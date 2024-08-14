Başka bir turizm…

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Antalya, çok önemli markalar, çok önemli organizasyonlarla bırakın Türkiye’yi dünya medyasının gündemi haline gelmeye başladı.

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En son Ela Excellence Resort Belek’te başlayan ve dünyaca ünlü sekiz şefin menü sunumlarını yapacağı gastronomi şöleninin bir bölümüne ben de katıldım.

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Michelin yıldızlı Fransız Şef Julien Lefebvre, hepimize inanılmaz bir deneyim yaşattı.

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Sadece yemekler değil organizasyonun tamamı muhteşemdi.

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Elbette bu işin mimarı Ela Hotels Turizm Koordinatörü Korhan Alşan’la bir araya geldik, turizmi konuştuk.

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Korhan Bey hem etkinliğin detaylarından bahsetti hem de 2024 turizm sezonunu yorumladı:

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PAZARLAMADA EKSİĞİZ

“Sektörün zayıf noktalarından biri pazarlama. Halbuki artık pazarlama dünyasının içindeyiz. Biz bu eksiği gidermeye çalışıyoruz. Gelecekte çok yeni, daha önce yapılmamış otel projelerimiz olacak. Sanatı, kültürü, doğayı, sürdürülebilirliği kapsayan işler olacağı için çok heyecanlıyız. Ünlü şeflerin katıldığı organizasyon da çok ilgi görüyor. Misafirlerimiz çok memnun. Bu tür çalışmaları planla bir şekilde devam ettireceğiz.

DAVRANIŞLAR DEĞİŞTİ

Elimizdeki veriler 60 milyon turist hedefine ulaşacağımızı gösteriyor. Eylül, ekim ayından sonra tekrar bir canlılığın başlayacağını düşünüyorum. Elbette dünya genelinde finansal kaynakların azalması, girdi maliyetlerini yükselmesi tüketicilerin davranışlarını etkiledi. Tüketiciler artık daha fiyat odaklı.

ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin turizmde büyük hedefleri var. Hedefimiz 100 milyon turist ise biz altyapıyı şimdiden planlamalıyız. Trafik, çöp sorunu, arıtma, havalimanı konusu hep gündemimizde olmalı. Bunu yapmazsak kurguladığımız bütün sistem üzerimize yıkılabilir ve bir anda bu bizi çok geriye çekebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konularda çok önemli çalışmalar yapıyor. TGA’nın çok iyi bir vizyonu var.

BİRBİRİMİZİ VURMAYALIM

Çok iyi 5 yıldızlı otellerimiz var ama artık daha alt segmentteki otellerin hatta pansiyonların markalaşması gerekiyor. Çünkü biz 5 yıldızlı kapasitesini doldurduk. Bu alana daha fazla yüklenmek sadece birbirimizi vurmak olur. Bu anlayışa uygun teşvik modelleri geliştirmek gerekiyor.”

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Korhan Bey’in, “5 yıldızlı otel kapasitesini doldurduk” cümlesine çok iyi odaklanmak lazım.

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Eğer bu tespit doğru değerlendirilmezse 3-5 yıl içinde çok farklı şeyler konuşuyor olabiliriz…

SANKİ YIKIP YENİDEN YAPMIŞLAR

Ela Excellence Resort’a yıllar önce gitmiştim.

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Nedense aklımda yorgun bir otel imajı kalmış.

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Ancak otelin lobisinden içeri giriş yapınca gerçekten çok şaşırdım.

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O kadar büyük bir değişim yaşanmış ki sanki oteli yıkıp yeniden yapmışlar.

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Bu değişime neresinden bakarsanız bakın Türk turizmi için büyük bir kazanç…

3’LEMEDEN KURTULALIM

Turizmi gerçekten önemseyen, kaliteden ödün vermeyen, sektörün geleceği için kafa yoran ve durmadan üreten sektör profesyonellerini pamuklara sarmak lazım.

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Çünkü bu bakış açısı sayesinde sektör ivme kazanıyor, geleceğe daha umutlu bakıyor.

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Antalya bu konuda çok şanslı.

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Çünkü vizyonu güçlü çok özel isimler turizm gruplarına öncülük yapıyor.

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O isimlerden biri de Korhan Alşan.

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Korhan Bey bildiğim kadarıyla 30 yılı aşkın süredir turizm sektörünün içinde.

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Kendisinin en önemli özelliği turizme çok geniş bir bakış açısıyla bakması.

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Ve yeri geldiğinde çok hızlı biçimde görüş açısını değiştirmesi.

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Bu özelliği çalıştığı kurumlarda elbette fark yaratıyor ama beni ilgilendiren taraf kentin kazanımları.

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Korhan Bey, yaptığımız her sohbette sanattan, spordan, gastronomiden uzun uzun bahsediyor, klasik turizmfaaliyetlerinden nasıl sıyrıldıklarını anlatıyor.

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Anlattıkları da sözde kalmıyor, her biri proje olarak karşımıza çıkıyor.

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O projeler de kentin gelişimine katkı sunuyor.

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Keşke her yönetici deniz-kum-güneş üçlemesi kolaylığından sıyrılsa.

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Belki o zaman her alanda ‘başka bir turizm’ konuşuruz…