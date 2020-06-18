Yapay zeka insan kaynaklarÄ± â€“ iki araÅŸtÄ±rma

GeliÅŸmiÅŸ ekonomiler yarÄ±nÄ±n kalkÄ±nma motorunu inÅŸa etmekle meÅŸgul. YarÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸÄ± bugünkülerden daha amansÄ±z!
Â
Ya siz birilerini alÄ±p elinizde oynatacaksÄ±nÄ±z, ya da birileri sizi ellerinde oynatacak.
Ya gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§ekme gÃ¼cÃ¼nÃ¼z ve zayÄ±f bir itme gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olacak ve bÃ¼yÃ¼k bir ivmeyle yÃ¼kseleceksiniz,
ya da zayÄ±f bir Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ ve kuvetli bir itme gÃ¼cÃ¼ ile birilerine pazar ve kukla olacaksÄ±nÄ±z.
Â
YarÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸÄ±nda var olabilmek iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kalkÄ±nma motoru gerekiyor. Bu kalkÄ±nma motorunun temel parÃ§alarÄ±ndan biri yapay zeka teknolojileri. Yapay zeka arge, mÃ¼hendislik becerileri, Ã¼rÃ¼nleÅŸtirebilme becerileri ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekosistem gerektiriyor.
Yani temelde insan kaynaÄŸÄ± meselesi.
Yapay zeka insan kaynaÄŸÄ±nda dÃ¼nyadaki bÃ¼yÃ¼k resmi anlamak iÃ§in iki yeni araÅŸtÄ±rmayÄ± inceledim.
Ä°lki geÃ§en hafta yayÄ±nlandÄ±.
Macro Polo adÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu AralÄ±k 2019â€™da gerÃ§ekleÅŸen en elit yapay zeka konferansÄ±nÄ±n verilerine bakarak, dÃ¼nyadaki â€˜â€˜elit yapay zeka insan kaynaklarÄ± bÃ¼yÃ¼k resminiâ€˜â€˜ Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
NeurIPS isimli bu konferansa 15,920 araÅŸtÄ±rmacÄ±, 6,614 adet (bu bir rekor) araÅŸtÄ±rma ile baÅŸvuruda bulunuyor. Konferans bu araÅŸtÄ±rmalardan sadece yÃ¼zde 21.6â€™sÄ±nÄ± kabul ediyor.
Bu son derece dÃ¼ÅŸÃ¼k bir rakam.
Macro Polo takÄ±mÄ± NeurIPSâ€™e baÅŸvuran ve seÃ§ilen yÃ¼zde 20 araÅŸtÄ±rmanÄ±n yaratÄ±cÄ±sÄ± olan yapay zeka insan kaynaÄŸÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n odak noktasÄ±na koyuyor. Bunun sebebi bu araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n global yazay zeka alanÄ±nÄ± ileriye taÅŸÄ±yan elit kaynaklar olduÄŸu varsayÄ±mÄ±.
Macro Polo analizinde 3 sonuÃ§ elde ediyor:
1-Elit yapay zeka Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä± ABD ÅŸirketleri veya Ã¼niversiteleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Ã§oÄŸunlukla baÅŸka Ã¼lkelerden ABDâ€™ye gelmiÅŸ. Yani ABDâ€™deki yapay zeka insan gÃ¼cÃ¼ aslÄ±nda Ã§oÄŸunlukla gÃ¶Ã§men asÄ±llÄ±.
2-Ã‡in en yÃ¼ksek sayÄ±da yapay zeka araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ±na sahip Ã¼lke. BahsettiÄŸimiz elit grubun yÃ¼zde 29â€˜u lisans derecelerini Ã‡inâ€™den almÄ±ÅŸ ama ÅŸu anda yÃ¼zde 56â€™sÄ± ABDâ€™de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
3-DÃ¼nyadaki elit yapay zeka araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 53â€™Ã¼ gÃ¶Ã§men. Yani lisans derecelerini aldÄ±klarÄ± Ã¼lkeden baÅŸka bir Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Elit yapay zeka insan kaynaklarÄ± son derece mobil.
Â
ELÄ°T YAPAY ZEKA ARAÅžTIRMACILARININ ANA YURTLARI
Â
Yine benzer bir yaklaÅŸÄ±mla yapay zeka konferanslarÄ±nÄ± inceleyen bir baÅŸka grup (Element AI), 21 yapay zeka konferansÄ± ile birlikte LinkedInâ€™de kendini yapay zeka alanÄ±nda doktoralÄ± olarak belirten profilleri baz alarak bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
Bu Ã§alÄ±ÅŸma yapay zeka insan kaynaklarÄ± konusunda Ã¼lkeleri 4 sÄ±nÄ±fa ayÄ±rÄ±yor.
BÃ¼yÃ¼k dÃ¼nya resmindeÂ2018 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™den 60 araÅŸtÄ±rmacÄ±nÄ±n bu 21 konferansa katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 141 kiÅŸinin de LinkedInâ€™de yapay zeka alanÄ±nda doktorasÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Â
ABD iÃ§in bu sayÄ±lar 10295 ve 15747. Kore iÃ§in ise 405 ve 192.
Â
AynÄ± rapor Ã¼lkeleri 4 sÄ±nÄ±fa ayÄ±rÄ±yor.
Bu gruplandÄ±rmayÄ± o Ã¼lkenin elit yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ±nÄ± Ã§ekebilme Ã¶zelliÄŸini baz alarak yapÄ±yorlar. Bu veriyi ise ÅŸu ÅŸekilde hesaplÄ±yorlar.
Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ = X Ã¼lkesinde Ã§alÄ±ÅŸan ama doktorasÄ±nÄ± Y Ã¼lkesinden alan araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± / Ã¼lkedeki toplam yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ± sayÄ±sÄ±
Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± itme gÃ¼cÃ¼ = X Ã¼lkesinden doktora alÄ±p Y Ã¼lkesinde Ã§alÄ±ÅŸan araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± / X Ã¼lkesinden doktora alanlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ±
Â
21 konferans ve 35 bini aÅŸkÄ±n LinkedIn profilinden alÄ±nan verilerle yapÄ±lan analiz Ã¼lkelerin Yapay ZekÃ¢ Ã‡ekme ve Yapay ZekÃ¢ Ä°tme gÃ¼Ã§lerini ortaya koyuyor.
AÅŸaÄŸÄ±daki 4 Ã¼lke daha yÃ¼ksek Ã§ekim gÃ¼cÃ¼ne sahip. Yani hem kendi yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ±nÄ± iÃ§eride tutabilen bir ekosisteme sahipler, hem de dÄ±ÅŸarÄ±dan elit araÅŸtÄ±rmacÄ± Ã§ekebiliyorlar. Bu dÃ¶rt Ã¼lke DAVETKAR ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ.
Avusturalya
Ä°spanya
Ä°sveÃ§
Tayvan
Â
AÅŸaÄŸÄ±daki iki Ã¼lke ise ÃœRETÄ°CÄ° ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor. Yani itme gÃ¼Ã§leri Ã§ekim gÃ¼Ã§lerinden biraz daha yÃ¼ksek. Bu Ã¼lkelerin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar bu Ã¼lkelerde kalmÄ±yor.
Fransa
Ä°srail
Â
AÅŸaÄŸÄ±daki 7 Ã¼lke ise yapay zekÃ¢ alanÄ±nda DEMÄ°R ATMIÅž ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu Ã¼lkeler var olan insan kaynaklarÄ± havuzlarÄ±na gÃ¶re zayÄ±f itme gÃ¼cÃ¼ne sahipken, kuvvetli Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ne sahip. Elit yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± bu Ã¼lkelere akÄ±yor.
ABD
Japonya
Ã‡in
Kore
Almanya
Hindistan
Ä°talya
Â
AÅŸaÄŸÄ±daki 5 Ã¼lke ise kendi yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ± havuzuna gÃ¶re daha yÃ¼ksek Ã§ekim ve daha yÃ¼ksek itme sergiliyor. Bu Ã¼lkeler dÄ±ÅŸardan elit yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ± Ã§ekebilirken, kendi mezunlarÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± baÅŸka Ã¼lkelere veriyor. Bu Ã¼lkeler ise PLATFORM ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor.
Kanada
Hollanda
Singapur
Ä°sviÃ§re
Ä°ngiltere
--
Bu araÅŸtÄ±rmalarda TÃ¼rkiyeâ€™nin adÄ± karÅŸÄ±ma Ã§Ä±kmadÄ±.
Bu eksiklik TÃ¼rkiyeâ€™nin yapmasÄ± gereken planlamalar, atmasÄ± gereken adÄ±mlar ve ortaya koymasÄ± gereken bir yapay zekÃ¢ ivmesi olduÄŸunu gÃ¶steriyor.
Ve tÃ¼m bunlarÄ± yaparken ÅŸu iki temel konu akÄ±lda olmalÄ±:
Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ ve
Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± itme gÃ¼cÃ¼
Sizce?
Â
Yapay zeka insan kaynaklarÄ± â€“ iki araÅŸtÄ±rma
GeliÅŸmiÅŸ ekonomiler yarÄ±nÄ±n kalkÄ±nma motorunu inÅŸa etmekle meÅŸgul. YarÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸÄ± bugünkülerden daha amansÄ±z!
Â
Ya siz birilerini alÄ±p elinizde oynatacaksÄ±nÄ±z, ya da birileri sizi ellerinde oynatacak.
Ya gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§ekme gÃ¼cÃ¼nÃ¼z ve zayÄ±f bir itme gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olacak ve bÃ¼yÃ¼k bir ivmeyle yÃ¼kseleceksiniz,
ya da zayÄ±f bir Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ ve kuvetli bir itme gÃ¼cÃ¼ ile birilerine pazar ve kukla olacaksÄ±nÄ±z.
Â
YarÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸÄ±nda var olabilmek iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kalkÄ±nma motoru gerekiyor. Bu kalkÄ±nma motorunun temel parÃ§alarÄ±ndan biri yapay zeka teknolojileri. Yapay zeka arge, mÃ¼hendislik becerileri, Ã¼rÃ¼nleÅŸtirebilme becerileri ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekosistem gerektiriyor.
Yani temelde insan kaynaÄŸÄ± meselesi.
Yapay zeka insan kaynaÄŸÄ±nda dÃ¼nyadaki bÃ¼yÃ¼k resmi anlamak iÃ§in iki yeni araÅŸtÄ±rmayÄ± inceledim.
Ä°lki geÃ§en hafta yayÄ±nlandÄ±.
Macro Polo adÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu AralÄ±k 2019â€™da gerÃ§ekleÅŸen en elit yapay zeka konferansÄ±nÄ±n verilerine bakarak, dÃ¼nyadaki â€˜â€˜elit yapay zeka insan kaynaklarÄ± bÃ¼yÃ¼k resminiâ€˜â€˜ Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
NeurIPS isimli bu konferansa 15,920 araÅŸtÄ±rmacÄ±, 6,614 adet (bu bir rekor) araÅŸtÄ±rma ile baÅŸvuruda bulunuyor. Konferans bu araÅŸtÄ±rmalardan sadece yÃ¼zde 21.6â€™sÄ±nÄ± kabul ediyor.
Bu son derece dÃ¼ÅŸÃ¼k bir rakam.
Macro Polo takÄ±mÄ± NeurIPSâ€™e baÅŸvuran ve seÃ§ilen yÃ¼zde 20 araÅŸtÄ±rmanÄ±n yaratÄ±cÄ±sÄ± olan yapay zeka insan kaynaÄŸÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n odak noktasÄ±na koyuyor. Bunun sebebi bu araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n global yazay zeka alanÄ±nÄ± ileriye taÅŸÄ±yan elit kaynaklar olduÄŸu varsayÄ±mÄ±.
Macro Polo analizinde 3 sonuÃ§ elde ediyor:
1-Elit yapay zeka Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä± ABD ÅŸirketleri veya Ã¼niversiteleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Ã§oÄŸunlukla baÅŸka Ã¼lkelerden ABDâ€™ye gelmiÅŸ. Yani ABDâ€™deki yapay zeka insan gÃ¼cÃ¼ aslÄ±nda Ã§oÄŸunlukla gÃ¶Ã§men asÄ±llÄ±.
2-Ã‡in en yÃ¼ksek sayÄ±da yapay zeka araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ±na sahip Ã¼lke. BahsettiÄŸimiz elit grubun yÃ¼zde 29â€˜u lisans derecelerini Ã‡inâ€™den almÄ±ÅŸ ama ÅŸu anda yÃ¼zde 56â€™sÄ± ABDâ€™de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
3-DÃ¼nyadaki elit yapay zeka araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 53â€™Ã¼ gÃ¶Ã§men. Yani lisans derecelerini aldÄ±klarÄ± Ã¼lkeden baÅŸka bir Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Elit yapay zeka insan kaynaklarÄ± son derece mobil.
Â
ELÄ°T YAPAY ZEKA ARAÅžTIRMACILARININ ANA YURTLARI
Â
Yine benzer bir yaklaÅŸÄ±mla yapay zeka konferanslarÄ±nÄ± inceleyen bir baÅŸka grup (Element AI), 21 yapay zeka konferansÄ± ile birlikte LinkedInâ€™de kendini yapay zeka alanÄ±nda doktoralÄ± olarak belirten profilleri baz alarak bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
Bu Ã§alÄ±ÅŸma yapay zeka insan kaynaklarÄ± konusunda Ã¼lkeleri 4 sÄ±nÄ±fa ayÄ±rÄ±yor.
BÃ¼yÃ¼k dÃ¼nya resmindeÂ2018 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™den 60 araÅŸtÄ±rmacÄ±nÄ±n bu 21 konferansa katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 141 kiÅŸinin de LinkedInâ€™de yapay zeka alanÄ±nda doktorasÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Â
ABD iÃ§in bu sayÄ±lar 10295 ve 15747. Kore iÃ§in ise 405 ve 192.
Â
AynÄ± rapor Ã¼lkeleri 4 sÄ±nÄ±fa ayÄ±rÄ±yor.
Bu gruplandÄ±rmayÄ± o Ã¼lkenin elit yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ±nÄ± Ã§ekebilme Ã¶zelliÄŸini baz alarak yapÄ±yorlar. Bu veriyi ise ÅŸu ÅŸekilde hesaplÄ±yorlar.
Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ = X Ã¼lkesinde Ã§alÄ±ÅŸan ama doktorasÄ±nÄ± Y Ã¼lkesinden alan araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± / Ã¼lkedeki toplam yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ± sayÄ±sÄ±
Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± itme gÃ¼cÃ¼ = X Ã¼lkesinden doktora alÄ±p Y Ã¼lkesinde Ã§alÄ±ÅŸan araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± / X Ã¼lkesinden doktora alanlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ±
Â
21 konferans ve 35 bini aÅŸkÄ±n LinkedIn profilinden alÄ±nan verilerle yapÄ±lan analiz Ã¼lkelerin Yapay ZekÃ¢ Ã‡ekme ve Yapay ZekÃ¢ Ä°tme gÃ¼Ã§lerini ortaya koyuyor.
AÅŸaÄŸÄ±daki 4 Ã¼lke daha yÃ¼ksek Ã§ekim gÃ¼cÃ¼ne sahip. Yani hem kendi yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ±nÄ± iÃ§eride tutabilen bir ekosisteme sahipler, hem de dÄ±ÅŸarÄ±dan elit araÅŸtÄ±rmacÄ± Ã§ekebiliyorlar. Bu dÃ¶rt Ã¼lke DAVETKAR ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ.
Avusturalya
Ä°spanya
Ä°sveÃ§
Tayvan
Â
AÅŸaÄŸÄ±daki iki Ã¼lke ise ÃœRETÄ°CÄ° ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor. Yani itme gÃ¼Ã§leri Ã§ekim gÃ¼Ã§lerinden biraz daha yÃ¼ksek. Bu Ã¼lkelerin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar bu Ã¼lkelerde kalmÄ±yor.
Fransa
Ä°srail
Â
AÅŸaÄŸÄ±daki 7 Ã¼lke ise yapay zekÃ¢ alanÄ±nda DEMÄ°R ATMIÅž ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu Ã¼lkeler var olan insan kaynaklarÄ± havuzlarÄ±na gÃ¶re zayÄ±f itme gÃ¼cÃ¼ne sahipken, kuvvetli Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ne sahip. Elit yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± bu Ã¼lkelere akÄ±yor.
ABD
Japonya
Ã‡in
Kore
Almanya
Hindistan
Ä°talya
Â
AÅŸaÄŸÄ±daki 5 Ã¼lke ise kendi yapay zekÃ¢ insan kaynaklarÄ± havuzuna gÃ¶re daha yÃ¼ksek Ã§ekim ve daha yÃ¼ksek itme sergiliyor. Bu Ã¼lkeler dÄ±ÅŸardan elit yapay zekÃ¢ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ± Ã§ekebilirken, kendi mezunlarÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± baÅŸka Ã¼lkelere veriyor. Bu Ã¼lkeler ise PLATFORM ÃœLKELER olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±yor.
Kanada
Hollanda
Singapur
Ä°sviÃ§re
Ä°ngiltere
--
Bu araÅŸtÄ±rmalarda TÃ¼rkiyeâ€™nin adÄ± karÅŸÄ±ma Ã§Ä±kmadÄ±.
Bu eksiklik TÃ¼rkiyeâ€™nin yapmasÄ± gereken planlamalar, atmasÄ± gereken adÄ±mlar ve ortaya koymasÄ± gereken bir yapay zekÃ¢ ivmesi olduÄŸunu gÃ¶steriyor.
Ve tÃ¼m bunlarÄ± yaparken ÅŸu iki temel konu akÄ±lda olmalÄ±:
Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± Ã§ekme gÃ¼cÃ¼ ve
Yapay zekÃ¢ insan kaynaÄŸÄ± itme gÃ¼cÃ¼
Sizce?
Â