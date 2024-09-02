 Antalya İl Milli Eğitim Müdürü: “Bu sisteme torpil işlemez”

Haberin Devamı

Bunu nereden biliyorum?

*

Çünkü haber merkezimize gelen şikayetlerin büyük kısmı kayıt parasıyla ilgili.

*

Tablo bu olunca adres de aynı oluyor: Antalya İl Milli Eğitim Müdürü…

*

O yüzden sabahın köründe Salih Kaygusuz’u aradım.

*

Salih Bey, sanki soruma hazırlanmış gibi cevapları sıraladı ve şunları söyledi:

İNCELEME BAŞLATTIK

“Bize de bazı şikayetler ulaştı. Bunun üzerine kent genelinde geniş kapsamlı bir inceleme başlattık. Bu konuda hiçbir şekilde toleransımız yok. Herkes işini doğru yapacak. Yanlışa, mağduriyete müsaade etmeyiz.”

*

Daha önce de söyledim, yine söylüyorum.

*

Bu açıklamanın ekran fotoğrafını alıp kayıt parası isteyen okul müdürü, aile birliği başkanının önüne koyun.

*

Haberin Devamı

Emin olun kayıt parası isteyen yönetici, ışık tutulmuş tavşana dönecektir…

'SİSTEMDE AÇIK YOK'

Bir de liselerdeki nakil konusu var.

*

Salih Bey, bu konuya da değindi ve şu açıklamayı yaptı:

2 AYRI KRİTER VAR

“Mevcut sistemle torpil işi sona erdi. Yerleştirmeler sistem üzerinden yapılıyor. 2 kriter var. Orta öğretim başarı puanı ve ikametgâh adresi. Bunun dışındaki talepler nereden gelirse gelsin kabul görmüyor. Bu sistem en doğru olanı.”

*

Sistem eğilip bükülmüyorsa ne ala.

*

Kimse ses çıkaramaz, çıkaran haklı çıkamaz.

*

Ancak sistem eğip bükülüyorsa o zaman da bu gizli kalmaz.

*

Sözü söyleyen altında kalır…

BURDUR’DA KADIN DAYANIŞMASI

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından birisi.

*

Daha 28 yaşında.

*

Hülya Hanım’la hiç tanışmadım ama yaptığı projeleri zaman zaman duyuyorum.

*

Genç Başkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir program hazırlamış, konser için de 23 yaşındaki müzisyen İrem Güral’ı ilçeye davet etmiş.

*

Ne güzel ne güzel…

*

Keşke her dayanışma böyle olsa.

*

Konserin kısa bir bölümünü izledim ve çok beğendim.

*

Haberin Devamı

Umarım kadınların dayanışmasından hep böyle kaliteli işler çıkar…