Bir sağlık girişimcisinin ilham veren başarısı

Bu köşede bundan sonra başarılı çıkış yakalamış veya yakalamaya yakın takımları gündeme getirme niyetim uzun zamandır vardı. Berk Özer bana ulaştığında ve yaptıkları işleri anlattıklarında mutlaka onların hikayesini sizlerle paylaşmak istedim.

Neden? İki temel sebebi var:

1-Z kuşağına yönelik ürün ve servisler geliştiriyorlar. Bu grubu onların çalışmalarından daha yakından tanıma fırsatı yakalayabiliriz.

2-Oyun sektörü ülkemizde en başarılı sektörlerden biri. Bloomberg’in raporuna göre son 5 yılda 5,24 milyar dolar yatırım alan bir sektör. Eminim on yıl sonra bir Türk oyun mafyası ortaya çıkacak (Paypal mafyasını düşünün. PayPal mafyasının en ünlü üyesi Elon Musk) – bu grupta sektörden milyar dolarlık çıkışlar yapmış girişimcileri göreceğiz. Berk ve takımı da bu yarışın içinde.

Berk Özer benim on yıla yakın yaşadığım şehir olan Boston’da şu anda. E-posta yoluyla yaptık söyleşimizi.

Şahver: Berk öncelikle kendinden ve takımından kısaca bahseder misin?

Berk Özer: Kurucu ortağım Olcay Yılmazçoban ile Bilkent Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü‘nden arkadaşız. Lisans eğitimi sonrası ben yine aynı bölümde yüksek lisans yaptım. Sonrasında yönetim danışmanı olarak dijital strateji projelerinde sorumluluk aldım. Görev alanlarımdan biri gelişmekte olan yeni teknolojileri incelemek ve bunları iş modellerine nasıl entegre edileceğini araştırmaktı. Olcay’ın ise yüksek lisans çalışmaları kapsamında MIT - LIDS laboratuvarında araştırma - geliştirme tecrübesi ve yine ABD’de bir girişimcilik tecrübesi oldu. Olcay’ın aynı zamanda teknoloji girişimlerine yatırım yapan bir risk sermayesi (VC) fonunda yatırımcı tecrübesi de bulunuyor.

Şahver: