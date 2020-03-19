Korona ve yeni paradigma

Global ekonominin fazlaca ısındığı biliyorduk. Bir sebepten patlayacağı belliydi. Bu sebep ne yazık ki tüm dünya nüfusunu etkileyen bir virüs oldu.
Ellerimizi sık sık yıkamak ve sosyalleşmekten bir süre uzak kalmak yoluyla bu toplumsal mücadeleye destek olacağız. Sorun küresel, mücadele ise ulusal.
Büyük problemler aynı zamanda yolunda gitmeyen şeyleri de gün ışığına çıkararak yeni fırsatlar yaratma potansiyeline sahiptir. Büyük problemler çoğu zaman arkalarında değişmiş bir paradigma bırakırlar.
Önümüzü görmekte zorlandığımız bugünlerde ben bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum.
Koronavirüs krizinin neresinde olduğumuzu kestirmek zor. Ama gün ışığına çıkan bazı problemler ve fırsatlar var.
1. Her bakımdan güçlü devlet yapısı bu tür mega problemlerde çok hızlı ve kapsayıcı hareket edebiliyor. Devletin her bireye doğrudan ulaşabilmesi gerektiğini görüyoruz. Liberal ekonomilerin çözüm bulmakta pek verimli olmadıkları ortada.
2. Çin en başında beceriksiz birkaç parti yöneticisinin geciktirmeleri olmasına rağmen, bugün koronavirüs konusunda ‘bakın bu sorun böyle çözülür’ diye akıl verir hale geldi. Çin Başkanı Xi belki de Korona virüs mücadelesindeki başarı ile ülke tarihine geçecek.
3. ABD ve Çin arasındaki tansiyon virüsle daha da artacağa benziyor. Zira ABD yönetimi ısrarla virüse ‘Çin virüsü’ demeye devam ediyor.
4. Korona ertesi dönemde ülkelerin kendi kendilerine yetebilmelerinin önemi yeniden ortaya çıkıyor. Zira bu krizden anlıyoruz ki her şeyi Çin’den ithal etmek yerine, kendi yerli üretimimiz önemli ve değerli. Artık ithal fasulye, ithal nohut görmeyeceğiz. Umuyoruz. Her şey yerli ve milli olmalı. Kendi çiftçimizin yetiştirdiği tarım ve gıda ürünleri. Teknoloji elimizin altında. Daha doğal ve verimli tarım politikaları ile ülkemizi dünyanın doğal tarım üssü yapabiliriz. Hem “bir kuşak, bir yol” projesinin trenleriyle de ürünlerimizi tarıma uygun toprak yoksunu Çin’e ihraç edebiliriz. Teknoloji ve tarım. Bu krizi fırsata çevirmenin yollarından sadece biri.
5. Çalışanlar evden çalışmayı denemiş oluyor. Ve daha verimli olduklarını görecekler. İş verenler de daha uygun ortamlarla bu uzaktan çalışmayı devam ettirmek isteyecekler. Bu trafik, enerji ve birçok açıdan dünya ve ülkemiz adına iyi haber.
6. Vatandaşlık temel geliri ve dijital para konseptleri hayatlarımıza çok hızlı giriş yapacağa benziyor. Aranızda kim kâğıt paralara dokunmak istiyor bugün? ABD’de Cumhuriyetçilerden Senatör Romney Korona vesilesi ile her ABD vatandaşına 1000 ABD doları ödeme yapılmasını teklif ediyor. Bu birçok ülkede söz konusu olabilir.
Günün sonunda kendi kaynaklarına daha çok sahip çıkmak isteyen, daha güçlü kamu yapıları çıkabilir karşımıza.
Korona ve yeni paradigma
Global ekonominin fazlaca ısındığı biliyorduk. Bir sebepten patlayacağı belliydi. Bu sebep ne yazık ki tüm dünya nüfusunu etkileyen bir virüs oldu.
Ellerimizi sık sık yıkamak ve sosyalleşmekten bir süre uzak kalmak yoluyla bu toplumsal mücadeleye destek olacağız. Sorun küresel, mücadele ise ulusal.
Büyük problemler aynı zamanda yolunda gitmeyen şeyleri de gün ışığına çıkararak yeni fırsatlar yaratma potansiyeline sahiptir. Büyük problemler çoğu zaman arkalarında değişmiş bir paradigma bırakırlar.
Önümüzü görmekte zorlandığımız bugünlerde ben bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum.
Koronavirüs krizinin neresinde olduğumuzu kestirmek zor. Ama gün ışığına çıkan bazı problemler ve fırsatlar var.
1. Her bakımdan güçlü devlet yapısı bu tür mega problemlerde çok hızlı ve kapsayıcı hareket edebiliyor. Devletin her bireye doğrudan ulaşabilmesi gerektiğini görüyoruz. Liberal ekonomilerin çözüm bulmakta pek verimli olmadıkları ortada.
2. Çin en başında beceriksiz birkaç parti yöneticisinin geciktirmeleri olmasına rağmen, bugün koronavirüs konusunda ‘bakın bu sorun böyle çözülür’ diye akıl verir hale geldi. Çin Başkanı Xi belki de Korona virüs mücadelesindeki başarı ile ülke tarihine geçecek.
3. ABD ve Çin arasındaki tansiyon virüsle daha da artacağa benziyor. Zira ABD yönetimi ısrarla virüse ‘Çin virüsü’ demeye devam ediyor.
4. Korona ertesi dönemde ülkelerin kendi kendilerine yetebilmelerinin önemi yeniden ortaya çıkıyor. Zira bu krizden anlıyoruz ki her şeyi Çin’den ithal etmek yerine, kendi yerli üretimimiz önemli ve değerli. Artık ithal fasulye, ithal nohut görmeyeceğiz. Umuyoruz. Her şey yerli ve milli olmalı. Kendi çiftçimizin yetiştirdiği tarım ve gıda ürünleri. Teknoloji elimizin altında. Daha doğal ve verimli tarım politikaları ile ülkemizi dünyanın doğal tarım üssü yapabiliriz. Hem “bir kuşak, bir yol” projesinin trenleriyle de ürünlerimizi tarıma uygun toprak yoksunu Çin’e ihraç edebiliriz. Teknoloji ve tarım. Bu krizi fırsata çevirmenin yollarından sadece biri.
5. Çalışanlar evden çalışmayı denemiş oluyor. Ve daha verimli olduklarını görecekler. İş verenler de daha uygun ortamlarla bu uzaktan çalışmayı devam ettirmek isteyecekler. Bu trafik, enerji ve birçok açıdan dünya ve ülkemiz adına iyi haber.
6. Vatandaşlık temel geliri ve dijital para konseptleri hayatlarımıza çok hızlı giriş yapacağa benziyor. Aranızda kim kâğıt paralara dokunmak istiyor bugün? ABD’de Cumhuriyetçilerden Senatör Romney Korona vesilesi ile her ABD vatandaşına 1000 ABD doları ödeme yapılmasını teklif ediyor. Bu birçok ülkede söz konusu olabilir.
Günün sonunda kendi kaynaklarına daha çok sahip çıkmak isteyen, daha güçlü kamu yapıları çıkabilir karşımıza.