 Aziz Çetin, “Hodri meydan” dedi.

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O kavgada alakalı alakasız herkes konuştu ama Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin sessizdi…

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İşte o sessizlik, Hasan Subaşı Tesisleri’nde dün gerçekleştirilen basın toplantısıyla bozuldu.

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Aziz Bey, toplantıya elini kolunu dolduran resmi nitelikli evraklarla katıldı.

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Sözlerine de “Ne istiyorsanız sorun. Her soruya belgeyle yanıt vereceğim” cümlesiyle başladı.

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Öyle de oldu.

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Aziz Bey, Antalyaspor için tahsis edilen hafriyat gelirinin kulübün kasasına girmediği iddialarına, medya mensuplarına dağıttığı belgelerle yanıt verdi.

Spor yasası gereği Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından maliyet raporlarının denetlendiğini hatırlattı, “Hesaplarımız herkese açık. İsteyen gelsin incelesin” dedi.

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Tabii biz ne müteahhit ne de muhasebeciyiz.

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O yüzden dağıtılan evrakları o an inceleyip, içinden bir sonuç çıkarmamız elbette beklenemezdi.

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Ancak, toplantının asıl can alıcı noktası dağıtılan evraklar değildi zaten.

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Can alıcı nokta, Aziz Bey’in hafriyat gelirinin kulübün kasasına girmediği iddiasını gündeme getiren Hafriyatçılar Odası Başkanı Özgür Bucak’la ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıklamasıydı.

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Yani bir anlamda ‘hodri meydan’ dedi Aziz Bey ve kararı yargıya bıraktı.

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O yüzden bu açıklamanın üstüne söylenecek her söz bana göre fasa fiso.

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Söyleyecek sözü olan gitsin Türk yargısına anlatsın, biz de hep beraber gerçekleri görelim…

‘HAFRİYAT İŞİNİ GÜLTEKİN GENCER’E VERELİM’

Aziz Bey’in açıklamaları içinden aldığım başlıklar var.

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Biraz da onlara bakalım:

*Göreve gelirken boğazımdan bir lokma haram lokma geçmeyecek dedim.

*Bana ve ekibime itibar suikastı yapılmaya çalışıldı.

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*2-3 müptezelin ortaya attığı iddialar nedeniyle yıpranıyoruz.

*1 milyar TL konusu tamamen algı.

*Bütün Antalya’yı kazsanız o para çıkmaz.

*Gültekin Gencer 200 milyon TL teminat mektubu getirsin, hafriyat işini ona verelim.

*Devir, Antalyaspor çocuklarının devri.