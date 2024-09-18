BELCONTİ 27 yaşında

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Kokteyl, akşam yemeği ve özel şovların ardından misafirlere hitap eden Belconti Resort Hotel Genel Müdürü Gülen Şenyapıcı, “Böyle özel bir gecede takım arkadaşlarım ve misafirlerimizle bir araya gelmekten çok mutluyum” dedi.

‘ÇEVRE BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

Belconti Resort Hotel’in, çevre duyarlılığı konusunda önemli adımlar attığının altını çizen Şenyapıcı, “Tesisimize sürekli gelen misafirlerimiz adına ‘TEMA Vakfı’ aracılığı ile fidan bağışında bulunduk. Bağışladığımız fidanlar, tüm Türkiye’de büyük bir acı yaşanmasına sebebiyet veren 2023 depreminin etkilediği Kahramanmaraş’ta toprakla buluşacak. Büyük bir gurur yaşadığımız bu özel günde bizi yalnız bırakmayarak, çalışmalarımızı destekleyen, Genel Müdür Yardımcımız Tahsin Küpcük başta olmak üzere diğer departman yöneticilerimize ‘TEMA Gönüllüsü’ rozetini takan TEMA Vakfı Manavgat İlçe Başkanı Şenay Malbora’ya da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.