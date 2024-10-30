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Bu halk senden vazgeçmez

#Hürriyet#ANTALYA#Cumhuriyet

HÜRRİYET’in bugünkü manşetini işte bu başlıkla attık.

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Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen fotoğraflarla hazırlanmış çok özel bir manşet.

*

Coşkuyu, özlemi, gururu ve minnettarlığı anlatıyor.

Bu halk senden vazgeçmez

101 yıldır bu tablo hiç değişmedi.

*

101 yıldır Atatürk’ün en büyük eserini millet sonuna kadar sahipleniyor…

 Bu halk senden vazgeçmez

KIRMIZI-BEYAZ ANTALYA

Antalya dün yine çok güzeldi.

*

29 Ekim’i yine coşkuyla kutladık.

*

Caddeler, sokaklar yine kırmızı-beyaza büründü.

*

Geleneksel fener alayında çekilen fotoğraflar yine hepimizi mest etti.

*

Yine, yine, yine…

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HER BAYRAMIN MUTSUZ TİPLERİ

Her bayram, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki trafikten şikâyet edenleri anlamıyorum.

*

Kutlamaların yapılacağı alana ısrarla özel aracıyla girip, sonra da abuk subuk sosyal medya paylaşımları yapanlara illet oluyorum.

*

Kötü niyet aramıyorum ama iyi niyet ararken de zorlanıyorum…

#Hürriyet#ANTALYA#Cumhuriyet
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