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Akdeniz’de sürpriz olmadı

#Akdeniz Üniversitesi#Emniyet Müdürlüğü#İletişim Başkanlığı

24 Temmuz tarihli yazımda “Hayırlı uğurlu olsun” diye yazmıştım.

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Ankara kaynaklarım beni yanıltmadı ve Prof. Dr. Özlenen Özkan yeniden Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Özkan çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Özlenen Hanım’ın başlattığı, başlatacağı çok önemli projeler vardı.

*

O yüzden ikinci dönem kentimiz, üniversitemiz açısından çok daha başarılı geçecektir diye düşünüyorum.

*

Tekrar hayırlı uğurlu olsun…

 Akdeniz’de sürpriz olmadı

KENTE DAMGA VURDU

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, görev süresini tamamladı.

*

Orhan Bey tam bir devlet adamıydı.

*

Kısa sürede kente damgasını vurdu.

*

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İnisiyatif aldı, turizm hassasiyetlerini gözetti.

*

Medya ile ilişkileri hep iyi oldu.

*

Astım, kestim pozlarına hiç girmedi.

*

Ulaşılabilir oldu, doğru bilgiyi saklamadı.

*

Yolunuz açık olsun Müdürüm…

 Akdeniz’de sürpriz olmadı

AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ

Geçenlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen’i Hürriyet’te ağırladık.

*

Genç, dinamik ve çok heyecanlı bir isim.

*

Sektörün içinden gelmesinin medya mensuplarına çok faydası olacak.

*

Neden?

*

Çünkü aynı dili konuşuyoruz.

*

Sabri Bey, çok önemli projelerden bahsetti.

*

Anladım ki İletişim Başkanlığı’nın bölgedeki etkisi kısa sürede artacak.

*

Ne güzel, ne güzel…

#Akdeniz Üniversitesi#Emniyet Müdürlüğü#İletişim Başkanlığı
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