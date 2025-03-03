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Büyükşehir’in kırmızı yolları… ATSO geç mi kalıyor? Ali Çandır aday mı?

#ANTALYA Büyükşehir Belediyesi#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Antalya Ticaret Borsası

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak için halk otobüslerine yönelik özel şerit uygulaması başlattı.

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Uygulamanın ilk etabı da Mevlana, Güllük Kavşağı, Yener Ulusoy Bulvarı’nda başladı.

*

Bu güzergahı neredeyse her gün kullanan bir otomobil sürücüsü olarak şunu söyleyebilirim: İyi niyetle başlatılan bir sistem, trafikteki kaosu daha da arttırdı!

*

Çünkü bizim sürücülerin milli sporları arasında kurallara uymamak var.

*

Ayrıca bu sistem, toplu taşıma sürücüleri arasında da bir türlü benimsenemedi.

*

Çünkü yollar çok dar, araç sayısı ise çok fazla.

*

Böyle bir sistemde şeritte kalsan bir dert, kalmasan ayrı bir dert.

*

Tamam, dünyada bu sistemin örnekleri var, ancak her kentin de kendine göre dinamikleri var.

*

O yüzden yakın zamanda kırmızı şeritlere veda edersek inanın hiç şaşırmayacağım.

 Büyükşehir’in kırmızı yolları… ATSO geç mi kalıyor Ali Çandır aday mı

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ATSO GEÇ Mİ KALIYOR?

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin kısa süre içinde sağlanabileceğini, bunun da turizme olumlu yansıyacağını söylemiş.

*

Bunu nerede söylemiş?

*

ATSO Meclisi’nde.

*

Yusuf Bey’in doğru ve ayakları yere basan tespitleri var.

*

Ama, gündemi yakalamakta biraz geç kalıyor sanki.

*

Yusuf Bey, bu tür açıklamaları meclis toplantısına saklamayı tercih ediyor sanırım.

*

Elbette bu da bir yöntem.

*

Ama bu yöntem devam ederse ATSO’nun gündem belirleme, öncülük yapma niteliğine elveda diyebiliriz…

 Büyükşehir’in kırmızı yolları… ATSO geç mi kalıyor Ali Çandır aday mı

ATSO ve ALİ ÇANDIR

Geçenlerde Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etmiştim.

*

 

Sektörel konuları konuştuktan sonra, “ATSO’ya aday mısınız?” diye sordum.

*

Ali Bey, hiç evelemedi gevelemedi, politika da yapmadı ve şunu söyledi:

 

“ATSO’ya kesinlikle aday değilim. İşimize, gücümüze bakıyoruz. Birtakım gündemler yaratılıyor ama ben o gündemlerin içinde değilim.”

*

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Ali Bey’e bu soruyu neden sorduğumu da başka bir yazıda geniş geniş yazacağım…

#ANTALYA Büyükşehir Belediyesi#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Antalya Ticaret Borsası
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