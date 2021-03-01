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Haberler>Yazarlar>Salim Uzun>Dönüşümün İşaret Fişeği
Salim Uzun

Salim Uzun

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Dönüşümün İşaret Fişeği

1 Mart 2021

32 yıldır bu kentin her köşesinde var olan bir marka Hürriyet Akdeniz. Bölgenin sesi, nefesi. Toplumun aynası…Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sadece ve sadece bölgeye hizmet eden bir marka. Biz de o markanın emekçileriyiz.

Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.

Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.

Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…

2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ? 

Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?

SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.

EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
Tabii buradaki en büyük görev Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya düşüyor. Sıkı denetim ve doğru koordinasyonla Antalya’da atılacak normalleşme adımları Türkiye’ye örnek olur.

Dönüşümün İşaret Fişeği
BU RUHLA BU TAKIM YALNIZ KALMAZ 

Antalyaspor zor bir süreçten geçti. Kongre öncesi çizilen kötü senaryoların biri bile gerçekleşse şu an çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. O yüzden Mustafa Yılmaz ve yeni yönetiminin hakkını teslim etmek geriyor.
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Çok zor bir zamanda, çok zor bir görevin başına geldiler. Sorgusuz, sualsiz amatör bir ruhla, “Antalyaspor yalnız kalmayacak” dediler. Şimdi yapılacak tek şey onları desteklemek…

Dönüşümün İşaret Fişeği
AESOB’DAN ESNAF RAPORU 

Geçtiğimiz hafta AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret ettim. Pandemi sürecinin özellikle küçük esnafa yönelik yansımaları konusunda genel bir tablo çizdi Başkan. Onların gözü de bugün atılacak yeni adımlarda. Daha ötesi hem Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya, hem de ilgili bakanlıklara özel bir rapor sunmuş. Antalya özelinde yapılabilecekleri anlatmış. Yeni alınacak kararlarda 90 bine yakın üyeyi temsil eden Dere’nin fikirlerinin de etkili olacağını tahmin ediyorum.

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FIRSAT VERİN ÖRNEK OLALIM

Salim Uzun

Salim Uzun

26 Şubat 2021
PANDEMİ dünya ekonomisini alt üst etti. Birçok sektör şekil değiştirerek süreci yönetmeye çalışırken, Türkiye’de en ağır hasarı restoran ve kafeler aldı. Aslında salgının ilk döneminde restoran ve kafelerin belirli kurallar çerçevesinde açılmasına izin verilmişti.

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Ama bu fırsat maalesef sektör temsilcileri tarafından iyi kullanılamadı. Antalya’da öyle görüntüler ortaya çıktı ki herkes şaştı kaldı. O dönemde Kaleiçi’de yaptığımız tespitlerden sonra “Koronaiçi” başlığı ile manşete taşıdığımız haber süreçte yapılan hataların belgesi gibiydi. 


Şimdi sektör yeni bir virajda. Gerçekten çok yoruldular. Bana göre ilk süreçten de ders çıkardılar. Hayat Eve Sığar (HES) koduyla açılma önerisi uygulanabilir ve mantıklıydı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde yeni bir formül var: “İl ve ilçeye özel serbestlik.”
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Peki, nasıl olacak? İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan vatandaş ödüllendirilecek. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.


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