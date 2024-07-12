Burdur’da 'Alex' krizi…

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Ne olmuş peki?

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Takımın teknik direktörü Alex de Souza, antrenman sonrası Burdurlu sporseverlerle bir araya gelip Fenerbahçe forması imzalamış.

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Antalyaspor taraftar dernekleri yaşananlara tepki göstermiş, Antalyaspor yönetimi zehir zemberek bir açıklama yapmış…

Bu imza olayını önce 3-5 taraftarın spontane girişimi sandım ama daha sonra DHA Burdur Muhabiri Mesut Madan’ın çektiği fotoğrafları dikkatle inceledim.

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Ve gördüm ki Alex, baya baya organize bir şekilde Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya gelmiş.

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Bu olaya 4 farklı açıdan bakmak lazım:

Antalyasporlu taraftarlar açısı…

Antalyasporluların böyle bir görüntüye tepki göstermesine kimse ses çıkaramaz.

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Hiçbir taraftar, gönül verdiği takımın teknik direktörünün başka bir takımın formasını imzalamasını kabullenmek istemez.

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O yüzden bu fotoğraflara tepki gösteren, Antalyaspor yönetiminden açıklama bekleyen taraftarlar sonuna kadar haklıdır.

Alex de Souza açısı…

Her ne kadar Antalyaspor teknik direktörü olsa da Alex bir Fenerbahçe efsanesidir.

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Onu Antalyaspor’a getiren de Fenerbahçe’deki başarılarıdır.

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Antalyaspor yönetimi 40 tane açıklama yapsa da, taraftarın tepkisi sosyal medyada ‘TT’ olsa da Alex’in önüne Fenerbahçe forması getirilecek bir ortam oluşursa o da o formayı imzalar.

Burdurlu taraftarlar açısı…

Bu krizdeki en masum kanat Burdur’da yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar.

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Belki de yaşamlarında bir kez daha Alex’i göremeyeceklerini düşünerek tesislerin önünde çoluk çocuk imza nöbeti tutmuşlar.

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Kızanlar olsa da neresinden bakarsanız bakın son derece masumane bir eylem…

Antalyaspor yönetimi açısı…

Antalyaspor yönetimi yaşananların ardından son derece sert bir açıklama yaptı.

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Yazılı ifadelerden anlıyoruz ki; onlar da yaşananları DHA’nın servis ettiği fotoğraflar ve ortaya çıkan tepkiden sonra öğrenmiş.

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Peki, ne yapmışlar?

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Takımın sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerin savunması alınmış, bir daha bu görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa sert dille uyarılmış.

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Sert dille uyarılanlar arasında Alex de Souza var mı bilmiyoruz.

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Eğer o da varsa bu pilav daha çok su kaldırır…

KİM HAKLI?

Yaşananların özünü araştırırken eski bir Antalyaspor yöneticisi aradı ve şunları söyledi:

BURDUR’U BIRAKIN ANTALYA’YA BAKIN

“Takıma, armaya sahip çıkmak elbette güzel. Ama bu tür hassasiyetler kişiye göre görünüp kişiye göre kaybolursa o zaman olmaz. Alex’in imzasına tepki gösteren taraftar dernekleri, mevcut yöneticiler ve gazeteciler kentin en önemli mekanlarında dalgalanan rakip takım bayraklarına neden ses çıkarmıyor? Antalyaspor’da yöneticilik yapıp İstanbul takımlarında aile boyu kongre delegesi olanları ne yapacağız? Alex’in Burdur’daki imzasını sorun edenler önce Antalya’ya dönüp baksın.”

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Tespitler ne kadar haklı?

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Orasını Antalyalılara ve spor medyasına bırakıyorum…