Ara
MENÃœ
Haberler>Yazarlar>Åžahver KAYA>Yapay zeka insan kaynaklarÄ± â€“ iki araÅŸtÄ±rma
"Åžahver Kaya" hakkÄ±nda bilgiler ve tüm köÅŸe yazÄ±larÄ± Hürriyet Yazarlar sayfasÄ±nda. "Åžahver Kaya" yazÄ±sÄ± yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nda hemen haberiniz olmasÄ± için Hürriyet'i takip edin.
Åžahver Kaya

Åžahver Kaya

sahverkaya@icloud.com

Yapay zeka insan kaynaklarÄ± â€“ iki araÅŸtÄ±rma

18 Haziran 2020

GeliÅŸmiÅŸ ekonomiler yarÄ±nÄ±n kalkÄ±nma motorunu inÅŸa etmekle meÅŸgul. YarÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸÄ± bugünkülerden daha amansÄ±z!

Â 

Ya siz birilerini alÄ±p elinizde oynatacaksÄ±nÄ±z, ya da birileri sizi ellerinde oynatacak.

Ya gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§ekme gÃ¼cÃ¼nÃ¼z ve zayÄ±f bir itme gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olacak ve bÃ¼yÃ¼k bir ivmeyle yÃ¼kseleceksiniz,

ya da zayÄ±f bir Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ ve kuvetli bir itme gÃ¼cÃ¼ ile birilerine pazar ve kukla olacaksÄ±nÄ±z.

Â 

YarÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸÄ±nda var olabilmek iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kalkÄ±nma motoru gerekiyor. Bu kalkÄ±nma motorunun temel parÃ§alarÄ±ndan biri yapay zeka teknolojileri. Yapay zeka arge, mÃ¼hendislik becerileri, Ã¼rÃ¼nleÅŸtirebilme becerileri ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekosistem gerektiriyor.

Yani temelde insan kaynaÄŸÄ± meselesi.

Yapay zeka insan kaynaÄŸÄ±nda dÃ¼nyadaki bÃ¼yÃ¼k resmi anlamak iÃ§in iki yeni araÅŸtÄ±rmayÄ± inceledim.

Ä°lki geÃ§en hafta yayÄ±nlandÄ±.

Macro Polo adÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu AralÄ±k 2019â€™da gerÃ§ekleÅŸen en elit yapay zeka konferansÄ±nÄ±n verilerine bakarak, dÃ¼nyadaki â€˜â€˜elit yapay zeka insan kaynaklarÄ± bÃ¼yÃ¼k resminiâ€˜â€˜ Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

NeurIPS isimli bu konferansa 15,920 araÅŸtÄ±rmacÄ±, 6,614 adet (bu bir rekor) araÅŸtÄ±rma ile baÅŸvuruda bulunuyor. Konferans bu araÅŸtÄ±rmalardan sadece yÃ¼zde 21.6â€™sÄ±nÄ± kabul ediyor.

Bu son derece dÃ¼ÅŸÃ¼k bir rakam.

Macro Polo takÄ±mÄ± NeurIPSâ€™e baÅŸvuran ve seÃ§ilen yÃ¼zde 20 araÅŸtÄ±rmanÄ±n yaratÄ±cÄ±sÄ± olan yapay zeka insan kaynaÄŸÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n odak noktasÄ±na koyuyor. Bunun sebebi bu araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n global yazay zeka alanÄ±nÄ± ileriye taÅŸÄ±yan elit kaynaklar olduÄŸu varsayÄ±mÄ±.

Macro Polo analizinde 3 sonuÃ§ elde ediyor:

1-Elit yapay zeka Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä± ABD ÅŸirketleri veya Ã¼niversiteleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Ã§oÄŸunlukla baÅŸka Ã¼lkelerden ABDâ€™ye gelmiÅŸ. Yani ABDâ€™deki yapay zeka insan gÃ¼cÃ¼ aslÄ±nda Ã§oÄŸunlukla gÃ¶Ã§men asÄ±llÄ±.

2-Ã‡in en yÃ¼ksek sayÄ±da yapay zeka araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ±na sahip Ã¼lke. BahsettiÄŸimiz elit grubun yÃ¼zde 29â€˜u lisans derecelerini Ã‡inâ€™den almÄ±ÅŸ ama ÅŸu anda yÃ¼zde 56â€™sÄ± ABDâ€™de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

3-DÃ¼nyadaki elit yapay zeka araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 53â€™Ã¼ gÃ¶Ã§men. Yani lisans derecelerini aldÄ±klarÄ± Ã¼lkeden baÅŸka bir Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Elit yapay zeka insan kaynaklarÄ± son derece mobil.

Â 

ELÄ°T YAPAY ZEKA ARAÅžTIRMACILARININ ANA YURTLARI

Â 

Yine benzer bir yaklaÅŸÄ±mla yapay zeka konferanslarÄ±nÄ± inceleyen bir baÅŸka grup (Element AI), 21 yapay zeka konferansÄ± ile birlikte LinkedInâ€™de kendini yapay zeka alanÄ±nda doktoralÄ± olarak belirten profilleri baz alarak bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Bu Ã§alÄ±ÅŸma yapay zeka insan kaynaklarÄ± konusunda Ã¼lkeleri 4 sÄ±nÄ±fa ayÄ±rÄ±yor.

BÃ¼yÃ¼k dÃ¼nya resmindeÂ2018 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™den 60 araÅŸtÄ±rmacÄ±nÄ±n bu 21 konferansa katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 141 kiÅŸinin de LinkedInâ€™de yapay zeka alanÄ±nda doktorasÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Â 

ABD iÃ§in bu sayÄ±lar 10295 ve 15747. Kore iÃ§in ise 405 ve 192.

Â 

AynÄ± rapor Ã¼lkeleri 4 sÄ±nÄ±fa ayÄ±rÄ±yor.

Bu gruplandÄ±rmayÄ± o Ã¼lkenin elit yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ±nÄ± Ã§ekebilme Ã¶zelliÄŸini baz alarak yapÄ±yorlar. Bu veriyi ise ÅŸu ÅŸekilde hesaplÄ±yorlar.

Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ = X Ã¼lkesinde Ã§alÄ±ÅŸan ama doktorasÄ±nÄ± Y Ã¼lkesinden alan araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± / Ã¼lkedeki toplam yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ± sayÄ±sÄ±

Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± itme gÃ¼cÃ¼ = X Ã¼lkesinden doktora alÄ±p Y Ã¼lkesinde Ã§alÄ±ÅŸan araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± / X Ã¼lkesinden doktora alanlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ±

Â 

21 konferans ve 35 bini aÅŸkÄ±n LinkedIn profilinden alÄ±nan verilerle yapÄ±lan analiz Ã¼lkelerin Yapay ZekÃ¢ Ã‡ekme ve Yapay ZekÃ¢ Ä°tme gÃ¼Ã§lerini ortaya koyuyor.

AÅŸaÄŸÄ±daki 4 Ã¼lke daha yÃ¼ksek Ã§ekim gÃ¼cÃ¼ne sahip. Yani hem kendi yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ±nÄ± iÃ§eride tutabilen bir ekosisteme sahipler, hem de dÄ±ÅŸarÄ±dan elit araÅŸtÄ±rmacÄ± Ã§ekebiliyorlar. Bu dÃ¶rt Ã¼lke DAVETKAR ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ.

Avusturalya

Ä°spanya

Ä°sveÃ§

Tayvan

Â 

AÅŸaÄŸÄ±daki iki Ã¼lke ise ÃœRETÄ°CÄ° ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor. Yani itme gÃ¼Ã§leri Ã§ekim gÃ¼Ã§lerinden biraz daha yÃ¼ksek. Bu Ã¼lkelerin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar bu Ã¼lkelerde kalmÄ±yor.

Fransa

Ä°srail

Â 

AÅŸaÄŸÄ±daki 7 Ã¼lke ise yapay zekÃ¢ alanÄ±nda DEMÄ°R ATMIÅž ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu Ã¼lkeler var olan insan kaynaklarÄ± havuzlarÄ±na gÃ¶re zayÄ±f itme gÃ¼cÃ¼ne sahipken, kuvvetli Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ne sahip. Elit yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± bu Ã¼lkelere akÄ±yor.

ABD

Japonya

Ã‡in

Kore

Almanya

Hindistan

Ä°talya

Â 

AÅŸaÄŸÄ±daki 5 Ã¼lke ise kendi yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ± havuzuna gÃ¶re daha yÃ¼ksek Ã§ekim ve daha yÃ¼ksek itme sergiliyor. Bu Ã¼lkeler dÄ±ÅŸardan elit yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ± Ã§ekebilirken, kendi mezunlarÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± baÅŸka Ã¼lkelere veriyor. Bu Ã¼lkeler ise PLATFORM ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Kanada

Hollanda

Singapur

Ä°sviÃ§re

Ä°ngiltere

--

Bu araÅŸtÄ±rmalarda TÃ¼rkiyeâ€™nin adÄ± karÅŸÄ±ma Ã§Ä±kmadÄ±.

Bu eksiklik TÃ¼rkiyeâ€™nin yapmasÄ± gereken planlamalar, atmasÄ± gereken adÄ±mlar ve ortaya koymasÄ± gereken bir yapay zekÃ¢ ivmesi olduÄŸunu gÃ¶steriyor.

Ve tÃ¼m bunlarÄ± yaparken ÅŸu iki temel konu akÄ±lda olmalÄ±:

Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ ve

Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± itme gÃ¼cÃ¼

Sizce?

Â 

X
Åžahver KAYA Åžahver KAYATÃ¼m yazÄ±larÄ±
DÄ°ÄžER YENÄ° YAZILAR
Z kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n oyu nasÄ±l alÄ±nmazAhmet HAKANZ kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n oyu nasÄ±l alÄ±nmaz18.06.2020
Ben YaÅŸarÄ±mHikmet DemirkolBen YaÅŸarÄ±m18.06.2020
UzmanlÄ±k kÃ¼tÃ¼phaneleriDoÄŸan HIZLANUzmanlÄ±k kütüphaneleri18.06.2020
DuÅŸakabinli spor salonuÖmür GEDÄ°KDuÅŸakabinli spor salonu18.06.2020
YAZARIN DÄ°ÄžER YAZILARI
HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

Sayfa BaÅŸÄ±

© Copyright 2020
HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.