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ATSO garantör olacak

#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Ekonomi Muhabirleri Derneği#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

TURİZM sektörünü kara kara düşündüren ‘personel’ sorununun detaylarını birçok kez gündeme taşıdım.

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Son yazımda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, konunun nasıl bir çıkmaza girdiğini şu cümlelerle anlatmıştı:

“Personel sıkıntısı üst seviyede. Kat, meydan temizliği ve servis elemanı bulamıyoruz. Açığı kapatmak için yabancı çalışan getirmeye çalıştığımızda sürecin tamamlanması en az 2 ay sürüyor. Son dönemde çok fazla mantıksız retler de alıyoruz. Şubat ayında yaptığımız başvurular mayıs ayında tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu sürelerin kısaltılması için gerekli başvurular yapıldı. Bize göre bu süre en fazla 15 gün olmalı.”

*

Bu tespitler, sorunun nasıl hızla derinleştiğini, sektörün içinde bulunduğu zor durumu tüm yönleriyle ortaya koymuştu.

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Ama çözümün nasıl sağlanacağına dair kimse tek kelime etmemişti.

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ATSO garantör olacak

Böyle bir gündem içinde ATSO Başkanı Ali Bahar, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyelerini ağırladı.

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Toplantıya ben de davetliydim.

*

EMD Antalya Temsilcisi Mehmet Çınar, konuyu es geçmedi ve ATSO’nun sürece müdahil olup olmadığını sordu.

*

Açıkçası Ali Bey’den, ‘Konu takibimizde’ şeklinde klasik bir yanıt bekliyordum.

*

Ama öyle olmadı.

*

Çünkü ATSO organları dersine çalışmış, sorunu tespit edip somut çözüm önerisi ile ilgili bakanlıkların kapısını çalmışlar bile.

*

Ali Bey özetle şunları söyledi:

 BÜRO KURULMALI

“Bu konu öncelikli gündemlerimiz arasındaydı. İlgili birimlerimiz çalıştı ve bir çözüm önerisi oluşturdu. Biz ATSO bünyesinde bir büro kurulmasını istiyoruz. Yani ATSO yabancı çalışan konusunda garantör olmak istiyor. Çünkü bu konunun içinde hem suistimaller var hem de mağduriyetler. Talebimiz yerine gelir ve bu iş kanunlaşırsa hem süreç güvenli hale gelecek hem de bürokratik işlemler hızlanacak. Bu talebin bir an önce karşılanması için girişimlerimiz sürüyor. Çünkü başta turizm olmak üzere birçok sektörde personel sıkıntısı var.”  

*

Bu cümlelerden şu sonuca vardım:

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ATSO elini taşın altına sokmuş, bakanlıkların, yerel teşkilatların üzerindeki yükün bir bölümünü üzerine almayı kabul ederek sorunu çözmeye çalışıyor.

*

Bu talep karşılık görür mü, karşılık görürse ATSO bu işi ne kadar başarılı yürütebilir kısmını bilemem.

*

Ama şunu söyleyebilirim; her cümlesinde ATSO’nun kentin en büyük lobi kuruluşu olduğunu söyleyen Ali Bahar ve yönetiminden de başka bir anlayış beklenemezdi sanırım…

ATSO garantör olacak

TAHSİSLER TAMAMLANDI

ATSO-EMD buluşmasında elbette başka başlıklarda ortaya çıktı.

*

Mesela kent için çok önemsediğim Korkuteli OSB konusunda adımlar hızlanmış.

*

70 fabrikanın tahsis süreci tamamlanmış.

*

Ali Bey, Korkuteli OSB’yle ilgili şu detayları aktardı:

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“Biz burayı karma OSB’ye çevireceğimizi söylediğimizde ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyenler oldu. Bugün ne kadar doğru bir şey yaptığımızı çok daha net görüyoruz. Bu ilçemizde 60 bin nüfus var. Ama biz sadece bir ilçeye dokunmayacağız, bölgenin tamamını kalkındıracağız. Alın teriyle bir bölge nasıl değişir herkes görecek. Bu vizyon çift kanadımızın sonucu.”

TÜRKİYE KAZANACAK

Notlarım arasında toplu iş yeri konusuna da özel bir yer ayırdım.

*

Çünkü ilk defa somut bir plan yapıldığına şahit oluyorum.

*

Ali Bey, sürekli gündeme gelen ama şu ana kadar bir arpa boyu yol gidilemeyen bu konuda şunları anlattı:

14 KOOPERATİF KURULDU

“49 grubumuzun 45’ini kapsayan 13 tane kooperatif kurduk. Bir tane de çatı kooperatifimiz olacak.  Kooperatif yöneticilerimizle Ankara’ya gideceğiz ve toplu işyeri sorununu çözmek için ilk adımı atacağız. Eğer bunu başarabilirsek apartmanların altından işyerlerinin çıktığını, trafiğin rahatladığını, güvenli binaların inşa edildiğini göreceğiz. Şehir nefes alacak. Depremler bize konutların altında iş yeri olmamasını öğretemediyse ne öğretebilir? Ama biz bu algıyı kıracağız. Çok vizyoner bir iş ortaya koyacağız.”

*

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ATSO bu işi başarırsa Antalya kazanır.

*

Antalya kazanırsa Türkiye kazanır…

 

DERNEK YÖNETMEK ZOR İŞ

EMD Antalya Temsilcisi Mehmet Çınar, çok güzel bir hareket başlattı.

*

Hem yeni üyelerle temsilciliği güçlendiriyor hem de yeni projelerle kent sorunlarının gündeme taşınmasına aracılık yapıyor.

*

Çok iyi bilirim; dernek yönetmek zor iştir.

*

Ama EMD içinde çok değerli meslektaşlarım var.

*

Onların da desteğiyle hem mesleğimiz hem de kentimiz kazanacak…

#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Ekonomi Muhabirleri Derneği#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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