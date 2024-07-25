Çift kanatlı Başkan da böyle isterdi…

Paylaş
*
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu da bu emanetlere sahip çıkmak için örnek bir seçim yaptı.
*
Tek bir tartışma yaşanmadı, çatlak tek bir ses çıkmadı.
*
Boğaçhan Göksu’nun önerisiyle, ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yusuf Hacısüleyman, oy birliği ile emaneti devraldı.
*
Başkan yardımcılığı seçiminde de birlik, dirlik bozulmadı ve Hakan Pakalın da oy birliğiyle yeni görevine başladı.
*
Çift kanatlı Başkan da böyle olmasını isterdi.
*
Taşların bir an önce yerine oturmasını ve kent adına çalışmaya, üretmeye devam edilmesini…
TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ
Yönetim kurulundaki birçok ismi uzun süredir tanıyorum.
*
Hepsi bu kentin yetiştirdiği önemli iş insanları.
*
Her birinin kendine göre meziyetleri var.
*
Geminin kaptanı Yusuf Bey son derece tecrübeli bir isim.
*
Bu tecrübesiyle ATSO’nun üzerindeki kara bulutların en kısa sürede dağılmasını sağlayacağına eminim.
*
Ve tabii Genel Sekreter Aslı Şahin Tekin’e de parantez açmak gerekiyor.
*
Zorlu sürecin aşılması ve sonrasında onun çabalarına da çok ihtiyaç var.
*
Çünkü o, Ali Bahar’ın nasıl bir ATSO hayal ettiğini bilenlerin en başında geliyor…
MANŞETLERDE ALİ BAHAR
Bu yazıyı kaleme alırken Hürriyet’in arşivine şöyle bir göz attım.
*
Ne kadar çok haber yapmışız Ali Başkan’la.
*
Turizm, tarım, sanat, şehircilik konuşmuşuz.
*
Projelerini anlatmış, yeri gelmiş övmüş, yeri gelmiş eleştirmiş…
*
Sonra hayıflandım kendi kendime.
*
“Keşke karıştırmasaydım şu arşivi” diye.
*
Çünkü Ali Başkan’ın vizyonunu hatırladıkça insan bir kez daha kahroluyor zamansız bu gidişe…
Paylaş