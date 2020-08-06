İngiliz Başbakanının Kulağına Fısıldayan Adam

“Korona’dan sonra daha çevik ve büyük bir ekonomi olacak!Bunun için büyük teknoloji yatırım projeleri hazırlıyoruz.”
Bu konuşmayı İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir sanayi kenti olan Dudley’de yaptı geçtiğimiz günlerde.
Bu konuşmada 32 kez “build” kelimesi geçiyordu.
Build kelimesini Türkçeye daha çok inşa etmek olarak çeviririz ancak ben özellikle herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için build kelimesi için geliştirme anlamını seçtim bu yazıda.
Bu kelime enteresan.
Zira tam pandeminin ortasındaki günlerde Silikon Vadisinden, eğer Silikon Vadisinde bir aristokrat sınıfı varsa bunların başında gelebilecek, bir yatırımcı Marc Andreessen bir makale yayınlamıştı.
Korona pandemisi sırasında yayınlanan bu makale 2011 yılının ağustos ayında Andreessen’ın yayınladığı ünlü “Yazılım dünyayı yiyor” makalesi kadar ses getirdi, özellikle ABD içinde.
Andreessen bu makalede ABD’yi çok ciddi eleştirirken tüm ekonominin yeniden geliştirilmesini savunuyordu. Makalede build kelimesi 41 kez kullanılmıştı.
Peki Silikon Vadisi ile teknolojiyle çok da alakalı olmadığı bilinen Boris Johnson arasındaki bağlantı neydi? Jonhson’u Dudley’de yaptığı konuşmada 32 kez aynı kelimeyi kullanmaya yönelten neydi?
Bu bağlantı Jonhson’ın en yakın yardımcı ve danışmanı olan Dominic Cummings’den bir başkası değil.
Cummings 48 yaşında. 2019 yılında European Research Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’nin en etkin 100 muhafazakâr lideri listesinde ikinci sıradaydı.
Başbakanlığın ilk yılında tüm ofisleri daha da çevikleştirmek üzere yeniden yapılandırdı.
Tüm dünya Çin’in hızlı teknolojik şahlanışını durdurma yarışına girmişken İngiltere Silikon Vadisi ruhuyla harekete geçmeye yelteniyor ve geçiyor da.
Eski sanayi şehirlerinde Johnson teknoloji ve büyük yatırımlarla yenilenen İngiltere’yi nasıl şahlandıracaklarını anlatıyor.
Cummings 1970’lerin Silikon Vadisi girişimci kültürüne kafayı takmış durumda diyor onunla yakın çalışanlar.
Aynı kültürü İngiliz devletinin kültürü haline getirmeyi kafaya koymuş diyorlar…
Daha geçen hafta dört büyük teknoloji şirketi CEO’su ABD kongresine çağrılmış ve kongre üyelerinin sorularına cevap vermişti. İngiliz parlamentosu da aynı şekilde teknoloji şirketi yöneticilerini azarlamayı alışkanlık haline getirdi son dönemde.
Jonhson daha geçen hafta 3 cümlelik bir kararname ile artık Başbakanlığa bağlı Kabine ofisinin tüm büyük milli veri setlerinin sorumluluğunu alacağını açıkladı. Sağlık sektöründen tarım ve emlak verilerine kadar çok geniş bir yelpaze bu ...
Şu anda İngiliz yapay zekâ politikaları devletin farklı bölümlerine yayılmış Office of Artificial Intelligence tarafından yönetiliyor. Cummings milli yapay zekâ politikalarını da aynı şekilde Kabine ofisi altında konumlandırmak istiyor.
İngiliz parlamentosunda Cummings’e ve gerçekleştirmeye çalıştıklarına karşı çıkanlar var. Zira işler sadece en yüksek seviyede değil alt seviyelerde de Silikon Vadisi yaklaşımıyla yürüyor. İngiliz Başbakanlık Ofisinin yayınladığı iş ilanlarında genelde Silikon Vadisinde görebileceğiniz tarzda ilanlar çıkıyor karşınıza. İlanlarda kullanılan dil tipik İngiliz devlet iş ilanları dilinden çok farklı.
Cummings’in 2016’da gerçekleşen Brexit kampanyasında önemli bir rolü vardı.
Brexit’in gerçek mimarlarından biri olarak biliniyor.
Cummings bugün Silikon Vadisinin tüm teknoloji liderleri ile iç içe. Korona ile ilgili ilk toplantılarda Cummings İngiltere’de görev yapan teknoloji yöneticilerini çağırdı.
Jonhson’un kulağına fısıldayan ve hatta beyni olarak da tanımlanan Cummings’in iş yapma şekli farklı. Tepkiler alıyor.
Ancak işlemeyen hantal düzeni daha çevik bir düzene evirmek ancak çok farklı bir yaklaşımla mümkündür değil mi?
İngiliz Başbakanının Kulağına Fısıldayan Adam
“Korona’dan sonra daha çevik ve büyük bir ekonomi olacak!Bunun için büyük teknoloji yatırım projeleri hazırlıyoruz.”
Bu konuşmayı İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir sanayi kenti olan Dudley’de yaptı geçtiğimiz günlerde.
Bu konuşmada 32 kez “build” kelimesi geçiyordu.
Build kelimesini Türkçeye daha çok inşa etmek olarak çeviririz ancak ben özellikle herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için build kelimesi için geliştirme anlamını seçtim bu yazıda.
Bu kelime enteresan.
Zira tam pandeminin ortasındaki günlerde Silikon Vadisinden, eğer Silikon Vadisinde bir aristokrat sınıfı varsa bunların başında gelebilecek, bir yatırımcı Marc Andreessen bir makale yayınlamıştı.
Korona pandemisi sırasında yayınlanan bu makale 2011 yılının ağustos ayında Andreessen’ın yayınladığı ünlü “Yazılım dünyayı yiyor” makalesi kadar ses getirdi, özellikle ABD içinde.
Andreessen bu makalede ABD’yi çok ciddi eleştirirken tüm ekonominin yeniden geliştirilmesini savunuyordu. Makalede build kelimesi 41 kez kullanılmıştı.
Peki Silikon Vadisi ile teknolojiyle çok da alakalı olmadığı bilinen Boris Johnson arasındaki bağlantı neydi? Jonhson’u Dudley’de yaptığı konuşmada 32 kez aynı kelimeyi kullanmaya yönelten neydi?
Bu bağlantı Jonhson’ın en yakın yardımcı ve danışmanı olan Dominic Cummings’den bir başkası değil.
Cummings 48 yaşında. 2019 yılında European Research Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’nin en etkin 100 muhafazakâr lideri listesinde ikinci sıradaydı.
Başbakanlığın ilk yılında tüm ofisleri daha da çevikleştirmek üzere yeniden yapılandırdı.
Tüm dünya Çin’in hızlı teknolojik şahlanışını durdurma yarışına girmişken İngiltere Silikon Vadisi ruhuyla harekete geçmeye yelteniyor ve geçiyor da.
Eski sanayi şehirlerinde Johnson teknoloji ve büyük yatırımlarla yenilenen İngiltere’yi nasıl şahlandıracaklarını anlatıyor.
Cummings 1970’lerin Silikon Vadisi girişimci kültürüne kafayı takmış durumda diyor onunla yakın çalışanlar.
Aynı kültürü İngiliz devletinin kültürü haline getirmeyi kafaya koymuş diyorlar…
Daha geçen hafta dört büyük teknoloji şirketi CEO’su ABD kongresine çağrılmış ve kongre üyelerinin sorularına cevap vermişti. İngiliz parlamentosu da aynı şekilde teknoloji şirketi yöneticilerini azarlamayı alışkanlık haline getirdi son dönemde.
Jonhson daha geçen hafta 3 cümlelik bir kararname ile artık Başbakanlığa bağlı Kabine ofisinin tüm büyük milli veri setlerinin sorumluluğunu alacağını açıkladı. Sağlık sektöründen tarım ve emlak verilerine kadar çok geniş bir yelpaze bu ...
Şu anda İngiliz yapay zekâ politikaları devletin farklı bölümlerine yayılmış Office of Artificial Intelligence tarafından yönetiliyor. Cummings milli yapay zekâ politikalarını da aynı şekilde Kabine ofisi altında konumlandırmak istiyor.
İngiliz parlamentosunda Cummings’e ve gerçekleştirmeye çalıştıklarına karşı çıkanlar var. Zira işler sadece en yüksek seviyede değil alt seviyelerde de Silikon Vadisi yaklaşımıyla yürüyor. İngiliz Başbakanlık Ofisinin yayınladığı iş ilanlarında genelde Silikon Vadisinde görebileceğiniz tarzda ilanlar çıkıyor karşınıza. İlanlarda kullanılan dil tipik İngiliz devlet iş ilanları dilinden çok farklı.
Cummings’in 2016’da gerçekleşen Brexit kampanyasında önemli bir rolü vardı.
Brexit’in gerçek mimarlarından biri olarak biliniyor.
Cummings bugün Silikon Vadisinin tüm teknoloji liderleri ile iç içe. Korona ile ilgili ilk toplantılarda Cummings İngiltere’de görev yapan teknoloji yöneticilerini çağırdı.
Jonhson’un kulağına fısıldayan ve hatta beyni olarak da tanımlanan Cummings’in iş yapma şekli farklı. Tepkiler alıyor.
Ancak işlemeyen hantal düzeni daha çevik bir düzene evirmek ancak çok farklı bir yaklaşımla mümkündür değil mi?