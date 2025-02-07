×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSalim UzunAğlamak yetmez tedbir alın!
Salim Uzun
Salim Uzun
Salim UzunYazarın Tüm Yazıları

Ağlamak yetmez tedbir alın!

#DEPREM#ANTALYA#6 Şubat 2023 Depremi

YAŞADIĞIMIZ felaketlerin acısını sadece yıldönümlerinde hatırlamak…

Haberin Devamı

Hatalarımızın önsözü işte böyle yazılıyor.

*

Tedbiri, denetimi bir köşeye bırakıp sosyal medyada karalar bağlıyoruz.

*

Sonrası?

*

Sonrası yok!

*

Aslında var.

*

Kesilen kolonlar, çürük binalar, bataklıklarda yükselen gökdelenler…

*

Sonuç?

*

“Sesimizi duyan var mı” çığlıkları…

 Ağlamak yetmez tedbir alın

SAAT 04:17…

Tarih 06 Şubat 2023’ü, saatler 04:17’yi gösterdiğinde işte bunu yaşadık.

*

O gün yaşanan acıyı asıl kimler unutmadı biliyor musunuz?

*

Sevdikleri, umutları enkaz altında kalanlar…

*

Hatırlamak güzeldir, ders almaksa daha güzel.

*

Çünkü aldığınız her ders, yeni acıların önüne kalkan olur.

*

Umarım 2025, hatalarımızı düzelttiğimiz bir yıl olur.

Haberin Devamı

DOĞA UYARIYOR!

Aslında doğa bizi her fırsatta uyarıyor.

*

Bakın, ülkemizin batısı beşik gibi sallanıyor.

*

Deprem, “Geliyorum” diyor.

*

Biz hazırlıklı mıyız?

*

Orası kocaman bir soru işareti.

BAŞKANLAR DA MI UNUTTU! 

6 Şubat felaketi sonrası Antalya’daki belediye başkanları, her fırsatta tedbir ve denetimden bahsediyordu.

*

Hepsinin ayrı ayrı projeleri vardı.

*

Ne oldu o projeler mesela?

*

Bir dahaki depreme kadar rafa mı kalktı!

#DEPREM#ANTALYA#6 Şubat 2023 Depremi
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’den umudu kalmadı

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

201 bin konut maketi yapmak

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Dries Mertens'in kramponlarını ısıttığı o an!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Arka Sokaklar dizisi Moda’da

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Türkiye’de deprem gerçeği ve yanıtı beklenen sorular

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT
TÜM YAZARLARIMIZ