahmin ediyorum.