Antalya OSB’de ‘Gümüş’ gurur

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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Eğitim ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü Yeşil OSB başvuru aşamalarını tamamlayarak, TSE, “Yeşil OSB Belgelendirme” denetimine girdi.

245 FİRMA KATILDI

Denetim hazırlık çalışmaları kapsamında, Bölge Müdürlüğü içerisindeki tüm birimlerin Yeşil OSB çalışmaları raporlandı. Ayrıca, TSE tarafından özel olarak belirlenen 40 kriter için “Yeşil OSB” analiz çalışması yapılarak 245 bölge firmasının çalışmaya dahil edildi.

İLKLER İÇİNDEYİZ

TSE ekiplerinin yaptığı ve 2 gün süren detaylı denetim sonunda, Antalya OSB “Gümüş seviyesinde Yeşil OSB” olarak tescil edildi. Antalya OSB, bu başarısıyla Türkiye’nin öncü OSB’leri içerisinde yer aldı.

BELGEYİ TSE BAŞKANI VERDİ

Belge Takdim Töreni, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Adana’da düzenlenen Akdeniz Toplantısında gerçekleşti. Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’ın katılımı ile gerçekleşen törende, Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen’e Gümüş seviyedeki Yeşil OSB Belgesi’ni TSE Başkanı Şahin takdim etti.

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YEŞİL OSB NEDİR?

Yeşil OSB, kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık iş birliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan ilgili bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’leri ifade eder. Yeşil OSB’ler kaynak, enerji, atık yönetimi ve iyi üretim uygulamalarıyla milyonlarca lira tasarruf potansiyeline sahip olmanın yanı sıra; kurumsallaştırılmış yönetim modelleri, ekonomik büyümeye ilişkin geliştirmeler ve sosyal koşulların iyileştirilmesi sayesinde hem tüzel kişiliğinin hem katılımcılarının hem de bulundukları coğrafi bölgenin refah ve kalkınma seviyesini yükseltir.