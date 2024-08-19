 Bilimle de ‘turizm’ oluyormuş…

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İyi ki de izlemişim.

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Benim için çok farklı bir deneyim oldu.

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Bir kere son derece profesyonel bir ekip, işin hem turizm hem de bilim ayağını çok iyi yönetti.

Fizikçi ve astronom Erdem Aytekin, her yıl Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı küçük parçacıkların dünya atmosferine girdiğini anlattı.

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İşte, o parçacıkları zaman zaman çıplak gözle bile görebildik.

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Lafın kısası her şey muhteşemdi…

SANKİ OTEL BOŞALDI

Etkinliğin yapıldığı Delice Yarımadası’na ilk kez gittim.

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Doğanın muhteşem yüzüne Antalya’dan aşinayız ama burası da başka bir cennetmiş.

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Daha da ötesi, turizmle-bilimi yan yana getirip bu kadar etkileyici sonuçlar almak tam bir profesyonellik işi.

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Etkinlikte yerli-yabancı herkesin yüzü gülüyordu.

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İnanılmaz bir kalabalık vardı.

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Otelde konaklayanların büyük bölümü denizi, havuzu, yemeyi, içmeyi bırakıp, en şık elbiselerini giyip bu etkinliğe koşmuştu.

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Turizmde yeni hikâyeler böyle yazılıyor sanırım…

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Şahit oldum ve çok mutlu oldum.

AHMET BARUT’U KUTLUYORUM

Barut ailesinin turizm sektörüne sağladığı katma değeri konuşmaya bile gerek yok.

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Antalya’daki yatırımların boyutu ve kalitesi herkesin malumu.

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Ancak Didim’deki tesis her haliyle görülmeye değer.

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Ahmet Barut, turizm sektörü açısından ustalık eserini ortaya çıkarmış.

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Tesis daha çok yeni ama özellikle yabancı ziyaretçi bakımından şimdiden çok iyi bir noktaya gelmiş.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 60 milyon turist, 60 milyar dolarlık turizm geliri hedefine en ciddi itici güç işte bu nitelikteki tesisler.

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Ne diyelim, elinize sağlık…

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MESLEĞİNE AŞIK BİR FOTO MUHABİRİ

Etkinlikte foto muhabiri Şebnem Çoşkun’la tanıştım.

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Birçok foto muhabirini takip ediyorum ama Şebnem Hanım’ı atladığımı görünce çok üzüldüm.

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Etkinlikte de bir dakika bile yerinde durmadı ve çok güzel fotoğraflar çekti.

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Mesleğine aşık isimleri görünce mutlu oluyorum.

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Ben de artık Şebnem Coşkun’un sıkı takipçilerinden biriyim…