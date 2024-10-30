 Bu halk senden vazgeçmez

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Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen fotoğraflarla hazırlanmış çok özel bir manşet.

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Coşkuyu, özlemi, gururu ve minnettarlığı anlatıyor.

101 yıldır bu tablo hiç değişmedi.

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101 yıldır Atatürk’ün en büyük eserini millet sonuna kadar sahipleniyor…

KIRMIZI-BEYAZ ANTALYA

Antalya dün yine çok güzeldi.

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29 Ekim’i yine coşkuyla kutladık.

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Caddeler, sokaklar yine kırmızı-beyaza büründü.

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Geleneksel fener alayında çekilen fotoğraflar yine hepimizi mest etti.

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Yine, yine, yine…

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HER BAYRAMIN MUTSUZ TİPLERİ

Her bayram, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki trafikten şikâyet edenleri anlamıyorum.

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Kutlamaların yapılacağı alana ısrarla özel aracıyla girip, sonra da abuk subuk sosyal medya paylaşımları yapanlara illet oluyorum.

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Kötü niyet aramıyorum ama iyi niyet ararken de zorlanıyorum…