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Salim Uzun
Salim Uzun
Salim UzunYazarın Tüm Yazıları

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü: “Bu sisteme torpil işlemez”

#Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Milli Eğitim Bakanlığı#Bucak Belediyesi

OKULLARIN kayıt döneminde hortlayan ‘kayıt parası’ mevzusu maalesef velilerin yine birinci gündeminde.

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Bunu nereden biliyorum?

*

Çünkü haber merkezimize gelen şikayetlerin büyük kısmı kayıt parasıyla ilgili.

*

Tablo bu olunca adres de aynı oluyor: Antalya İl Milli Eğitim Müdürü…

*

O yüzden sabahın köründe Salih Kaygusuz’u aradım.

*

Salih Bey, sanki soruma hazırlanmış gibi cevapları sıraladı ve şunları söyledi:

 Antalya İl Milli Eğitim Müdürü: “Bu sisteme torpil işlemez”

İNCELEME BAŞLATTIK

“Bize de bazı şikayetler ulaştı. Bunun üzerine kent genelinde geniş kapsamlı bir inceleme başlattık. Bu konuda hiçbir şekilde toleransımız yok. Herkes işini doğru yapacak. Yanlışa, mağduriyete müsaade etmeyiz.”

*

Daha önce de söyledim, yine söylüyorum.

*

Bu açıklamanın ekran fotoğrafını alıp kayıt parası isteyen okul müdürü, aile birliği başkanının önüne koyun.

*

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Emin olun kayıt parası isteyen yönetici, ışık tutulmuş tavşana dönecektir…

'SİSTEMDE AÇIK YOK'

Bir de liselerdeki nakil konusu var.

*

Salih Bey, bu konuya da değindi ve şu açıklamayı yaptı:

2 AYRI KRİTER VAR

“Mevcut sistemle torpil işi sona erdi. Yerleştirmeler sistem üzerinden yapılıyor. 2 kriter var. Orta öğretim başarı puanı ve ikametgâh adresi. Bunun dışındaki talepler nereden gelirse gelsin kabul görmüyor. Bu sistem en doğru olanı.”

*

Sistem eğilip bükülmüyorsa ne ala.

*

Kimse ses çıkaramaz, çıkaran haklı çıkamaz.

*

Ancak sistem eğip bükülüyorsa o zaman da bu gizli kalmaz.

*

Sözü söyleyen altında kalır…

 Antalya İl Milli Eğitim Müdürü: “Bu sisteme torpil işlemez”

BURDUR’DA KADIN DAYANIŞMASI

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından birisi.

*

Daha 28 yaşında.

*

Hülya Hanım’la hiç tanışmadım ama yaptığı projeleri zaman zaman duyuyorum.

*

Genç Başkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir program hazırlamış, konser için de 23 yaşındaki müzisyen İrem Güral’ı ilçeye davet etmiş.

*

Ne güzel ne güzel…

*

Keşke her dayanışma böyle olsa.

*

Konserin kısa bir bölümünü izledim ve çok beğendim.

*

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Umarım kadınların dayanışmasından hep böyle kaliteli işler çıkar…

#Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Milli Eğitim Bakanlığı#Bucak Belediyesi
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