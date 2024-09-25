Vali Şahin: “Antalya her bakımdan güvenli bir kent.”

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SOSYAL MEDYADA DENETİM

Turizm profesyonelleri tarafından uzun süre gündemde tutulan günübirlik ev sorununun büyük ölçüde gündemden düştüğünü söyleyen Vali Şahin, “Bu konu sadece turizmi baltalamıyordu, bu kentte yaşayan insanları doğrudan etkiliyordu. Kiralar yükseliyordu, ev satın almak isteyen ev bulamıyordu. Şimdi süreç rayına girdi. Mevzuat, günübirlik kiralamaların nasıl olacağını açıkça söylüyor. Özellikle katlı yapılarda, sitelerde fiilen günübirlik uygulaması hemen hemen imkânsız. Çünkü tüm site sakinlerinin muvafakati aranıyor. Bunu sağlamayanların, katlı binalarda günübirlik kiralama yapmaları mümkün değil. Villa tipi yerlerde ise biraz daha imkân var. Biz bunları takip ediyor, şikayetleri değerlendiriyor ve ilgili personel vasıtasıyla belli periyodlarda denetimler yapıyoruz. Hatta birçok dilde sosyal medya taraması da yapıyoruz” diye konuştu.

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VİLLALARA BOTOKS BASKINI

Denetimlerde, sağlık turizmini baltalayan uygulamaların da tespit edildiğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti: “Denetimler sadece kayıt dışı günübirlik evleri tespit etmek için değil, sağlık turizmini baltalayan kişilerin tespiti için de yapılıyor. Çünkü sağlık turizmini baltalayan, merdiven altı uygulamalar var. Yetkisi olmayan kişiler birtakım evlerde, villalarda botoks, diş tedavisi gibi tamamen yasa dışı sağlık uygulamaları gerçekleştiriyor. Biz bunları sosyal medyadan takip ediyoruz, mahkeme kararları çıkarıp baskınlar yapıyoruz. Bu baskınlar devam edecek. Çünkü bu konu son derece hayati.”

SINIFI TEMİZLEMEK AYIP MI?

Öğrenci velilerinin, bazı okullarda temizlik sorunu yaşandığı yönündeki söylemlerini de değerlendiren Şahin, “Açık söylüyorum; biz okulda sırayla temizlik yapardık. Annemiz 2 tane bez verirdi, sıraları, masaları silerdik. Bazı çevreler bunun nesinden rahatsız oluyor anlamıyorum. Japon okullarında hizmetli yok, temizlikçi yok. Çocuklar kendi sınıflarını temizliyor. Yani çocuklarımızın her birini prens, prenses gibi yetiştirmek mi doğru, ‘kirlettiğini temizleyeceksin’ şeklinde yetiştirmek mi? Efendim, çocuklar sınıfları temizliyormuş. Hangi öğretmen bunu yapıyorsa alnından öpüyorum. Çok güzel bir eğitim faaliyeti. Çocuklarımız sınıflarını temizlesinler, bunda ayıp hiçbir şey yok” dedi.

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ZORLA BAĞIŞ OLMAZ

Bazı okul yönetimlerinin kayıt parası istediği iddialarını yanıtlayan Şahin, şöyle devam etti: “Kayıt parası hukuksuzdur. Böyle bir şey yapan idare varsa, soruşturma açarız. Nitekim, bize de şikayetler geliyor, biz de müfettiş görevlendiriyor, soruşturma açıyoruz. Bu şekilde görevden alınan okul idareleri var. Fakat şunu da unutmayalım; hiçbir şekilde bağış toplanamaz diye bir şey yok. Okul aile birlikleri velilerden oluşan bir yapı. Bu yapı, okulun ortak giderleri için bağış toplayabilir. Okul aile birliklerinin, sorumlu oldukları okulu daha iyi hale getirmek için bir çaba içinde olmalarının yanlış bir tarafı yok. İyi niyetle bir şeyler yapmak için bir araya gelen insanları rencide etmemek lazım. Ama bu işi zorla yapmaya çalışanlar varsa elbette müdahale ederiz. Şunu da unutmayalım; okul aile birlikleri çok sıkı biçimde denetleniyor. Yani onların nasıl harcama yapacağı da mevzuata bağlı.”

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ŞEHRİMİZİ KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Vali Şahin, Antalya’nın suç oranları ve kayıp çocuk sıralamasındaki yeri konusunda ise şunları söyledi: “Bu rakamları nereden buluyorlar bilmiyorum. Bir şeyin oranı olabilmesi için bir şey bir şeye bölmek lazım. Yani suç oranı dediğinizde neyi neye böleceğiz? Bunlar ciddi işler. Mesela hangi suçları ele alacağız? Trafik cezasını ödemediğinizde de suç olur, cinayet işlerseniz de. Elbette biz de bazı sonuçlar var. Ancak, anlatıldığı gibi değil. Tersi ifadeler kullananlar bu şehri kötülemeye çalışıyor. Hedefleri ne bilmiyorum. Antalya’yı ele alan yabancı YouTube yayıncılarını takip ediyorum. Hepsinin genel söylediği şey: ‘Antalya güvenli bir şehir.’ Ben de bu şehir de ailemle dolaşıyorum. Hem istatistiki anlamda hem de his anlamında Antalya son derece güvenli.

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BİR TANE BİLE ÇOCUĞUMUZ KAYIP DEĞİL

Çocuklarımızın güvenliği, bizim için birinci derecede önemli. Antalya’da kayıp ihbarı yapılıp da bulunamayan çocuk yok. Kayıp ihbarı yapılır, gerekli çalışma başlatılır ve çocuk bulunur. Ama istatistikte kayıp olarak yazar. Antalya’da devlet koruması altında çok sayıda çocuğumuz var. Sistem öyle titiz ki, bu çocuklarımız 1 saat bile geç kalsa, ilgili görevli kayıp ihbarı yapmak zorunda. Çocuk kuruma geldiğinde ihbar düşüyor ancak kayıp işlem sayısı artıyor. İşlem sayısına bakıp sanki 1200 çocuk yokmuş gibi zannetmesinler. Antalya’da çocuklar kaçırılıyor gibi fantezilere kimse girmesin. Herkesin içi rahat olsun.

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3 ETKİ BİZİ GERİYE DÜŞÜRDÜ

Vali Şahin, başta turizm olmak üzere kentle ilgili merak edilen diğer konularla ilgili özetle şunları söyledi: “Türkiye, pandemi sonrasında en hızlı toparlanan ve rakiplerini hem gelirde hem de sayıda belli oranda geride bırakan bir ülke. 2023 yılında bunun meyvelerini topladık, 2024’te de bunun devamı için hazırlıklarımızı yaptık. Sezon çok çok iyi başladı, sürekli rekorlar açıkladık. Fakat temmuz ayında maalesef birkaç olumsuz olay bizi etkiledi. Önce Almanya merkezli FTI’ın iflası sonrasında ise Avrupa Futbol Şampiyonası’nın etkileri turizm rakamlarına yansıdı. Yine Avrupa havalimanlarında bir takım sendikal hareketler yaşandı. Bunun da etkisiyle temmuz ayını geçen yıla oranla yüzde 3 geride tamamladık.

17 MİLYON TURİST HEDEFİNİ GEÇERİZ

Fakat bu ötelenmiş talep, ağustos ayında bize pozitif yansıdı. Bu ayda tüm zamanların rekorunu kırdık. Geçen yılın ağustos ayına oranla yüzde 5 artış yaşandı. Eylülde de bu trend devam ediyor. Ekim’deki rezervasyonlar da çok iyi. Sezon da kasım ayına kadar uzayacak. Türkiye geneli beklentimizde 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefini yakalayacağız. Antalya açısından da 17 milyon turist hedefini geçeceğimizi düşünüyorum.

KALEİÇİ PARMAKLA GÖSTERİLMELİ

Kaleiçi bizim için çok değerli. Tabi orada çok paydaş var. Daracık bir alanda çok bilinmeyenli bir denklem söz konusu. İşte biz de tüm sorunları koordinasyonla çözmeye, Kaleiçi’ni herkesin parmakla göstereceği ve koşarak gideceği bir nokta haline getirmeye çalışıyoruz. Tüm sorunları tek tek, ötelemeden ele alıyoruz. Kaleiçi iyiye gidiyor, daha da iyi olacak. Kaleiçi’nde bakımsız görüntüler, çöp yığınları, gözü rahatsız eden hiçbir şey olsun istemiyoruz. Esnafın yolun önüne çıkardığı sandalyeye hatta saksıya kadar müdahale ediyoruz. Elimiz devamlı Kaleiçi’nin üzerinde. Kaleiçi’ni sık sık geziyorum. Tabi üzerimde kot pantolon, tişört olunca kimse tanımıyor. Böylesi de gözlem yapmak için daha iyi oluyor.

EDS’Yİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilmiş, büyük çaplı bir kamera takip sistemi. Bu sistemle ilgili Büyükşehir ve yüklenici firma arasında teslim problemi yaşanıyor. Sistem devreye girdiğinde özellikle hatalı park ve ışık ihlali gibi konular anında tespit edilecek. Açıkçası bizi de epey rahatlatacak. O yüzden biz de EDS’nin teslimini dört gözle bekliyoruz. Büyükşehirle görüştük ve bir an evvel teslim edilmesini talep ettik.

ANTALYA’DA KİRALAR ÇOK YÜKSEK

Antalya, pahalı bir şehir. En çok kiralardan şikayetçiyiz. Dolayısıyla kamu görevlileri, polisler, öğretmenler bu kente gelmekte biraz zorluk çekiyor. Biz de bu sorunu çözmek için çaba içerisindeyiz. Ayrıca bazı esnaf diyemeyeceğimiz, türedi olarak nitelendirdiğimiz kişiler var. Tek varlık sebepleri ‘Vurgun yapayım, turisti kazıklayıp kaçayım’ anlayışı. Bunlar çarşıda, pazarda fiyat yükseltiyor. Bunları içimizden kovmalıyız.

MODERN BİR MÜZEMİZ OLACAK

Antalya Müzesi yıkılıp, yerine yeni ve çok daha modern bir müze inşa edilecek. Müzelerin öncelikle ulaşılabilir olması gerekiyor. O yüzden Antalya Müzesi’ni uzağa yapmak doğru olmayacaktı. Belki daha geniş bir alanda, daha büyük bir müze yapılabilirdi ama lokasyon büyüklükten çok daha değerli.

TARIMDAKİ EN BÜYÜK SORUN ‘SU’

Antalya, örtü altı tarımının başkenti. Bu kent, tarım konusunda başarı hikayesi yazmış. Gelin, Antalya'daki tohum firmalarını ziyaret edin. Dünyanın en büyük, en başarılı birkaç firması Antalya’da. Bu topraklar çok verimli ve çok sofistike. Bu kentte çok bilimsel tarım yapılıyor. En büyük sorun ise sulama. Çünkü kuraklık var. Artık tarımda her şeyi planlama ile yapmak gerekiyor.

AMERİKAN FUTBOLU İZLERİM

Sosyal medyayı çok sevmiyorum. X hesabı olmayan 34 validen biriydim. Antalya’ya atandıktan sonra hesap açtım ancak çok aktif kullanmıyorum. Sosyal medyanın kamusal alanda elbette faydası var. Ancak özel yaşamımda sosyal medyayı gerekli görmüyorum. Çok iyi bir Amerikan futbolu izleyicisiyim. Kurallarını çok iyi bilirim. Aslında yabancı dilimi geliştirmek için izlemeye başlamıştım fakat kurallarını da öğrenince insanlarla oynanan bir satranç olduğunu fark ettim.”