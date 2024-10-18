Bakanlık, ATF’yi izliyor mu?

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ATF, bu yıl 6. kez yerli ve yabancı turizm profesyonellerini Antalya’da buluşturacak.
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Fuardan önce ATF Kurucusu ve GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral’le bir araya geldik fuar hedefleriyle ilgili kısa bir sohbet yaptık.
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Selçuk Bey, 23-25 Ekim tarihlerinde Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarla ilgili yine çıtayı yükseltmiş.
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2019’da 4 bin metrekarelik alanda başlayan fuar, bu yıl 35 bin metrekarelik alanda yapılacakmış.
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Ayrıca, geçen yıl 680 turizm markasının yer aldığı ATF’ye, bu yıl 1000’in üzerinde marka katılacakmış.
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Hedef ise 30 bin ziyaretçiymiş…
Rakamlar, hedefler elbette önemli ama asıl olan Selçuk Bey’in azmi.
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Pandemi döneminde bile, bu fuardan vazgeçmeyerek kente çok özel bir marka kazandıran Selçuk Meral, sadece turizm sektörünün değil onlarca sektörün övgüsünü hak ediyor.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı da eminim ki yaptıklarını izliyordur.
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Bakarsınız, Bakanlık, bundan sonraki fuarların daha çok içinde yer alır.
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Neden olmasın?
DİRENDİ AMA OLMADI…
Meslek büyüğümüz Vedat Özkeleş’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
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Mesleğe ömrünü, gönlünü verenler bir bir göçüyor.
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Hayat çok uzun ama bir o kadar da kısa.
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O yüzden hep vefa, vefa, vefa diyorum…
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Güle güle Vedat ağabey, mekânın cennet olsun.
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