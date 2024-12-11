Antalya Sinema Derneği'nde yeni dönem

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Kurulduğu günden itibaren Antalya’da birçok önemli projenin altına imza atan Antalya Sinema Derneği, uzun süre devam eden proje sessizliğini sonlandırıyor. Derneğin 3'üncü olağan genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan Okan Dilek, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ÖNCELİK PROJELERDE

Dilek, “Önceki yönetim ve başkanlık görevini sürdürmüş olan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. 2014 yılından beri üyesi olduğum derneğimizde şimdi daha aktif bir görev üstlendim. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle Antalya’nın sinema kimliğine ivme kazandırmayı sürdüreceğiz. İlk aşamada AB projelerini hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

GENÇLER ÇOK ÖNEMLİ

Dilek, Antalya’nın dev bir açık hava stüdyosu olduğunu ve bu coğrafyadan faydalanmak isteyen yapımcılar, organizasyonlar ile yakın temas içinde bulunacaklarını aktardı. Dilek, Antalya’da sinemaya değer kazandırmak için canı gönülden hizmet veren cast ajansları ve oyuncu atölyelerinin değerli insanları ile bir araya gelerek sinemaya merak salan genç yeteneklerin umutlarının çalınmaması için çaba göstereceklerini belirtti Antalya Sinema Derneği yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Okan Dilek, Kenan Değer, Deniz Akgün, Ersin Bekler, Jale Şimşek.