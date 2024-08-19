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Salim Uzun
Salim Uzun
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Bilimle de ‘turizm’ oluyormuş…

#National Geographic#Anda Barut#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

National Geographic ve Anda Barut Collection iş birliğiyle Didim’de organize edilen “Doğayı Keşfet” etkinliğini izleme fırsatı buldum.

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İyi ki de izlemişim.

*

Benim için çok farklı bir deneyim oldu.

*

Bir kere son derece profesyonel bir ekip, işin hem turizm hem de bilim ayağını çok iyi yönetti.

Bilimle de ‘turizm’ oluyormuş…

Fizikçi ve astronom Erdem Aytekin, her yıl Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı küçük parçacıkların dünya atmosferine girdiğini anlattı.

*

İşte, o parçacıkları zaman zaman çıplak gözle bile görebildik.

*

Lafın kısası her şey muhteşemdi…

 Bilimle de ‘turizm’ oluyormuş…

SANKİ OTEL BOŞALDI

Etkinliğin yapıldığı Delice Yarımadası’na ilk kez gittim.

*

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Doğanın muhteşem yüzüne Antalya’dan aşinayız ama burası da başka bir cennetmiş.

*

Daha da ötesi, turizmle-bilimi yan yana getirip bu kadar etkileyici sonuçlar almak tam bir profesyonellik işi.

*

Etkinlikte yerli-yabancı herkesin yüzü gülüyordu.

*

İnanılmaz bir kalabalık vardı.

*

Otelde konaklayanların büyük bölümü denizi, havuzu, yemeyi, içmeyi bırakıp, en şık elbiselerini giyip bu etkinliğe koşmuştu.

*

Turizmde yeni hikâyeler böyle yazılıyor sanırım…

*

Şahit oldum ve çok mutlu oldum.

 Bilimle de ‘turizm’ oluyormuş…

AHMET BARUT’U KUTLUYORUM

Barut ailesinin turizm sektörüne sağladığı katma değeri konuşmaya bile gerek yok.

*

Antalya’daki yatırımların boyutu ve kalitesi herkesin malumu.

*

Ancak Didim’deki tesis her haliyle görülmeye değer.

*

Ahmet Barut, turizm sektörü açısından ustalık eserini ortaya çıkarmış.

*

Tesis daha çok yeni ama özellikle yabancı ziyaretçi bakımından şimdiden çok iyi bir noktaya gelmiş.

*

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 60 milyon turist, 60 milyar dolarlık turizm geliri hedefine en ciddi itici güç işte bu nitelikteki tesisler.

*

Ne diyelim, elinize sağlık…

 Bilimle de ‘turizm’ oluyormuş…

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MESLEĞİNE AŞIK BİR FOTO MUHABİRİ

Etkinlikte foto muhabiri Şebnem Çoşkun’la tanıştım.

*

Birçok foto muhabirini takip ediyorum ama Şebnem Hanım’ı atladığımı görünce çok üzüldüm.

*

Etkinlikte de bir dakika bile yerinde durmadı ve çok güzel fotoğraflar çekti.

*

Mesleğine aşık isimleri görünce mutlu oluyorum.

*

Ben de artık Şebnem Coşkun’un sıkı takipçilerinden biriyim…

#National Geographic#Anda Barut#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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