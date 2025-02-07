 Ağlamak yetmez tedbir alın

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Hatalarımızın önsözü işte böyle yazılıyor.

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Tedbiri, denetimi bir köşeye bırakıp sosyal medyada karalar bağlıyoruz.

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Sonrası?

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Sonrası yok!

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Aslında var.

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Kesilen kolonlar, çürük binalar, bataklıklarda yükselen gökdelenler…

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Sonuç?

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“Sesimizi duyan var mı” çığlıkları…

SAAT 04:17…

Tarih 06 Şubat 2023’ü, saatler 04:17’yi gösterdiğinde işte bunu yaşadık.

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O gün yaşanan acıyı asıl kimler unutmadı biliyor musunuz?

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Sevdikleri, umutları enkaz altında kalanlar…

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Hatırlamak güzeldir, ders almaksa daha güzel.

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Çünkü aldığınız her ders, yeni acıların önüne kalkan olur.

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Umarım 2025, hatalarımızı düzelttiğimiz bir yıl olur.

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DOĞA UYARIYOR!

Aslında doğa bizi her fırsatta uyarıyor.

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Bakın, ülkemizin batısı beşik gibi sallanıyor.

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Deprem, “Geliyorum” diyor.

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Biz hazırlıklı mıyız?

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Orası kocaman bir soru işareti.

BAŞKANLAR DA MI UNUTTU!

6 Şubat felaketi sonrası Antalya’daki belediye başkanları, her fırsatta tedbir ve denetimden bahsediyordu.

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Hepsinin ayrı ayrı projeleri vardı.

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Ne oldu o projeler mesela?

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Bir dahaki depreme kadar rafa mı kalktı!