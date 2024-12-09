Çiçek ailesinin mutlu günü

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Manşet Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiçek’in kardeşi ve Manşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Serpil Çiçek, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Can Yılmaz’la görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. İstanbul Hall Wedding Convention’da gerçekleştirilen düğünde gelinin nikah şahitliğini Antalya Valisi Hulusi Şahin ile AK Parti MKYK Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel yaparken, damadın şahitleri ise arkadaşları Tahsin Eray Kahraman ve Murat Mutlu Uludoğan oldu. Nikahı ise Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz kıydı.