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Salim Uzun
Salim Uzun
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Antalya Valisi Şahin: “Zam fırsatçıları mercek altında”

#Antalya Valiliği#Hulusi Şahin#Zam Fırsatçıları

ASGARİ ücret zammı daha cebe girmeden, Antalya’nın sabıkalı zam fırsatçıları jet hızıyla ortaya çıktı.

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Ben de Antalya Valisi Hulusi Şahin’e, “Ne olacak bu işin sonu” diye sordum.

*

Hulusi Bey çok net konuştu ve şunları söyledi:

 Vali Şahin'den yeni yıl mesajı

MERCEK ALTINDALAR

“Bu konuyu çok önemsiyoruz. Farklı kurumları temsil eden görevlilerin olduğu ekipler, kentin her noktasında denetim yapıyor. İlçeler, kent merkezi mercek altında. Sadece fiyat konusu değil birçok konuyu aynı anda denetliyoruz.”

*

Vali Bey’in bu konuyu önemsemesi elbette değerli.

*

Ancak denetimlerin ne denli etkili olacağını yaşayıp göreceğiz.

VALİ BEY DE DERTLİYMİŞ…
Hulusi Bey, konuşmasının içerisinde Antalya’nın namlı hanutçularına da gönderme yaptı ve şöyle devam etti:

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AHLAKLI DAVRANILMALI

“Hanutçulardan çok rahatsızım. Sokakta yürüyen insanları rahatsız ediyorlar. Bir de kafasına fes takıp garip garip hareketler yapanlar var. Bunlar Türk kültürünü doğru şekilde göstermiyor. Biz bunlarla da mücadele ediyoruz. Tabii her şey polisiye tedbirlerle çözülemez. Oto kontrol, esnaf kültürü, esnaf ahlakı olması lazım.”

*

Hulusi Bey’in bahsetti bu garabeti belki de 20 yıldır yazıyorum.

*

Mücadele ediliyor mu?

*

Evet.

*

Bu mücadele çözüm sağlıyor mu?

*

Kocaman bir hayır!

*

Ya yöntem değişecek ya da yasalar.

*

Yoksa biz 20 yıl sonra da Cumhuriyet Meydanı’nın, Kazım Özalp’in fesli dondurmacılarını, Dönerciler Çarşısı’nın, Kalekapısı’nın meşhur hanutçularını konuşmaya devam ederiz…

#Antalya Valiliği#Hulusi Şahin#Zam Fırsatçıları
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