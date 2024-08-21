'ATSO' özel dosyayla Ankara’da

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Salı günü yapılan mecliste ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret edeceklerini söylemişti zaten.

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Ama bir de ATSO yönetiminin Ankara’ya götürdüğü kırmızı kapaklı dosyada neler var ona bakalım…

Öncelik, merhum Ali Bahar’ın da çok önemsediği toplu işyeri projesinde.

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Öğrendiğim kadarıyla projenin gerçekleştirileceği arazinin tahsisi konusunda önemli görüşmeler yapılacak.

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Zaten 13 kooperatif kurulmuştu.

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Tahsis sorunu da çözülürse belki de Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek.

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Ankara’ya götürülen dosyada elbette sadece bu konu yok.

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20’ye yakın madde var.

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Kredi kartları konusu, vize sorunu, yeşil pasaport meselesi, fuar ve pazar araştırmalarına yönelik desteklerin artırılması, berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri tartışması, AVM’ler…

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ATSO’nun Ankara ile dirsek temasında olması kent açısından çok önemli.

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Umarım bu irtibat daha da güçlenerek devam eder.

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Yapılan ziyaretlerin sonuçlarını da merakla bekliyoruz…

OYUN EVİ OYUNU!

ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Akbaş Tarakçı, geçen meclis çok önemli bir konuya değindi.

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Nilay Hanım, belediyeler tarafından ‘oyun evi’ adı altında ruhsatlandırılan işletmelerin birçoğunun kreş ve anaokulu olarak hizmet vermeye başladığını söyledi ve şöyle devam etti:

TACİZDEN NASIL KORUYACAĞIZ?

“Sorun çok tehlikeli bir boyuta ulaştı. Küçücük bir dükkan tutup oyun evi ruhsatı alan kişiler resmen kreş ve anaokulu hizmeti veriyor. Bu tür yerlere emanet edilen çocuklarımız çok büyük risk altında. Oyun evi dediğiniz yerler çocukların kısa süreli olarak bırakıldığı, ebeveynlerin yakın çevreden ayrılmadığı yerlerdir. Ancak son dönemde Türkiye’nin birçok ilinde bu şekilde ruhsat alan işletmeler bir anda kreş ve anaokuluna dönüştü. Küçücük bir dükkan, kendini eğitimci olarak tanıtan bir çalışandan oluşan yerler 3-5 yaş arasındaki çocuklara sabahtan akşama kadar hizmet veriyor. Böyle bir sistemde çocuklarımızı şiddetten, tacizden nasıl koruyacağız?

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ASIL GÖREV VELİYE DÜŞÜYOR

Hiçbir denetim yok, kamera yok, uzman yok, fiziki koşullar çocuklar için uygun değil. Böyle olunca elbette ki fiyatlar da düşük. Veliye oyun evi ruhsatını gösteriyorlar, bir personel de kendisini uzman olarak tanıtıyor oldu bitti. Hatta işi büyütüp çocukları evden alıp eve bırakan oyun evleri bile var. Biz bu yerleri sürekli şikayet ediyoruz. Ancak süreç çok yavaş işliyor. Bizden kanıt istiyorlar. Hal böyle olunca tıkanıp kalıyoruz. Burada asıl görev velilere düşüyor. Çocuklarını kime emanet ettiklerini iyi araştırmalılar. Belediyeler de denetim görevini eksiksiz yerine getirmeli.”

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İşin öznesi çocuk olunca çok daha dikkatli olmalıyız.

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Sadece belediyeler değil, Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu meseleyi vakit kaybetmeden mercek altına almalı.

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Düşünmek bile istemiyorum ama yaşanacak bir olumsuzlukta bu satırlar herkesin karşısına çıkarılır.

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Benden söylemesi!