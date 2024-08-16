 Akdeniz’de sürpriz olmadı

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Ankara kaynaklarım beni yanıltmadı ve Prof. Dr. Özlenen Özkan yeniden Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Özlenen Hanım’ın başlattığı, başlatacağı çok önemli projeler vardı.

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O yüzden ikinci dönem kentimiz, üniversitemiz açısından çok daha başarılı geçecektir diye düşünüyorum.

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Tekrar hayırlı uğurlu olsun…

KENTE DAMGA VURDU

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, görev süresini tamamladı.

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Orhan Bey tam bir devlet adamıydı.

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Kısa sürede kente damgasını vurdu.

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İnisiyatif aldı, turizm hassasiyetlerini gözetti.

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Medya ile ilişkileri hep iyi oldu.

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Astım, kestim pozlarına hiç girmedi.

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Ulaşılabilir oldu, doğru bilgiyi saklamadı.

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Yolunuz açık olsun Müdürüm…

AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ

Geçenlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen’i Hürriyet’te ağırladık.

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Genç, dinamik ve çok heyecanlı bir isim.

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Sektörün içinden gelmesinin medya mensuplarına çok faydası olacak.

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Neden?

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Çünkü aynı dili konuşuyoruz.

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Sabri Bey, çok önemli projelerden bahsetti.

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Anladım ki İletişim Başkanlığı’nın bölgedeki etkisi kısa sürede artacak.

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Ne güzel, ne güzel…