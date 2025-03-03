Büyükşehir’in kırmızı yolları… ATSO geç mi kalıyor? Ali Çandır aday mı?

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Uygulamanın ilk etabı da Mevlana, Güllük Kavşağı, Yener Ulusoy Bulvarı’nda başladı.

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Bu güzergahı neredeyse her gün kullanan bir otomobil sürücüsü olarak şunu söyleyebilirim: İyi niyetle başlatılan bir sistem, trafikteki kaosu daha da arttırdı!

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Çünkü bizim sürücülerin milli sporları arasında kurallara uymamak var.

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Ayrıca bu sistem, toplu taşıma sürücüleri arasında da bir türlü benimsenemedi.

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Çünkü yollar çok dar, araç sayısı ise çok fazla.

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Böyle bir sistemde şeritte kalsan bir dert, kalmasan ayrı bir dert.

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Tamam, dünyada bu sistemin örnekleri var, ancak her kentin de kendine göre dinamikleri var.

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O yüzden yakın zamanda kırmızı şeritlere veda edersek inanın hiç şaşırmayacağım.

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ATSO GEÇ Mİ KALIYOR?

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin kısa süre içinde sağlanabileceğini, bunun da turizme olumlu yansıyacağını söylemiş.

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Bunu nerede söylemiş?

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ATSO Meclisi’nde.

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Yusuf Bey’in doğru ve ayakları yere basan tespitleri var.

*

Ama, gündemi yakalamakta biraz geç kalıyor sanki.

*

Yusuf Bey, bu tür açıklamaları meclis toplantısına saklamayı tercih ediyor sanırım.

*

Elbette bu da bir yöntem.

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Ama bu yöntem devam ederse ATSO’nun gündem belirleme, öncülük yapma niteliğine elveda diyebiliriz…

ATSO ve ALİ ÇANDIR

Geçenlerde Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etmiştim.

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Sektörel konuları konuştuktan sonra, “ATSO’ya aday mısınız?” diye sordum.

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Ali Bey, hiç evelemedi gevelemedi, politika da yapmadı ve şunu söyledi:

“ATSO’ya kesinlikle aday değilim. İşimize, gücümüze bakıyoruz. Birtakım gündemler yaratılıyor ama ben o gündemlerin içinde değilim.”

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Ali Bey’e bu soruyu neden sorduğumu da başka bir yazıda geniş geniş yazacağım…