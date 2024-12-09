×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERYazarlarSalim UzunÇiçek ailesinin mutlu günü

Çiçek ailesinin mutlu günü

Güncelleme Tarihi:

#Manşet Gazetesi#DÜĞÜN#ANTALYA
Çiçek ailesinin mutlu günü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 10:31

Manşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Serpil Çiçek, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Can Yılmaz’la dünya evine girdi.

Haberin Devamı

Manşet Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiçek’in kardeşi ve Manşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Serpil Çiçek, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Can Yılmaz’la görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. İstanbul Hall Wedding Convention’da gerçekleştirilen düğünde gelinin nikah şahitliğini Antalya Valisi Hulusi Şahin ile AK Parti MKYK Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel yaparken, damadın şahitleri ise arkadaşları Tahsin Eray Kahraman ve Murat Mutlu Uludoğan oldu. Nikahı ise Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz kıydı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manşet Gazetesi#DÜĞÜN#ANTALYA

BAKMADAN GEÇME!