Değişen 4 İnsan Deneyimi

Sadece bizim jenerasyonumuzun değil tüm insanlık tarihinin en büyük travmalarından birini yaşıyoruz. Eski normalimizde var olan birçok alışkanlık yeni normalin parçası olmayacak.
Mesela ben yakın bir dönemde sinemaya gideceğimi sanmıyorum.
Spor için kapalı bir spor kulübüne gitmeme artık gerek kalmadı, çünkü son iki ayda İnternet’ten son derece kaliteli ve güvenilir spor hocalarıyla spor yapmayı öğrendim.
Dünyayı gemi ile dolaşmak hayalim çocukken vardı. Son on yılda bu gemilerde ortaya çıkan sorunlardan sonra ve özellikle şimdi kovid-19 krizi ile artık beni kimse gemiye sokamaz!
Restorana gitmek çok zor görünüyor. Zira yemeğimi kovid-19 taşıyıcısı birinin pişiriyor olması tüylerimi diken diken ediyor.
İnternet’ten eve yemek ısmarlamak da aynı sebepten yeni normalin parçası olmayacak bence. Yemeğimi kim hazırlıyor?
Ya kovid-19’lu biri hazırlıyorsa şüphesi…
Tatil mutlaka gerekli ama daha pahalı hale geleceği kesin. Belki ilk aşamada sadece kendi ülkemizde tatile gidebileceğiz. Neyse ki dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz!
Yeni normalde deneyimlerimiz ve dünyaya yaklaşımımız değişiyor.
Hem de derinden değişiyor.
1. En büyük değişim güvende olacak. İnsanlara, kurumlara güvende ...
Kovid 19 tüm dünyayı büyük bir şüphe ile tanıştırdı.
Diğer insanlar bana zarar verecek bir düşmanı taşıyor olabilir…
Hem bu düşmanı kendileri bile bilmiyor olabilir…
Şüphesi …
Bu derin şüphe nerede yaşayacağımız veya nerede çalışacağımız konusundaki kararlarımızı etkileyecek. Bu şüphenin ışığında bu yeni kararları alırken alışık olduklarımıza yöneleceğiz. Riskten kaçınacağız.
2. Yeni normal tamamıyla online. Kovid 19 bu dönüşüme çok büyük bir ivme kattı.
Neredeyse, sanki bu misyonla geldi hayatımıza!
Dijital ortamda yaratıcılıklarını genişletenler yeni normalin liderleri olacak.
Her türlü sosyalleşmenin, alışverişin hızla dijital ortamlarda gerçekleşmesinin normalleştiğini göreceğiz.
3. Sağlık ve halk sağlığı herkesin önceliği.
Kovid -19’un iyiliklerinden biri sağlığın en büyük önceliği kazanmış olması.
Her gün daha sağlıklı olmak ve kalmak herkesin temel motivasyonu oldu ve olmaya devam edecek.
Her şirket dijital şirkete dönüşecek diyoruz ya. Her şirket sağlık alanında katkı sağlama yarışına da girecek. Sağlık yeni normalin en güçlü teması.
Tencere üreten daha sağlıklı tencere üretecek.
Yatırım firması sağlıklı yaşamı destekleyen yatırımlara daha çok eğilecek.
Bu arada, bu krizi fırsat bilerek ülke olarak bir eksiğimizi kapatabiliriz.
Halk Sağlığı konusunda bir ar-ge merkezi açmamız gerekiyor. Öyle ki bu milli halk sağlığı ar-ge merkezi tüm özel şirketleri de sağlık yatırımları ve uygulamaları konusunda yönlendirebilir.
Dünyada halk sağlığı konusunda önemli otoritelerden biri haline gelebiliriz ülke olarak.
Neden olmasın?
Bilim ve teknoloji ile her şey mümkün.
4. Hepimiz ev kuşuna dönüşeceğiz.
Eğer dışarı çıkamıyorsak, çıktığımızda herkese şüphe ile yaklaşıyorsak, ev kuşu olmak dışında bir ihtimal var mı?
Ben göremiyorum.
Evde çok daha fazla zaman harcayan insanlar ev için daha büyük harcamalar yapar.
Eve yönelik harcamaların hızla arttığını göreceğiz.
Örneğin ben 2 aydır sürekli evde yemek pişirdiğimden olsa gerek, artık en son tencere teknolojilerini araştırır buluyorum kendimi son günlerde.
Evinde üretken bir ortam yaratabilen ve bunun ötesinde kendi bahçesinde kendi ihtiyaçlarını yetiştirebilenler geleceğin en kazançlı ve huzurlu insanları olacak bence.
Değişen 4 İnsan Deneyimi
Sadece bizim jenerasyonumuzun değil tüm insanlık tarihinin en büyük travmalarından birini yaşıyoruz. Eski normalimizde var olan birçok alışkanlık yeni normalin parçası olmayacak.
Mesela ben yakın bir dönemde sinemaya gideceğimi sanmıyorum.
Spor için kapalı bir spor kulübüne gitmeme artık gerek kalmadı, çünkü son iki ayda İnternet’ten son derece kaliteli ve güvenilir spor hocalarıyla spor yapmayı öğrendim.
Dünyayı gemi ile dolaşmak hayalim çocukken vardı. Son on yılda bu gemilerde ortaya çıkan sorunlardan sonra ve özellikle şimdi kovid-19 krizi ile artık beni kimse gemiye sokamaz!
Restorana gitmek çok zor görünüyor. Zira yemeğimi kovid-19 taşıyıcısı birinin pişiriyor olması tüylerimi diken diken ediyor.
İnternet’ten eve yemek ısmarlamak da aynı sebepten yeni normalin parçası olmayacak bence. Yemeğimi kim hazırlıyor?
Ya kovid-19’lu biri hazırlıyorsa şüphesi…
Tatil mutlaka gerekli ama daha pahalı hale geleceği kesin. Belki ilk aşamada sadece kendi ülkemizde tatile gidebileceğiz. Neyse ki dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz!
Yeni normalde deneyimlerimiz ve dünyaya yaklaşımımız değişiyor.
Hem de derinden değişiyor.
1. En büyük değişim güvende olacak. İnsanlara, kurumlara güvende ...
Kovid 19 tüm dünyayı büyük bir şüphe ile tanıştırdı.
Diğer insanlar bana zarar verecek bir düşmanı taşıyor olabilir…
Hem bu düşmanı kendileri bile bilmiyor olabilir…
Şüphesi …
Bu derin şüphe nerede yaşayacağımız veya nerede çalışacağımız konusundaki kararlarımızı etkileyecek. Bu şüphenin ışığında bu yeni kararları alırken alışık olduklarımıza yöneleceğiz. Riskten kaçınacağız.
2. Yeni normal tamamıyla online. Kovid 19 bu dönüşüme çok büyük bir ivme kattı.
Neredeyse, sanki bu misyonla geldi hayatımıza!
Dijital ortamda yaratıcılıklarını genişletenler yeni normalin liderleri olacak.
Her türlü sosyalleşmenin, alışverişin hızla dijital ortamlarda gerçekleşmesinin normalleştiğini göreceğiz.
3. Sağlık ve halk sağlığı herkesin önceliği.
Kovid -19’un iyiliklerinden biri sağlığın en büyük önceliği kazanmış olması.
Her gün daha sağlıklı olmak ve kalmak herkesin temel motivasyonu oldu ve olmaya devam edecek.
Her şirket dijital şirkete dönüşecek diyoruz ya. Her şirket sağlık alanında katkı sağlama yarışına da girecek. Sağlık yeni normalin en güçlü teması.
Tencere üreten daha sağlıklı tencere üretecek.
Yatırım firması sağlıklı yaşamı destekleyen yatırımlara daha çok eğilecek.
Bu arada, bu krizi fırsat bilerek ülke olarak bir eksiğimizi kapatabiliriz.
Halk Sağlığı konusunda bir ar-ge merkezi açmamız gerekiyor. Öyle ki bu milli halk sağlığı ar-ge merkezi tüm özel şirketleri de sağlık yatırımları ve uygulamaları konusunda yönlendirebilir.
Dünyada halk sağlığı konusunda önemli otoritelerden biri haline gelebiliriz ülke olarak.
Neden olmasın?
Bilim ve teknoloji ile her şey mümkün.
4. Hepimiz ev kuşuna dönüşeceğiz.
Eğer dışarı çıkamıyorsak, çıktığımızda herkese şüphe ile yaklaşıyorsak, ev kuşu olmak dışında bir ihtimal var mı?
Ben göremiyorum.
Evde çok daha fazla zaman harcayan insanlar ev için daha büyük harcamalar yapar.
Eve yönelik harcamaların hızla arttığını göreceğiz.
Örneğin ben 2 aydır sürekli evde yemek pişirdiğimden olsa gerek, artık en son tencere teknolojilerini araştırır buluyorum kendimi son günlerde.
Evinde üretken bir ortam yaratabilen ve bunun ötesinde kendi bahçesinde kendi ihtiyaçlarını yetiştirebilenler geleceğin en kazançlı ve huzurlu insanları olacak bence.