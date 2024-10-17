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Salim Uzun
Salim Uzun
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ATB Başkanı Çandır: “Çiftçi enerji üretsin”

#Antalya Ticaret Borsası#ATSO#Milli Eğitim Bakanlığı

YENİLENEBİLİR enerjinin nedenli önemli olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok.

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Hele ki içinde bulunduğumuz şu dönemde, bu tür kaynaklara yönelik gereksinim hat safhaya çıktı.

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Geçenlerde Antalya Ticaret Borsası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır’a yaptığım ziyarette bu konu da gündeme gelmişti.

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Ali Bey, ilginç bir projeyi paylaştı.

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Projenin amacı, hem enerji üretmek hem de çiftçiyi sektör içinde tutmak.

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Proje olgunlaşmış, hatta ve hatta Tarım ve Orman Bakanlığı’na bile sunulmuş.

ATB Başkanı Çandır: “Çiftçi enerji üretsin”

Ali Bey, projenin detaylarıyla ilgili şunları anlattı:

“Yeni insanları tarım sektörüne çekmeye çalışmak yerine, sektör içindeki üreticiyi nasıl koruruz konusuna konsantre olmamız lazım. 5 yıllık üretim geçmişi olan ve üretim yaptığı alana güneş enerjisi sistemi kuran çiftçinin ürettiği enerji, devlet tarafından satın alınabilir. Bu sistem sayesinde sabit gelire kavuşan üretici, sezon içinde zarar etse dahi ayakta kalacak ve tarımdan çıkışın önü kesilecektir. Biz bu öneriyi sunduk. Kabul görürse sektör için devrim niteliğinde olur.”

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Proje uygulanabilir mi, sektör içinde gerçekten devrim yaratır mı sorularının cevabını, elbette uzmanlar verecek.

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Ama bu tür hayati konulara kafa yorulması, somut proje üretilmesi ve Ankara ile dirsek teması yapılması da dikkate değer çalışmalar olarak not edilmeli.

Kreşlerde ders zili çaldı

DENETİM YETMEZ…

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı, Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Nilay Akbaş, belediyeler tarafından ‘oyun evi’ adı altında ruhsatlandırılan işletmelerin birçoğunun kreş ve anaokulu olarak hizmet vermeye başladığını söylemiş, “Sorun çok tehlikeli bir boyuta ulaştı. Küçücük bir dükkân tutup oyun evi ruhsatı alan kişiler resmen kreş ve anaokulu hizmeti veriyor. Bu tür yerlere emanet edilen çocuklarımız çok büyük risk altında” uyarısı yapmıştı.

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Bu uyarılardan sonra Antalya başta olmak üzere, birçok kentte sıkı denetimler başlatılmış.

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Gelişme güzel…

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Ancak önemli olan denetim değil, caydırıcı yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı.

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Ben de bu konuyu yakından takip ediyorum.

#Antalya Ticaret Borsası#ATSO#Milli Eğitim Bakanlığı
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