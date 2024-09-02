 Antalya İl Milli Eğitim Müdürü: “Bu sisteme torpil işlemez”

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Bunu nereden biliyorum?
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Çünkü haber merkezimize gelen şikayetlerin büyük kısmı kayıt parasıyla ilgili.
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Tablo bu olunca adres de aynı oluyor: Antalya İl Milli Eğitim Müdürü…
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O yüzden sabahın köründe Salih Kaygusuz’u aradım.
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Salih Bey, sanki soruma hazırlanmış gibi cevapları sıraladı ve şunları söyledi:
İNCELEME BAŞLATTIK
“Bize de bazı şikayetler ulaştı. Bunun üzerine kent genelinde geniş kapsamlı bir inceleme başlattık. Bu konuda hiçbir şekilde toleransımız yok. Herkes işini doğru yapacak. Yanlışa, mağduriyete müsaade etmeyiz.”
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Daha önce de söyledim, yine söylüyorum.
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Bu açıklamanın ekran fotoğrafını alıp kayıt parası isteyen okul müdürü, aile birliği başkanının önüne koyun.
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Emin olun kayıt parası isteyen yönetici, ışık tutulmuş tavşana dönecektir…
'SİSTEMDE AÇIK YOK'
Bir de liselerdeki nakil konusu var.
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Salih Bey, bu konuya da değindi ve şu açıklamayı yaptı:
2 AYRI KRİTER VAR
“Mevcut sistemle torpil işi sona erdi. Yerleştirmeler sistem üzerinden yapılıyor. 2 kriter var. Orta öğretim başarı puanı ve ikametgâh adresi. Bunun dışındaki talepler nereden gelirse gelsin kabul görmüyor. Bu sistem en doğru olanı.”
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Sistem eğilip bükülmüyorsa ne ala.
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Kimse ses çıkaramaz, çıkaran haklı çıkamaz.
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Ancak sistem eğip bükülüyorsa o zaman da bu gizli kalmaz.
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Sözü söyleyen altında kalır…
BURDUR’DA KADIN DAYANIŞMASI
Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından birisi.
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Daha 28 yaşında.
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Hülya Hanım’la hiç tanışmadım ama yaptığı projeleri zaman zaman duyuyorum.
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Genç Başkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir program hazırlamış, konser için de 23 yaşındaki müzisyen İrem Güral’ı ilçeye davet etmiş.
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Ne güzel ne güzel…
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Keşke her dayanışma böyle olsa.
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Konserin kısa bir bölümünü izledim ve çok beğendim.
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Umarım kadınların dayanışmasından hep böyle kaliteli işler çıkar…
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