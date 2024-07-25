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Salim Uzun
Salim Uzun
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Çift kanatlı Başkan da böyle isterdi…

#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Ali Bahar#Atso Seçimi

ALİ Bahar gitti, geride emanetlerini bıraktı.

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*

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu da bu emanetlere sahip çıkmak için örnek bir seçim yaptı.

*

Tek bir tartışma yaşanmadı, çatlak tek bir ses çıkmadı.

*

Boğaçhan Göksu’nun önerisiyle, ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yusuf Hacısüleyman, oy birliği ile emaneti devraldı.

*

Başkan yardımcılığı seçiminde de birlik, dirlik bozulmadı ve Hakan Pakalın da oy birliğiyle yeni görevine başladı.

*

Çift kanatlı Başkan da böyle olmasını isterdi.

*

Taşların bir an önce yerine oturmasını ve kent adına çalışmaya, üretmeye devam edilmesini…

TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ

Yönetim kurulundaki birçok ismi uzun süredir tanıyorum.

*

Hepsi bu kentin yetiştirdiği önemli iş insanları.

*

Her birinin kendine göre meziyetleri var.

*

Geminin kaptanı Yusuf Bey son derece tecrübeli bir isim.

*

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Bu tecrübesiyle ATSO’nun üzerindeki kara bulutların en kısa sürede dağılmasını sağlayacağına eminim.

*

Ve tabii Genel Sekreter Aslı Şahin Tekin’e de parantez açmak gerekiyor.

*

Zorlu sürecin aşılması ve sonrasında onun çabalarına da çok ihtiyaç var.

*

Çünkü o, Ali Bahar’ın nasıl bir ATSO hayal ettiğini bilenlerin en başında geliyor…

Çift kanatlı Başkan da böyle isterdi…

MANŞETLERDE ALİ BAHAR

Bu yazıyı kaleme alırken Hürriyet’in arşivine şöyle bir göz attım.

*

Ne kadar çok haber yapmışız Ali Başkan’la.

*

Turizm, tarım, sanat, şehircilik konuşmuşuz.

*

Projelerini anlatmış, yeri gelmiş övmüş, yeri gelmiş eleştirmiş…

*

Sonra hayıflandım kendi kendime.

*

“Keşke karıştırmasaydım şu arşivi” diye.

*

Çünkü Ali Başkan’ın vizyonunu hatırladıkça insan bir kez daha kahroluyor zamansız bu gidişe…

Çift kanatlı Başkan da böyle isterdi…

Çift kanatlı Başkan da böyle isterdi…

Çift kanatlı Başkan da böyle isterdi…

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Çift kanatlı Başkan da böyle isterdi…

#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Ali Bahar#Atso Seçimi
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