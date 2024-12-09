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‘ARD’ gurur gecesine hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Reklamcılar Derneği#Fulya Sarman#ANTALYA
‘ARD’ gurur gecesine hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 10:14

ARD, kente iz bırakacak bir törenle 20'nci yılını kutlamaya hazırlanıyor.

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2004 yılında Antalya başta olmak üzere tüm Akdeniz’de faaliyet gösteren iletişimcilerin çatı örgütü olma vizyonuyla kurulan Akdeniz Reklamcılar Derneği, 20’nci yılını görkemli bir törenle Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde kutlayacak.

‘ARD’ gurur gecesine hazırlanıyor

GENİŞ KAPSAMLI DAVET

28 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kutlama programına ilişkin bilgiler veren ARD Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Sarman, “Antalya Valiliği, belediyeler, sponsorlar, saygın meslek örgütleri, üye ajanslar, reklam verenler, kent markalarının temsilcileri, kardeş sivil toplum örgütleri ve ARD’nin daimi yol arkadaşlarının katılacağı törenin ana programı Devlet Opera ve Bale salonunda gerçekleşecek” dedi.

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SON ÖDÜL OTYAM’A

Sarman, şöyle devam etti: “ARD’nin 20’nci yıl kokteyliyle başlayacak olan gece yine bu kentin reklamcılarının 10 yıl önce başlattıkları ve yeniden sürdürme kararı aldıkları son derece önemli bir ödüller seremonisiyle sürecek. Yeni formatında farklı iş ve bürokratik çevrelerin ayrı ayrı değerlendirilmesiyle sahiplerini bulacak ödüllerin, son sahibinin sayın Fikret Otyam olması bu ödülleri daha da değerli kılıyor.”

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#Antalya Reklamcılar Derneği#Fulya Sarman#ANTALYA

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