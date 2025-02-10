Astrolog Müzeyyen ve Santorini…

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Gelişmeler korkutucu, ama huzursuzluğun asıl nedeni her kafadan bir ses çıkması.

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Bilen de konuşuyor, bilmeyen de!

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Sosyal medya deseniz, “deli evine” dönmüş vaziyette.

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Konuya hâkim 3-5 isim var, onları da dinleyen yok!

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Sismologlardan çok astrologların etkileşim aldığı bir ortamda bu gayet normal aslında.

Her neyse…

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Konu dallanıp budaklanıp “Kaş kıyıları tsunami tehdidi altında” haberleri yayılmaya başlayınca, Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik’i aradım.

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“Hocam ne oluyor? Anlatın Allah aşkına” dedim.

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Ramazan Bey, konuyu en basit haliyle izah etti ve şunları söyledi:

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GOOGLE MÜHENDİSLİĞİ

“Sarsıntıların nedenini, sonuçlarını sadece ekrana bakarak açıklayamayız. Akademik çalışma yapmak gerekiyor. Medyaya çıkan hocalarımızın konu hakkında görüşleri var ama hiçbirinin ölçümü, hesabı yok. Olay maalesef Google mühendisliğine döndü. Elimizde 100 yıllık kayıtlar var. 500 yıl önceki deprem büyüklüğü konusunda ise yazılı ifadelerden birtakım bilgiler alıyoruz. Binaların yıkıldığı, denizin yükseldiği gibi. Buna rağmen büyük ölçekli bir depremin sahillerimize etkisini bilmiyoruz.

FAY MI YOKSA YANAR DAĞ MI?

Antalya’nın batı ilçelerindeki riski biliyoruz. Bu bölge bizim için birinci derece deprem bölgesi. Fakat aktif olarak tespit edilen fayların ne büyüklükte bir deprem yaratacağına dair elimizde kapsamlı akademik çalışma yok. Çünkü böyle bir çalışmayı yapmak için çok büyük bütçeler gerekiyor. Yunanistan’daki hareketlilik fay mı, yoksa yanardağ kaynaklı mı sorusunu ancak bilimsel araştırma sonucu tespit edebiliriz.”

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Hoca, çok net konuştu.

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Saha araştırması var mı?

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Yok!

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Güncel veri var mı?

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O da yok!

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Okumuş adam, dümdüz söylemiyor ama “Hay dilinizi eşek arısı soksun” demeye getiriyor.

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Bizim milletin okuyanı da okumayanı da magazine bayılır.

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O yüzden ekrana çıkan koca koca profesörlerin bile bir süre sonra ayarı kaçıyor.

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Bizim başımıza da ne geliyorsa bu magazin sevdasından geliyor vesselam…

KÜLLER KAŞ’A KADAR GELMİŞ

Ramazan Bey’den hemen sonra Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ı aradım.

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Hoca çok hastaydı ama beni kırmadı ve tartışmalarla ilgili önemli şeyler söyledi:

TSUNAMİ İZİ YOK

“Thera Adası (Santorini) patlamasının M.Ö. 1600’lü yıllarda yaşandığını biliyoruz. Patara kazılarında çok detaylı çalışmalar yaptık. Thera Adası patlaması sonrası oluşan kül bulutunun buraya kadar ulaştığını gördük. Çünkü elimizde kalıntılar var. Ama kesinlikle tsunami izi yok. Kül bulutu çok geniş bir coğrafyayı etkisi altına almış.”

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Havva Hoca, “Kül var, ama tsunami izi yok” diyor.

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Bu çok önemli bir veri.

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Demek ki daha sağlıklı tespitler yapmak için birkaç bilim dalının bir araya gelmesi, saha araştırması ve güncel veriler gerekiyor.

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Ancak “Ben astrolog Müzeyyen’in görüşlerini daha inandırıcı buluyorum. Ne gerek var böyle şeylere” derseniz, elbette o da bir tercih olacaktır.