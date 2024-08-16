 Akdeniz’de sürpriz olmadı

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Ankara kaynaklarım beni yanıltmadı ve Prof. Dr. Özlenen Özkan yeniden Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atandı.
Özlenen Hanım’ın başlattığı, başlatacağı çok önemli projeler vardı.
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O yüzden ikinci dönem kentimiz, üniversitemiz açısından çok daha başarılı geçecektir diye düşünüyorum.
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Tekrar hayırlı uğurlu olsun…
KENTE DAMGA VURDU
Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, görev süresini tamamladı.
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Orhan Bey tam bir devlet adamıydı.
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Kısa sürede kente damgasını vurdu.
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İnisiyatif aldı, turizm hassasiyetlerini gözetti.
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Medya ile ilişkileri hep iyi oldu.
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Astım, kestim pozlarına hiç girmedi.
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Ulaşılabilir oldu, doğru bilgiyi saklamadı.
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Yolunuz açık olsun Müdürüm…
AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ
Geçenlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen’i Hürriyet’te ağırladık.
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Genç, dinamik ve çok heyecanlı bir isim.
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Sektörün içinden gelmesinin medya mensuplarına çok faydası olacak.
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Neden?
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Çünkü aynı dili konuşuyoruz.
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Sabri Bey, çok önemli projelerden bahsetti.
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Anladım ki İletişim Başkanlığı’nın bölgedeki etkisi kısa sürede artacak.
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Ne güzel, ne güzel…
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