Mavi Vatan Fonu Kuralım!

Yeni başlangıçları dikkatle değerlendirmek gerekir.
21 Ağustos’ta Karadeniz’de bulunduğu duyurulan kaynak, ülkemiz için farklı bir gelecek oluşturma potansiyeline sahip. Peki bu fırsatı Türk Enerji ekosistemini oluşturmak, yeni enerji teknolojileri geliştirmek için nasıl kullanabiliriz? Mavi Vatan Fonu enerji kaldıracımız olabilir mi?
Bugüne kadar tüm enerji ihtiyaçlarını yabancı kaynaklardan karşılayan bir ülke olan Türkiye, enerji konusunda ciddi bir yatırım yapma imkânı bulamamıştır.
Bugün Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki potansiyel fırsatlar Türkiye’yi enerji alanında yeni kabiliyetler geliştirmeye ve özellikle derin sularda enerji arama ve servise sunma konusunda bilgi ve tecrübe kazanmaya yönlendirecek.
Enerji ihtiyaçları giderek büyüyen Türkiye’nin keşfedilen bu kaynakları ülkenin hizmetine sunmak için çok fazla kaybedecek zamanı yoktur. Zaten zamanında yapılan akıllı yatırımlarla bugün dünyanın en donanımlı sondaj gemilerine sahip olmamız da aslında devletin bu konudaki hassasiyetine işaret ediyor.
Avrupa’da çalışan Türk uzmanlara göre Mısır 2015 yılında Doğu Akdeniz’de keşfettiği sekiz yüz milyar metreküpü aşan kaynağı, 28 ay gibi kısa bir sürede halkın kullanımına sunabilmiştir.
Doğrusu ben Mısır bunu başarmışsa, Türkiye neden başaramasın diye yaklaşıyorum bu duruma.
Karadeniz’de bulunan gazın halkın kullanımına sunulma tarihi, konuyu objektif olarak değerlendirebilen uzmanların görüşlerine baktığımızda, 2023 olarak son derece gerçekçi bir hedeftir.
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Şubat ayında bu köşede yayınlanan yazımızda ARPA-E isimli kuruluştan bahsetmiştim. ARPA-E ABD’de enerjide tam bağımsızlığın özellikle gündemde olduğu 2005 yılında kuruldu. Bu kurumun 2020 yılı bütçesi 400 Milyon dolar.
ARPA-E ABD enerji sektörü için bir kaldıraç görevi görüyor. Yani devletin enerji sektöründeki derin teknolojilerin geliştirilmesine doğrudan destek olmak için kullandığı bir kaldıraç. Türkiye’nin Karadeniz’den gelen güzel haberle büyük bir enerji yapılanması hamlesine girişmesi gerekiyor. Ben bu hamlenin önemli parçalarından birinin ARPA-E benzeri bir kaldıraç olmasını öneriyorum. İşte bu Mavi Vatan Fonu olabilir!
Mavi Vatan Fonu, böyle bir kaldıraç ile Türk enerji sektöründe yeni teknolojilerin ve bilgi ve tecrübe birikiminin yolu açılırken, enerji girişimleri ekosistemi oluşturulması desteklenecektir. Özellikle derin deniz arama çalışmalarında kullanılmaya yönelik teknolojileri geliştirecek girişimciler desteklenebilir.
Yeni teknolojilerle daha yenilikçi ve hızlı bir enerji oyuncusu haline gelebiliriz.
Geleceğe bütüncül bir strateji ve planlama ile yaklaştığımızda çok daha büyük mesafeler kat edebiliriz.
Mavi Vatan Fonu Kuralım!
Yeni başlangıçları dikkatle değerlendirmek gerekir.
21 Ağustos’ta Karadeniz’de bulunduğu duyurulan kaynak, ülkemiz için farklı bir gelecek oluşturma potansiyeline sahip. Peki bu fırsatı Türk Enerji ekosistemini oluşturmak, yeni enerji teknolojileri geliştirmek için nasıl kullanabiliriz? Mavi Vatan Fonu enerji kaldıracımız olabilir mi?
Bugüne kadar tüm enerji ihtiyaçlarını yabancı kaynaklardan karşılayan bir ülke olan Türkiye, enerji konusunda ciddi bir yatırım yapma imkânı bulamamıştır.
Bugün Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki potansiyel fırsatlar Türkiye’yi enerji alanında yeni kabiliyetler geliştirmeye ve özellikle derin sularda enerji arama ve servise sunma konusunda bilgi ve tecrübe kazanmaya yönlendirecek.
Enerji ihtiyaçları giderek büyüyen Türkiye’nin keşfedilen bu kaynakları ülkenin hizmetine sunmak için çok fazla kaybedecek zamanı yoktur. Zaten zamanında yapılan akıllı yatırımlarla bugün dünyanın en donanımlı sondaj gemilerine sahip olmamız da aslında devletin bu konudaki hassasiyetine işaret ediyor.
Avrupa’da çalışan Türk uzmanlara göre Mısır 2015 yılında Doğu Akdeniz’de keşfettiği sekiz yüz milyar metreküpü aşan kaynağı, 28 ay gibi kısa bir sürede halkın kullanımına sunabilmiştir.
Doğrusu ben Mısır bunu başarmışsa, Türkiye neden başaramasın diye yaklaşıyorum bu duruma.
Karadeniz’de bulunan gazın halkın kullanımına sunulma tarihi, konuyu objektif olarak değerlendirebilen uzmanların görüşlerine baktığımızda, 2023 olarak son derece gerçekçi bir hedeftir.
*
Şubat ayında bu köşede yayınlanan yazımızda ARPA-E isimli kuruluştan bahsetmiştim. ARPA-E ABD’de enerjide tam bağımsızlığın özellikle gündemde olduğu 2005 yılında kuruldu. Bu kurumun 2020 yılı bütçesi 400 Milyon dolar.
ARPA-E ABD enerji sektörü için bir kaldıraç görevi görüyor. Yani devletin enerji sektöründeki derin teknolojilerin geliştirilmesine doğrudan destek olmak için kullandığı bir kaldıraç. Türkiye’nin Karadeniz’den gelen güzel haberle büyük bir enerji yapılanması hamlesine girişmesi gerekiyor. Ben bu hamlenin önemli parçalarından birinin ARPA-E benzeri bir kaldıraç olmasını öneriyorum. İşte bu Mavi Vatan Fonu olabilir!
Mavi Vatan Fonu, böyle bir kaldıraç ile Türk enerji sektöründe yeni teknolojilerin ve bilgi ve tecrübe birikiminin yolu açılırken, enerji girişimleri ekosistemi oluşturulması desteklenecektir. Özellikle derin deniz arama çalışmalarında kullanılmaya yönelik teknolojileri geliştirecek girişimciler desteklenebilir.
Yeni teknolojilerle daha yenilikçi ve hızlı bir enerji oyuncusu haline gelebiliriz.
Geleceğe bütüncül bir strateji ve planlama ile yaklaştığımızda çok daha büyük mesafeler kat edebiliriz.