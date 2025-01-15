ATSO Başkanı’na sordum: “2026’da aday mısınız?”

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Yusuf Bey, yaklaşık 25 dakikalık sunumun ardından, medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

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Turizm ve tarım, başta olmak üzere birçok sektörle ilgili görüşlerini yalın biçimde anlattı.

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Ne pespembe bir tablo çizdi ne de gerilim yarattı.

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Ekonomiye 360 derece bir bakış attı ve rakamlarla konuştu.

BARIŞ OLURSA HEDEF BÜYÜR

Yusuf Bey, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ateşkesle sonuçlanırsa, Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısının 20 milyona ulaşabileceğini söyledi.

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Bazı meslektaşlarım bu açıklamayı abartılı bulsa da rakamlar Yusuf Bey’i destekliyor.

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Keza TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı da kuzeyi işaret edip “Türkiye sıçrayabilir” demişti.

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ATSO DA DERTLİ…

Şimdi gelelim kur meselesine.

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Turizmcinin, ihracatçının dilinden düşmeyen düşük kur meselesini elbette Yusuf Bey’e sordum.

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O da bu konudan dert yanıp şunları söyledi:

KALİTE SORUNU YAŞARIZ

“Geçen yıldan bu yana dövizdeki artış yüzde 15. Açıklanan resmi enflasyon oranı ise yüzde 47.1. Yani kur makası arasında kaldık. İyi bir ihracat dengesine sahip olmak için enflasyon eşittir kur artışına ihtiyacımız var. Kurdaki artış ile enflasyondaki artış eşit olursa düzgün bütçeler yapabilir, maliyetlerimizi düzgün hesaplayabiliriz. Bu şekilde 2025’i kaldırabilir miyiz? Kaldıracağız, umutluyuz. Ama kur artışı ile enflasyon bu kadar açık olmamalı. Böyle giderse kalite sorunu ortaya çıkar.”

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Kalite sorunu deyip geçmemek lazım.

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Yusuf Bey’in işaret ettiği konu turizm sektörü için son derece kritik.

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Öyle ki, ortaya yıllarca düzeltemeyeceğimiz bir imaj sorunu çıkabilir.

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O yüzden bu konuları tekrar tekrar konuşmakta fayda var.

TARIM SEKTÖRÜ NE YAPACAK?

Ve tabii Suriye meselesiyle patlak veren iş gücü sorununu da konuştuk.

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Özellikle tarım sektörü içinde istihdam edilen Suriyeli işçilerin geri dönmesi sonrası yaşanacak boşluk tartışılmaya devam ediyor.

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Yusuf Bey’in tespitlerinden anlıyoruz ki Antalya’nın gündeminde de bu konu var.

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Bakın ne diyor Yusuf Bey:

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OLUMSUZ ETKİLENİRİZ

“Yabancı işçi, tarım sektörümüzün istihdam kaynaklarından. Üretmek istiyorsunuz ama çalışacak yerli işçi yok. Bu dönüşler kesinlikle bizi olumsuz yönde etkiler. Geri dönüş konusunda ‘Sinyal alıyor musunuz’ derseniz elbette alıyoruz.”

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ATSO Başkanı böyle söylüyor.

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Ama diğer taraftan ATB Başkanı Ali Çandır çok daha iyimser bir tablo çiziyor.

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Bu konuda kimin haklı çıkacağını sanırım zaman gösterecek.

ADAYLIK MESELESİ…

Yusuf Bey’i karşımıza alıp yaklaşan ATSO seçimlerini sormamak olmazdı.

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Öyle de yaptım ve şu cevabı aldım:

İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

“Tek bir mutfaktan geliyoruz, tek bir mutfakta projelerimizi yapıyoruz. Bu şehir için çalışıyoruz. Güzel bir şehirde yaşamak istiyoruz. Bunun için mücadele etmek isteyen herkes aday olabiliyor. Böyle demokratik bir işleyiş var. Şu an, bu görevi tamamlayacak olan başkanlık sürecini yönetiyorum. 2026’da ne olur? Ne biter? Nasıl yaparız? Nasıl bir teveccüh olur? Bunları bilemiyoruz. Ayrıca bunları konuşmak için erken diye düşünüyoruz. Şu anda işimizin başındayız. Başlattıklarımızı devam ettirip sonuçlandırmak, yeni başlatacaklarımızı da Antalya’ya sunmak istiyoruz.”

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Yusuf Bey, soruyu ustalıkla savuşturdu ancak ‘teveccüh’ meselesi önemliydi…

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Çünkü ben bu kelimeyi kimin ağzından duysam, hep aday olarak karşıma çıktı.

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Benim yorumum da şu köşede dursun…

TOPLANTI NOTLARI

*Salon ve Yusuf Bey’in sunumu çok iyi hazırlanmıştı.

*Kent ekonomisinin durumunu ve 2025 hedeflerini içeren grafikler son derece anlaşılırdı.

*Medyanın ilgisi hayli fazlaydı.

*Belki programları uymadı ama Yusuf Bey’in medyayla buluştuğu ilk toplantıya, tüm yönetim kurulu üyelerinin katılması çok şık ve vurucu olabilirdi.