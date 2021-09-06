ALTINOVA’DA ÇOK İŞİMİZ VAR

Aşı, maske, mesafe, hijyen… Korona ile savaşta vazgeçilmez hale gelen bu şartların okullarda ne ölçüde sağlanabileceği uzun uzun tartışılıyor.
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Karamsar olan veli, özellikle sınıflarda mesafe kurallarının sağlanamayacağını düşünüyor. Diğer bir çekince ise aşı olmaktan kaçınan aileler.
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Aslında sorun sadece öğrenci velileri de değil, aşı karşıtı öğretmenlerimizin olduğunu biliyoruz. Aşı olmayan öğretmen ve okul personeli haftada 2 gün PCR testi yaptırıp ilgili birimlere bu testleri teslim edecek.
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Gelelim sınıftaki mesafe tedirginliğine. Birçok veli onlarca öğrencinin tek bir sınıfta bir arada eğitim görmesini sakıncalı buluyor. Hatta birçok arkadaşım çocuklarına ders boyunca maske ve siperlik takmasını öğütlüyor.
Son alınan normalleşme kararları sonrası açılan kafeterya ve restoranlar, “Aman müşteri rahatsız olmasın” anlayışıyla dumansız hava sahasını delmeyi uygun görmüşler.
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Hangi mekâna gitsem veya önünden geçsem kapalı alanlarda sigara içiliyor. Denetim derseniz o iş pandemi ile birlikte askıya alınmış sanırım.
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Davetli olduğum bir yemekte kapalı alanda sigara içildiğini görünce garsona bu duruma neden izin verdiklerini sordum.
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Aldığım yanıt ikna ediciydi (!) :
“Zaten zor bir süreçten geçtik. Bir de müşteriye ‘Sigaranı çık dışarıda iç’ diyemiyoruz. Salgın bitsin yine yasağı uygularız. Şimdilik elleşmiyoruz.”
Bilime, ekonomiye, siyasete, spora yön veren isimler koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
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Hepsi farklı sözcükler, farklı cümlelerle aşının önemini anlattı. Tek ortak noktaları ise aşı olmanın bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu anlatmalarıydı.
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Aslında verilen mesaj çok açık: “Keşke demeden aşı olun.”
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“Neden keşke diyelim ki?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlere 3 farklı adres vereceğim. Gidip sorunun yanıtını bizzat öğrensinler.
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Manavgat yangını boyunca bölgede tam 20’ye yakın mahalle gezdik. Her birinde ayrı bir hikâye vardı.
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Beni en çok Kalemler etkiledi! Attığım her adım, çektiğim her fotoğraf karesinde siyah-beyaz bir filmin içinde gibiydim.
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Genzi yakan kül kokusu, kararmış toprak, ağaçlar, evler… Yaşamın tüm renkleri silinmişti Kalemler’de! Alevlerin gücüyle adeta taşlar bile yanmış, kömür karası olmuştu. Yeri 2-3 santim kazdığımızda toprağın özüne ulaşabiliyorduk.
HÜZNÜN RENGİ VAR MI?
Bugün bana, “Hüznün bir rengi var mı?” diye sorsanız, hiç duraksamadan, “Kül rengi” derim.
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Bu sefer öyle olmadı. Manavgat’a düşen ateş tüm Türkiye’yi yaktı kavurdu. 6 gündür nöbetteyiz.
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Gazete sayfalarına koyduğumuz her fotoğraf kalbimizi dağlıyor. Ölümler, küllerin altında yitip giden hayaller nefesimizi kesiyor.
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İçimizi umutla dolduran tek şeyse her felakette ortaya çıkan isimsiz kahramanlar.
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Çok şükür oteller doldu, kent esnafı rahat bir nefes aldı.
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Bu yoğunluğun ceremesini hiç şüphesiz en fazla turizm çalışanları çekti.
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Sadece otel içinde çalışanlar mı?
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Elbette hayır.
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Özgürlüğümüzü, alışkanlıklarımızı ve tabii sevdiklerimizi…
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2 yıldır bambaşka bir dünyada nefes alıyoruz.
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Tam umutsuzluğa kapılırken bilim insanlarının aşı müjdesi ile umutlarımız yeniden yeşerdi.
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Aşılanan kişi sayısı arttıkça vakalar düştü, hızla normalleştik.
Meğer yaramız ne kadar derinmiş!
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4 satırlık basit bir tespit insanların bam teline dokunmuş.
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Demek ki hüsnü kuruntu yapmıyorum diyerek işin aslını icra makamına sordum.
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Kime?
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Yaşadığımız kente maalesef durum tam da bu…
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Ana yol, ara sokak, bulvar, çevre yolu hiç fark etmez!
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Yeni dökülmüş asfaltımız, yeni döşenmiş kaldırımımız var diye sevinmeyin.
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Çünkü bu hizmetten haberdar olan diğer kurumlar jet hızıyla harekete geçecek.
Neden? Çünkü maalesef planlı bir kentte yaşamıyoruz. Bu plansızlığı görmek için mimar olmaya, öyle detaylı bir inceleme yapmaya da gerek yok.
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Sadece falez bandındaki yapılaşmaya şöyle bir göz atsanız ne demek istediğimi zaten anlarsınız.
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Tabii bir de güvenli yapı sorunu var.
Hep var olan ama sadece depremlerden sonra hatırladığımız!
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Ve beklenen haber Moskova’dan geldi; yarın itibariyle Türkiye ile Rusya arasındaki turizm kapısı sonuna kadar açıldı.
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Rusya’dan Antalya’ya gelen inceleme heyetini adım adım takip ettik. Hangi otele, hangi sağlık kuruluşuna gidecekler, nerelerde gözlem yapacaklar, ne yiyip ne içecekler hepsini önceden öğrendik.
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Hatta heyet daha Antalya’ya gelmeden önce Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu ile uzun uzun konuştuk.
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Bu konuşmadaki ön önemli ayrıntı Rusların ön yargılı değil, pozitif bir yaklaşım içinde Antalya’ya gelecekleriydi.
Bir Antalyalı olarak başlığın içinde ‘güneş’ geçince dikkat kesildim.
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Haberi satır satır okudum, tesis tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük güneş enerjisi santrali olacağını öğrendim.
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Sonra güneş enerjisi yatırımları ile ilgili birkaç makaleye göz attım.
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O makalelerde Antalya’nın güneş enerjisi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu anlatılıyordu.
Tıpkı korku filmi gibi!
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Ama korkmak yersiz. Çünkü bu hepimizin eseri.
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Marmara’nın ölümünde hepimizin suçu var. Bedelini de hep birlikte ödeyeceğiz.
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Sadece Marmara mı? Hayır. Akdeniz için de kirlilik uyarıları yapılıyor.
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Yanıt gelmesini beklemeden, konuyla ilgili kim varsa aradım, sordum.
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İlk bilgileri Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy verdi.
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Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le konuştum.
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Muhittin Bey, Boğaçayı’ndaki sualtı bitkisi sorununun ortadan kalkması için yapılanları, yapılacakları tek tek anlattı.
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Açıkçası eskiden bunu daha çok yapardım. Ancak gazetedeki yüküm ağırlaşınca sokaktan kopmaya başladım.
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Bu kopuşu durdurmanın tek yolunun da yeniden kente dokunmak olduğunu bildiğim için bazen yaya, bazen toplu taşıma aracıyla en azından kentin merkezi noktalarında gözlem yapıyorum.
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Geçen hafta Işıklar, Atatürk Caddesi ve Kalekapısı’nı dolaştım. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da bana eşlik etti.
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İlk gözlemim şu oldu: Birçok işletme ya el değiştirmiş ya da faaliyet alanını. Bu da pandeminin yıkıcı gücünün önce küçük esnafı vurduğunun açık kanıtı.
İçinde tam 100 bin kitap var. Toplam kitap kapasitesi ise 200 bin…
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Cemil Meriç 19 Mayıs’ta kapılarını kitapseverlere açtı.
Açılıştan yaklaşık 1 ay önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya geldik.
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Genel tabloya bakarsak bu süreçte Antalya iyi bir sınav verdi.
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Tabii Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde yapılan skandal partiyi saymazsak!
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Bazen siz her şeyi doğru yapsanız da birileri o doğruların yanına yanlış eklemek için adeta mücadele ediyor.
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İşte Manavgat’taki olayda böyle bir şeydi. Neyse ki salgınla mücadeleyi sulandıran o otelin önce sertifikaları iptal edildi ardından faaliyetleri durduruldu.
Kimdir Hayati Özener? ITC Enerji Üretim A.Ş.’nin ortağı. Peki, neden böyle bir açıklama yapma gereği duyuyor?
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Çünkü ortak olduğu şirket yaklaşık 4 ay önce Düden Çayı’nda yaşanan köpürme ve balık ölümlerinin sebebi olarak gösterilen Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası’nı işletiyor.
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4 ayda yaşananları şöyle özetleyeyim:
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Düden’de yaşanan çevre felaketi sonrası çok sayıda haber yaptık. Uzman görüşlerine, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına bu haberlerde yer verdik.
Açıkçası kent olarak kısmi kapanmalarda bu kadar disiplinli değildik. Ya koronavirüsü ciddiye almaya başladık ya da denetimler bizi caydırdı.
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Bana fikrimi sorarsanız hemen ikinci şıkkın ağır bastığını söylerim.
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Neden mi? Çünkü Antalya Emniyet Müdürlüğü resmen kenti ablukaya almış gibi.
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ALTINOVA’DA ÇOK İŞİMİZ VAR
Geçen hafta okurumuz Semih Tunçer, Antalya Havalimanı Altınova Kavşağı’ndaki ‘düzenleme’ çilesini Hürriyet Akdeniz Okur Köşesi’ne yazdı. Biz de o yazıdaki tespitleri, “Bu nasıl düzenleme” başlığı ile manşetimize taşıdık.
Ne diyordu Semih Bey: “Kavşak düzenlemesi trafik yükünü azaltmak ve yaya, araç güvenliğini sağlamak için yapılmaz mı? Bu düzenlemeyi yapanlar acaba kendileri bu kavşağı kullanıyor mu?”
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Köşenin yayınlandığı gün Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan aradı. Kavşakta yaşanan yoğunluğun azaltılması için düzenleme yaptıklarını, düzenleme sürecinin de devam ettiğini söyledi.
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Hatta sürücü ve yayaların tespitlerinin de dikkate alındığını, bu kapsamda yeni uygulamaların gündeme gelebileceğini vurguladı. Ben de bu konuşmadan orada sabit değil, dinamik bir çözüm planlandığını anladım.
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Hatta UKOME yetkilisi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Salim Nur ile kavşakta gözlem yapma fırsatı da buldum.
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Dinlediklerim ve gördüklerimden sonra fikrimi sorarsanız; her ne kadar iyi niyetle yapılan bir çalışma da olsa mevcut düzenlemenin vatandaşa daha uzun bir süre saç baş yolduracağını düşünüyorum.
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Çünkü henüz sinyalizasyon sistemlerinin süre düzenlemeleri yapılmamış. Bu nedenle kavşaktaki birikme özellikle sabah ve akşam saatlerinde hat safhaya ulaşıyor.
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Yan yoldan kanal yolunu geçiş yok! Zorunlu olarak yönlendirildiğiniz güzergâh da Allah’a emanet. Yol aydınlatmaları çalışmıyor. Sağınız solunuz moloz. Karşınızda motosiklet mezarlığı.
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Yani turist olsanız, ‘Ben nereye geldim’ diye uzun bir süre düşünür, kavşağa ulaşmak için navigasyon açabilirsiniz. Yani bu düzenlemenin imaj kısmı da hayli sıkıntılı.
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Tabii bu sorun sadece bir kurumun yaptıkları ile çözülmüyor. Mesela Muratpaşa Belediyesi Yenigöl Mahallesi sınırları içinde planlara işlenen bir yolu uzun süredir açmıyormuş. UKOME yetkilisi konuyu defalarca Muratpaşa Belediyesi’ne aktardıklarını ancak yanıt dahi alamadıklarını anlattı.
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Bu yol açılırsa araçlar kavşağa girmeden kanal boyuna geçebilir ve kavşağın yoğunluğu ciddi ölçüde azalırmış.
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın bu tür konularda her zaman çözümden yana olduğunu biliyorum. Eminim bu çağrıyı da görmezden gelmeyecektir. Belki söz konusu yol açılırsa kavşaktaki diğer problemler de zincirleme olarak çözüme kavuşur.
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Ne olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz…
GENÇ EKİP FAKÜLTEYİ UÇURMUŞ
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yeni hizmet binasını en son 2019 Temmuz ayında gezmiştim. O zaman inşaat halindeydi. Geçtiğimiz ay bu fakültemize yine yolum düştü. Gerçekten inanamadım. Kamu hastanelerindeki bir hizmeti övmek için, ‘Özel hastane gibi’ derler ya fakültede tanık olduklarım bu tabirin de ötesine geçecek nitelikteydi.
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Dekan Prof. Dr. Alper Kuştarcı ve Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Çağatay Barutçugil, Doç, Dr. Ömer Kırmalı inanılmaz işler başarmış. Üniteleri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, yataklı servisleri, laboratuvarları ve donanımlı personeli ile bu fakülte dünya standartlarının da üstüne çıkmış. ‘Sağlık turizmi çok önemli’ diyoruz, işte burada verilen hizmet bana göre sağlık turizmini uçuracak cinsten.
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Tabii burada Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın da hakkını teslim etmek gerekiyor. Fakültede yapılan çalışmalara koşulsuz destek vermiş. Ama sanırım projenin tepe noktasına ulaşması için yeni destekler de gerekecek. O konuda da Özlenen Hanım’ın geri durmayacağını düşünüyorum. Ne diyelim yeni merkez memlekete hayırlı uğurlu olsun.