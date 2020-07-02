Bu pizzacı 10 yılda 30 kat nasıl büyüdü?

On yıl önce hisseleri 12 dolardı.
Bugün 370 dolar.
10 yılda 30 katlık bir artış.
Bu bir global pizza markası.
Peki bu büyümenin sebebi nedir?
İnsanlar daha çok pizza mı yiyor ve bu sebeple pazar mı genişledi?
Sanmıyorum.
Peki şirket köklü değişimler mi geçirdi ve geçirmeye devam mı ediyor?
Evet öyle görünüyor.
Bu pizzacı büyük bir yazılımcı ordusu kurarak en son teknolojilerle en optimum pazarlama ve dağıtımla son müşterisiyle olan ilişkisini sağlamlaştırıyor. Bu ilişkiyi kullandığı son teknolojilerle, yapay zekâ da dahil, daha da genişletiyor ve derinleştiriyor.
*
Bir gıda, pizza şirketi olarak bildiğimiz Dominos Pizza bir teknoloji şirketine dönüştü. Bugün bu şirket siparişlerini bir uygulama ile alıyor. Öyle bir uygulama ortaya koymuşlar ki sıfırdan kendi pizzanızı yaratıyorsunuz, yanına eklemek istediğiniz salata vs ekliyorsunuz. Bu uygulama sizin eski siparişlerinizi biliyor ve size bu yönde tavsiyelerde bulanabiliyor. Ve kısa bir süre içinde siparişiniz kapıda.
Dominos on yıl içinde büyük bir yazılımcı ordusu kurdu.
Dominos Pizza’nın on yıl içinde gerçekleştirdiği 30 katlık büyüme tüm şirketlerin teknoloji şirketlerine dönüşecekleri yönündeki argümanın en güzel örneği.
Bugün sadece bu pizza şirketi değil, birçok şirket büyük bir yazılımcı ordusu ile teknoloji şirketi olarak operasyonlarını yürütüyor.
Bir diğer harika örnek Nike.
Kurumsal dijital dönüşümü bugün olduğu noktaya taşıyan iki önemli tarihsel olaya bakalım:
2004 yılında SalesForce halka açıldığında pazar değeri 1 Milyar dolardı. Bugün bu şirketin pazar değeri 160 Milyar dolar. Bu şirket yazılımı, üründen servise dönüştürmüştü. SaaS olarak isimlendirilen Software as a Service iş modelinin ve dönüşümün öncülüğünü yaptı.
Bu trend oldukça güçlü ve hızlı devam ediyor. SalesForce’un ayak izlerini takip eden Shopify, DocuSign gibi şirketler bugün pazar değerleri itibarıyla 30 Milyar doların üzerlerinde seyrediyor.
2006 yılına geldiğimizde Amazon kendisi için geliştirdiği AWS projesini dışarıdaki müşterilere açtı. Kendi yazılımını yazan şirketler ve yukarda bahsettiğimiz SaaS hizmeti veren şirketler hemen AWS gibi bulut hizmeti veren şirketlerle çalışmaya başladı. Son 14 yılda dünyanın bulut ihtiyaçları Amazon, Microsoft ve Google tarafından karşılanır hale geldi. Ve bu 3 şirket dünyanın en değerli şirketleri arasına girdi. Bu üç markanın yıllık bulut geliri 80 Milyar doları aşıyor.
2004 yılından bu yana teknoloji şirketine dönüşen kurumların sayısı artıyor. SaaS ve bulut teknolojileri bu yönde itici güç olmaya devam ediyor.
Bugün bulunduğumuz noktada gördüğüm en güçlü trend yazılımcılara yönelik servis veren yazılım şirketleri.
Diğer tüm şirketleri yüceltecek de düşürecek olanlar da artık sadece yazılımcılar olacak.
Önümüzdeki 10 yılın önemli trendlerinden biri sadece yazılımcılara hizmet veren şirketler olacak. Başarılı platformları birer dünya yıldızına dönüştürecekler yazılımcılar olacak!
Yazılımcılara hizmet veren bu şirketler 6-8 yıllık dönemde trilyon dolarlık şirketlere dönüşme potansiyeline sahip. Bugün çok başarılı örnekler var. Twillio, Atlassian, Datadog, Stripe, Showflake, Okta ve HashiCorp.
Böyle bir gelecekte kurumların da pazarlama ve dağıtımda en iyi haline gelmeleri gerekecek.
Bunları başarabilenler on yılda 30 kat değil, 60 kat büyüme planları yapacak!
Bu pizzacı 10 yılda 30 kat nasıl büyüdü?
On yıl önce hisseleri 12 dolardı.
Bugün 370 dolar.
10 yılda 30 katlık bir artış.
Bu bir global pizza markası.
Peki bu büyümenin sebebi nedir?
İnsanlar daha çok pizza mı yiyor ve bu sebeple pazar mı genişledi?
Sanmıyorum.
Peki şirket köklü değişimler mi geçirdi ve geçirmeye devam mı ediyor?
Evet öyle görünüyor.
Bu pizzacı büyük bir yazılımcı ordusu kurarak en son teknolojilerle en optimum pazarlama ve dağıtımla son müşterisiyle olan ilişkisini sağlamlaştırıyor. Bu ilişkiyi kullandığı son teknolojilerle, yapay zekâ da dahil, daha da genişletiyor ve derinleştiriyor.
*
Bir gıda, pizza şirketi olarak bildiğimiz Dominos Pizza bir teknoloji şirketine dönüştü. Bugün bu şirket siparişlerini bir uygulama ile alıyor. Öyle bir uygulama ortaya koymuşlar ki sıfırdan kendi pizzanızı yaratıyorsunuz, yanına eklemek istediğiniz salata vs ekliyorsunuz. Bu uygulama sizin eski siparişlerinizi biliyor ve size bu yönde tavsiyelerde bulanabiliyor. Ve kısa bir süre içinde siparişiniz kapıda.
Dominos on yıl içinde büyük bir yazılımcı ordusu kurdu.
Dominos Pizza’nın on yıl içinde gerçekleştirdiği 30 katlık büyüme tüm şirketlerin teknoloji şirketlerine dönüşecekleri yönündeki argümanın en güzel örneği.
Bugün sadece bu pizza şirketi değil, birçok şirket büyük bir yazılımcı ordusu ile teknoloji şirketi olarak operasyonlarını yürütüyor.
Bir diğer harika örnek Nike.
Kurumsal dijital dönüşümü bugün olduğu noktaya taşıyan iki önemli tarihsel olaya bakalım:
2004 yılında SalesForce halka açıldığında pazar değeri 1 Milyar dolardı. Bugün bu şirketin pazar değeri 160 Milyar dolar. Bu şirket yazılımı, üründen servise dönüştürmüştü. SaaS olarak isimlendirilen Software as a Service iş modelinin ve dönüşümün öncülüğünü yaptı.
Bu trend oldukça güçlü ve hızlı devam ediyor. SalesForce’un ayak izlerini takip eden Shopify, DocuSign gibi şirketler bugün pazar değerleri itibarıyla 30 Milyar doların üzerlerinde seyrediyor.
2006 yılına geldiğimizde Amazon kendisi için geliştirdiği AWS projesini dışarıdaki müşterilere açtı. Kendi yazılımını yazan şirketler ve yukarda bahsettiğimiz SaaS hizmeti veren şirketler hemen AWS gibi bulut hizmeti veren şirketlerle çalışmaya başladı. Son 14 yılda dünyanın bulut ihtiyaçları Amazon, Microsoft ve Google tarafından karşılanır hale geldi. Ve bu 3 şirket dünyanın en değerli şirketleri arasına girdi. Bu üç markanın yıllık bulut geliri 80 Milyar doları aşıyor.
2004 yılından bu yana teknoloji şirketine dönüşen kurumların sayısı artıyor. SaaS ve bulut teknolojileri bu yönde itici güç olmaya devam ediyor.
Bugün bulunduğumuz noktada gördüğüm en güçlü trend yazılımcılara yönelik servis veren yazılım şirketleri.
Diğer tüm şirketleri yüceltecek de düşürecek olanlar da artık sadece yazılımcılar olacak.
Önümüzdeki 10 yılın önemli trendlerinden biri sadece yazılımcılara hizmet veren şirketler olacak. Başarılı platformları birer dünya yıldızına dönüştürecekler yazılımcılar olacak!
Yazılımcılara hizmet veren bu şirketler 6-8 yıllık dönemde trilyon dolarlık şirketlere dönüşme potansiyeline sahip. Bugün çok başarılı örnekler var. Twillio, Atlassian, Datadog, Stripe, Showflake, Okta ve HashiCorp.
Böyle bir gelecekte kurumların da pazarlama ve dağıtımda en iyi haline gelmeleri gerekecek.
Bunları başarabilenler on yılda 30 kat değil, 60 kat büyüme planları yapacak!