Çift kanatlı Başkan da böyle isterdi…

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu da bu emanetlere sahip çıkmak için örnek bir seçim yaptı.

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Tek bir tartışma yaşanmadı, çatlak tek bir ses çıkmadı.

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Boğaçhan Göksu’nun önerisiyle, ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yusuf Hacısüleyman, oy birliği ile emaneti devraldı.

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Başkan yardımcılığı seçiminde de birlik, dirlik bozulmadı ve Hakan Pakalın da oy birliğiyle yeni görevine başladı.

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Çift kanatlı Başkan da böyle olmasını isterdi.

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Taşların bir an önce yerine oturmasını ve kent adına çalışmaya, üretmeye devam edilmesini…

TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ

Yönetim kurulundaki birçok ismi uzun süredir tanıyorum.

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Hepsi bu kentin yetiştirdiği önemli iş insanları.

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Her birinin kendine göre meziyetleri var.

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Geminin kaptanı Yusuf Bey son derece tecrübeli bir isim.

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Bu tecrübesiyle ATSO’nun üzerindeki kara bulutların en kısa sürede dağılmasını sağlayacağına eminim.

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Ve tabii Genel Sekreter Aslı Şahin Tekin’e de parantez açmak gerekiyor.

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Zorlu sürecin aşılması ve sonrasında onun çabalarına da çok ihtiyaç var.

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Çünkü o, Ali Bahar’ın nasıl bir ATSO hayal ettiğini bilenlerin en başında geliyor…

MANŞETLERDE ALİ BAHAR

Bu yazıyı kaleme alırken Hürriyet’in arşivine şöyle bir göz attım.

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Ne kadar çok haber yapmışız Ali Başkan’la.

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Turizm, tarım, sanat, şehircilik konuşmuşuz.

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Projelerini anlatmış, yeri gelmiş övmüş, yeri gelmiş eleştirmiş…

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Sonra hayıflandım kendi kendime.

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“Keşke karıştırmasaydım şu arşivi” diye.

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Çünkü Ali Başkan’ın vizyonunu hatırladıkça insan bir kez daha kahroluyor zamansız bu gidişe…

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