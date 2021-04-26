AŞI BEKLER DE ÖLÜM BEKLEMİYOR!

Koronavirüs birçok sektörü değiştirdi. Sadece sektörler değil insan ilişkileri bile dijitalleşti.

Her gün gördüğümüz, çay, kahve içtiğimiz dostlarımızla sanal görüşmeler yapmaya başladık.

İşte tam da böyle bir ortamda Hürriyet de kendi içinde koşullara ayak uydurdu ve okuyucusuna daha fazla ulaşabilmek adına yeniliklerle karşımıza çıktı.

Bu yeniliklerden biri de meslektaşım Fulya Soybaş’ın YouTube’da hazırlayıp sunduğu Hürriyet Bizimle programı oldu.

Bana göre konuları ve konukları ile son derece iyi düşünülmüş bir proje. Neden böyle diyorum?

Çünkü pandeminin oluşturduğu koşullar içinde doğru bilgi içeren, kaliteli zaman geçirebileceğimiz programlara çok ihtiyacımız var.

Fulya’nın konuklarına bakınca zaten hem bilgiyi, hem eğlenceyi aynı anda alabileceğinizi görüyorsunuz.

Konular güncel daha önemlisi sunum son derece pozitif. Saatlerce süren bol tartışmalı televizyon programlarının alternatifi.

