 Ağlamak yetmez tedbir alın

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Hatalarımızın önsözü işte böyle yazılıyor.
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Tedbiri, denetimi bir köşeye bırakıp sosyal medyada karalar bağlıyoruz.
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Sonrası?
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Sonrası yok!
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Aslında var.
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Kesilen kolonlar, çürük binalar, bataklıklarda yükselen gökdelenler…
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Sonuç?
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“Sesimizi duyan var mı” çığlıkları…
SAAT 04:17…
Tarih 06 Şubat 2023’ü, saatler 04:17’yi gösterdiğinde işte bunu yaşadık.
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O gün yaşanan acıyı asıl kimler unutmadı biliyor musunuz?
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Sevdikleri, umutları enkaz altında kalanlar…
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Hatırlamak güzeldir, ders almaksa daha güzel.
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Çünkü aldığınız her ders, yeni acıların önüne kalkan olur.
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Umarım 2025, hatalarımızı düzelttiğimiz bir yıl olur.
DOĞA UYARIYOR!
Aslında doğa bizi her fırsatta uyarıyor.
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Bakın, ülkemizin batısı beşik gibi sallanıyor.
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Deprem, “Geliyorum” diyor.
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Biz hazırlıklı mıyız?
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Orası kocaman bir soru işareti.
BAŞKANLAR DA MI UNUTTU!
6 Şubat felaketi sonrası Antalya’daki belediye başkanları, her fırsatta tedbir ve denetimden bahsediyordu.
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Hepsinin ayrı ayrı projeleri vardı.
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Ne oldu o projeler mesela?
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Bir dahaki depreme kadar rafa mı kalktı!
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