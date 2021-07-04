ALİ YAZAR VELİ BOZAR…

Neden? Çünkü maalesef planlı bir kentte yaşamıyoruz. Bu plansızlığı görmek için mimar olmaya, öyle detaylı bir inceleme yapmaya da gerek yok.
*
Sadece falez bandındaki yapılaşmaya şöyle bir göz atsanız ne demek istediğimi zaten anlarsınız.
*
Tabii bir de güvenli yapı sorunu var.
Hep var olan ama sadece depremlerden sonra hatırladığımız!
*
Ve beklenen haber Moskova’dan geldi; yarın itibariyle Türkiye ile Rusya arasındaki turizm kapısı sonuna kadar açıldı.
*
Rusya’dan Antalya’ya gelen inceleme heyetini adım adım takip ettik. Hangi otele, hangi sağlık kuruluşuna gidecekler, nerelerde gözlem yapacaklar, ne yiyip ne içecekler hepsini önceden öğrendik.
*
Hatta heyet daha Antalya’ya gelmeden önce Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu ile uzun uzun konuştuk.
*
Bu konuşmadaki ön önemli ayrıntı Rusların ön yargılı değil, pozitif bir yaklaşım içinde Antalya’ya gelecekleriydi.
Bir Antalyalı olarak başlığın içinde ‘güneş’ geçince dikkat kesildim.
*
Haberi satır satır okudum, tesis tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük güneş enerjisi santrali olacağını öğrendim.
*
Sonra güneş enerjisi yatırımları ile ilgili birkaç makaleye göz attım.
*
O makalelerde Antalya’nın güneş enerjisi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu anlatılıyordu.
Tıpkı korku filmi gibi!
*
Ama korkmak yersiz. Çünkü bu hepimizin eseri.
*
Marmara’nın ölümünde hepimizin suçu var. Bedelini de hep birlikte ödeyeceğiz.
*
Sadece Marmara mı? Hayır. Akdeniz için de kirlilik uyarıları yapılıyor.
*
Yanıt gelmesini beklemeden, konuyla ilgili kim varsa aradım, sordum.
*
İlk bilgileri Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy verdi.
*
Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le konuştum.
*
Muhittin Bey, Boğaçayı’ndaki sualtı bitkisi sorununun ortadan kalkması için yapılanları, yapılacakları tek tek anlattı.
*
Açıkçası eskiden bunu daha çok yapardım. Ancak gazetedeki yüküm ağırlaşınca sokaktan kopmaya başladım.
*
Bu kopuşu durdurmanın tek yolunun da yeniden kente dokunmak olduğunu bildiğim için bazen yaya, bazen toplu taşıma aracıyla en azından kentin merkezi noktalarında gözlem yapıyorum.
*
Geçen hafta Işıklar, Atatürk Caddesi ve Kalekapısı’nı dolaştım. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da bana eşlik etti.
*
İlk gözlemim şu oldu: Birçok işletme ya el değiştirmiş ya da faaliyet alanını. Bu da pandeminin yıkıcı gücünün önce küçük esnafı vurduğunun açık kanıtı.
İçinde tam 100 bin kitap var. Toplam kitap kapasitesi ise 200 bin…
*
Cemil Meriç 19 Mayıs’ta kapılarını kitapseverlere açtı.
Açılıştan yaklaşık 1 ay önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya geldik.
*
Genel tabloya bakarsak bu süreçte Antalya iyi bir sınav verdi.
*
Tabii Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde yapılan skandal partiyi saymazsak!
*
Bazen siz her şeyi doğru yapsanız da birileri o doğruların yanına yanlış eklemek için adeta mücadele ediyor.
*
İşte Manavgat’taki olayda böyle bir şeydi. Neyse ki salgınla mücadeleyi sulandıran o otelin önce sertifikaları iptal edildi ardından faaliyetleri durduruldu.
Kimdir Hayati Özener? ITC Enerji Üretim A.Ş.’nin ortağı. Peki, neden böyle bir açıklama yapma gereği duyuyor?
*
Çünkü ortak olduğu şirket yaklaşık 4 ay önce Düden Çayı’nda yaşanan köpürme ve balık ölümlerinin sebebi olarak gösterilen Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası’nı işletiyor.
*
4 ayda yaşananları şöyle özetleyeyim:
*
Düden’de yaşanan çevre felaketi sonrası çok sayıda haber yaptık. Uzman görüşlerine, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına bu haberlerde yer verdik.
Açıkçası kent olarak kısmi kapanmalarda bu kadar disiplinli değildik. Ya koronavirüsü ciddiye almaya başladık ya da denetimler bizi caydırdı.
***
Bana fikrimi sorarsanız hemen ikinci şıkkın ağır bastığını söylerim.
***
Neden mi? Çünkü Antalya Emniyet Müdürlüğü resmen kenti ablukaya almış gibi.
***
Yeni karara göre; 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Antalya’da tam kapanma önerisini aldığı tepkilere rağmen ısrarla gündemde tutan öncelikli isim Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’di.
Hatta biz de Başkan Çetin’in bu yöndeki açıklamalarını, “Tam kapanma virüsü yener” manşeti ile duyurmuştuk.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma açıklamasını yaptıktan hemen sonra Davut Bey’i aradım, “İstediğiniz oldu. Peki, şimdi ne olacak?” diye sordum.
PAKET BEKLİYORUZ
Davut Bey, “İstediğimiz tam olmadı. ‘Tam’ demek için ekonomik destek paketi bekliyoruz” dedi ve anlatmaya devam etti:
MAALESEF HAKLI ÇIKTIK
Bu timler Antalya’da da görev yapıyor. Hatta 30 kişiden oluşan tim, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre şu ana kadar 40 kişiyi aşı için ikna etmiş.
Açık ve net bu timlerin işi çok zor. Çünkü toplumda o kadar fazla bilgi kirliliği var ki hangi birini düzeltsinler, hangi sözlerle aşı olmaktan çekinenleri ikna etsinler?
Aşı ikna çalışmaları devam ederken ben de çevremde küçük bir kamuoyu yoklaması yaptım. Yakın çevremden 55 yaş üstü tanıdıklarıma aşı olup olmadıklarını sordum.
Şu kadarını söyleyeyim; sonucun bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. Çünkü aşı olan sayısı ile hala aşı olup olmama konusunda kararsız kalanların sayısı kafa kafaya.
Aşıdan kaçınanların birçoğu eğitimli ve halen çeşitli iş kollarında aktif olarak çalışıyor. Doğal olarak “Önceliğiniz varken neden aşı olmadınız?” dedim.
Çoğunluk somut bir gerekçe göstermeden beklemeyi tercih ettiklerini söyledi. Benim anladığım Çin veya Alman ayrımı yapmadan aşının uzun vadedeki etkilerini görmek istiyorlar.
İyi de unuttuğumuz başka bir şey var; aşı bekler de ölüm beklemiyor!
ŞİMDİ DE DOZ TARTIŞMASI
Neden böyle bir kanıya kapıldım? Çünkü Human Society International kurumu tarafından hazırlanan Spencer Susser’in yazıp yönettiği Save Ralph (Ralph’i Kurtar) isimli kısa filmi izledim.
*
Boğazım düğümlendi, 3 dakika 53 saniye boyunca insanlığı sorguladım. Olmadı bir daha izledim. Bu kez bencilliğimi sorguladım.
*
Çünkü bugüne kadar deney hayvanlarının da canlı olduğunu, onların da acı çektiğini hiç aklıma getirmemiştim. Belki getirmiştim ama sonra boş vermiştim.
*
Aslında PETA başta olmak üzere bazı hayvan dostu kuruluşların hazırladığı belgeselleri defalarca izledim. Üstelik bu belgesellerde gerçek görüntüler vardı.
Haber amaçlı birkaç kez ama kısa süreli İbradı’da bulundum. Bugüne kadar da siyasi konular hariç gündeme geldiğini de hiç görmemiştim.
*
İlçenin il kez farklı bir konuyla gündeme gelmesini sağlayan kişi daha 25 yaşında genç bir kütüphaneci olan Oğuz Kuru.
*
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı kütüphaneci sınavını kazanıp yaklaşık 1 yıl önce İbradı İlçe Halk Kütüphanesi’ne kütüphaneci olarak atanmış.
*
Her gün gördüğümüz, çay, kahve içtiğimiz dostlarımızla sanal görüşmeler yapmaya başladık.
İşte tam da böyle bir ortamda Hürriyet de kendi içinde koşullara ayak uydurdu ve okuyucusuna daha fazla ulaşabilmek adına yeniliklerle karşımıza çıktı.
Bu yeniliklerden biri de meslektaşım Fulya Soybaş’ın YouTube’da hazırlayıp sunduğu Hürriyet Bizimle programı oldu.
Bana göre konuları ve konukları ile son derece iyi düşünülmüş bir proje. Neden böyle diyorum?
Çünkü pandeminin oluşturduğu koşullar içinde doğru bilgi içeren, kaliteli zaman geçirebileceğimiz programlara çok ihtiyacımız var.
Fulya’nın konuklarına bakınca zaten hem bilgiyi, hem eğlenceyi aynı anda alabileceğinizi görüyorsunuz.
Konular güncel daha önemlisi sunum son derece pozitif. Saatlerce süren bol tartışmalı televizyon programlarının alternatifi.
YAŞAM TEDBİRLE DEVAM EDECEK (GENEL MASKELİ FOTO)
KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
*
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
*
KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
*
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
*
Kısıtlamalar ilk kalktığında işte bu sıradanlık bize ikinci darbeyi vurdu ve yeniden evlere kapandık.
ANTALYA Gazi Bulvarı’nda yaşanan üst geçit sorununu hafta başındaki köşe yazımda, “Ne yapsın vatandaş uçsun mu” başlığıyla ele almıştım. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmeyince Başkan Muhittin Böcek’i aradım.
BAŞKAN TALİMATI VERMİŞ
Sayın Böcek her zamanki gibi son derece ilgili yaklaştı konuya. Aslında bu bölgedeki sorunu daha önce de konuşmuştuk kendisiyle. Sürecin tüm detaylarına hâkim olduğunu, ilgili birimlere de sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiğini söyledi.
NE OLDU ÜST GEÇİTLER
Hatta bizzat Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin’i arayarak sorularımızı yanıtlamamız için talimat verdi. Ben de vakit kaybetmeden Serkan Bey’i aradım ve sordum: “Üst geçitlerden haber var mı?”
FESİH SÜRECİ BAŞLADI
Tarih 15 Mart 2021… Ortada ne üst geçit, ne hem zemin geçit, ne sinyalizasyon sistemi var! Bulvardan sağ salim karşıya geçmek istiyorsanız ya şanslı ya da çok hızlı olmalısınız…
NE YAPSIN VATANDAŞ UÇSUN MU?
ANTALYA’da araç trafiğinin en fazla olduğu noktalardan biri Gazi Bulvarı. Her gün binlerce araç bu bulvarı kullanıyor. Daha önce bu noktada yayaların karşıdan karşıya geçmesi için hemzemin yaya geçitleri vardı.
*
Ancak herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadığı için ve araçlar yüksek hızda seyrettiği için bu geçitler yayalar için adeta ölüm tuzağına dönüştü.
*
Sonra mı ne oldu? Antalya Emniyet Müdürlüğü, “Hem zemin geçitler hem araç sürücüleri hem de yayalar için risk oluşturuyor. Buraya üst geçit yapılsın” önerisini Büyükşehir Belediyesi’ne sundu.
ALİ YAZAR VELİ BOZAR…
Antalya'da ne zaman yol ya da kaldırım çalışması görsem aklıma rahmetli Barış Manço’nun, “Sözüm meclisten dışarı” albümündeki, “Ali yazar Veli bozar” parçası geliyor.
Yaşadığımız kente maalesef durum tam da bu…
*
Ana yol, ara sokak, bulvar, çevre yolu hiç fark etmez!
*
Yeni dökülmüş asfaltımız, yeni döşenmiş kaldırımımız var diye sevinmeyin.
*
Çünkü bu hizmetten haberdar olan diğer kurumlar jet hızıyla harekete geçecek.
*
Doğal gaz, internet, kanalizasyon, elektrik…
*
O asfalt, o kaldırım bozulacak, yerine ise ince kumlu tepeler bırakılacak!
*
Tepelerin etrafındaki molozlar da cabası.
*
Buna benzer örnekleri Hürriyet Akdeniz Okur Köşesi’nde defalarca gündeme taşıdık.
*
Ama maalesef kalıcı bir çözüme ulaşamadık.
*
Bana göre işin özü plansızlık, kurumlar arası iletişim eksikliği.
*
Bunun bedelini ödeyen ise maalesef vatandaş!
*
Kamu kaynaklarının heba olmasını saymadım bile!
*
Biz bu kafayla gidersek daha çok ‘Ali yazar Veli bozar’…
HAVADA TEDBİRE DEVAM
Hafta sonu üyesi olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) genel kuruluna katılmak için Ankara’ya gittim. Son alınan kademeli normalleşme kararlarına rağmen havalimanlarımızda alınan koronavirüs tedbirleri tam gaz devam ediyor. Bu çok sevindirici.
*
Sabahın erken saatleri olmasına rağmen Antalya Havalimanı’nda iğne atsan yere düşmeyecek gibiydi. Esenboğa Havalimanı’na inince her yeri derin bir sessizlik kapladı. Koronavirüs seyahatlerimizi kısıtlayınca Antalya’nın ne kadar yoğun bir kent olduğunu unutmuşuz sanırım.
YAĞMUR ALTINDA ATA’YA SELAM
Bu arada yeniden TFMD Başkanı seçilen Rıza Özel’i bir kez daha tebrik ediyorum. Çok güzel bir genel kuruldu. Kavgadan, gürültüden uzak, birleştirici, mesleki sorunların konuşulduğu bir genel kurul oldu. Genel kurul sonrası Anıtkabir’e gidip Ata’nın huzuruna çıktık. Yağmurun bereketiyle hayli ıslandık. Ama değdi… Tüm TFMD yönetimine organizasyon için bir kez daha teşekkür ederim.
TRAFİK SORUNU BÜYÜYOR
Ankara’da 2 gün geçirince Antalya trafiğinin S.O.S. verdiğini net bir şekilde anladım. Son dönemde Antalya’daki trafik yükü inanılmaz boyutlara ulaştı. İnanın Ankara’da bile böyle bir trafik kaosu yoktu. Bir an önce bu işe el atılmalı. Aksi halde trafik sorununda İstanbul'u bile geride bırakacağız.
ALİ AĞABEY GİDİNCE UNUTTUK
Geçtiğimiz hafta yazarımız Vahide Yanık, Finike portakalını yazdı. Yeni yapılacak çevre yolu projesinin Finike portakalına yönelik muhtemel etkilerinden bahsetti. Bence bundan daha önemli bir şey var. Hem de muhtemel değil şu an yaşanan: Taş ve mermer ocaklarının etkileri!
*
Ocaklardan havaya uçuşan tozların nasıl Finike portakalı üzerine yapıştığını bizzat görmüştüm. Uzun vadede bu tozların üretime yönelik olası etkilerini rahmetli Ali Ulvi Büyüknohutçu uzun uzun anlatmıştı bana. Şimdi durum nedir bilmiyorum ama Ali ağabey gittikten sonra bu konu gündeme gelmez oldu. Yeniden bu konuya dikkat çekmekte fayda var diye düşünüyorum.