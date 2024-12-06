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Zengin, topraksı tadıyla başrol patateste

#Sahrap SOYSAL#Lezzet#Lezzetli Hayat

Tüm yemeklerin yanında ya da içinde binbir hale bürünen patatesin kendi başına da lezzeti tartışılmaz. Bu hafta sizin için Türkiye’nin çeşitli mutfaklarından basit ve leziz patatesli yöresel tarifler hazırladım.

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Zengin, topraksı tadıyla başrol patateste
Patates kavurması (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 adet orta boy patates (Yaklaşık 600 gr)
◊ 1 büyük soğan
◊ 1/2 yemek kaşığı tatlı
biber salçası
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 yemek kaşığı tereyağı
◊ 3 yumurta
◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 1’er tatlı kaşığı kuru nane,
kuru fesleğen

NASIL YAPARIM?

◊ Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla beraber 4’e bölün ve üzerine çıkacak kadar suyla haşlayın. İyice yumuşayan patateslerin suyunu süzüp ılınınca kabuklarını soyun. Sonra da tavla zarı formunda küp küp doğrayın.
◊ Soğanı yemeklik, ince dilimleyin.
◊ Bu arada derin tavaya veya tencereye zeytinyağını koyup
orta ısılı ateşte kızdırın.
◊ Soğanları ekleyip 5 dakika karıştırarak kavurun.
Salçayı katıp şöyle bir çevirin.
◊ Doğradığınız patatesleri kavrulmuş soğanın üzerine ekleyip sürekli karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun.
◊ Tuz, karabiberi serpiştirip nane ve fesleğeni ekleyerek karıştırın.
◊ Diğer taraftan yumurtaları çatalla çırpıp kavurduğunuz patatese ilave edin. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak yumurtalar iyice pişinceye kadar en az
5 dakika pişirin.Zengin, topraksı tadıyla başrol patateste

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Patatesli Çerkes çöreği (6-8 kişilik)

NE LAZIM?

Hamuru için

◊ 1 su bardağı ılık süt
◊ 1/2 su bardağı ılık su
◊ 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
◊ 1 adet yumurta
◊ 1/2 paket yaş maya
◊ 1’er tatlı kaşığı şeker, tuz
◊ Alabildiği kadar un

İçi için

◊ 3 orta boy patates
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 adet orta boy soğan
◊ 1’er çay kaşığı tuz, toz kırmızı biber, karabiber, kişniş

Üzeri için

◊ 2 yumurta sarısı
◊ 2 yemek kaşığı çörekotu

NASIL YAPARIM?

◊ Derin bir kaba ılık süt, ılık su, tuz, şeker ve mayayı elinizle ufalayarak koyun. Bir çatalla iyice çırparak mayanın kıvama gelmesi için 10 dakika bekleyin.
◊ Üzerine eritilmiş yağı, yumurtayı katıp azar azar unu ilave etmeye başlayın. Hafifçe elinize yapışan, yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Üzerini kapatıp 1 saat dinlendirin.
◊ Bu arada iç harcı için yemeklik incecik doğranmış soğanı zeytinyağında 2 dakika kavurun. Haşlayıp ezilmiş patatesleri üzerine ilave edin. Tuz ve baharatını katın. Bir kaşıkla iyice karıştırıp ocaktan alın.
◊ Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar kopararak bezeleri hazırlayın. Her bir bezeyi bir merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. İçine patatesli harçtan 2 yemek kaşığı kadar koyup kenarlarından bohça gibi kapayın. Pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsinin üzerine çörekleri ters çevirerek yerleştirin.
◊ Üzerlerine yumurta sarısı sürüp isterseniz çörekotu serpin.
◊ 200 derecede önceden ısıtılmış, alt-üst konuma getirdiğiniz fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.Zengin, topraksı tadıyla başrol patateste

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Patatesli Mengen çorbası (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 orta boy patates
◊ Yeterince ayçiçeği yağı
◊ 6 su bardağı su
◊ 2 su bardağı süt
◊ 1 Türk kahvesi fincanı pirinç
◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
◊ 1 yemek kaşığı kuru nane
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 adet yumurta sarısı
◊ 1 yemek kaşığı tepeleme un

NASIL YAPARIM?

◊ Patatesleri soyup tavla zarı gibi dilimleyin. Kızgın yağda kızartıp kâğıt havlu üzerine alın. Orta boy bir tencereye soğuk su ve sütü koyup orta ısılı ateşte kaynamaya bırakın.
◊ Kaynayınca pirinci, tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ilave edin. Ara sıra karıştırarak 10 dakika, pirinçler hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.
◊ Meyanesi için; büyük bir kâsede yoğurt, yumurta sarısı ve unu tel çırpıcıyla iyice çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan 2-3 kaşık koyup ılıtın ve sonra da yavaş yavaş çorbanın içine aktarın. Sürekli karıştırarak, çorbayı 5 dakika pişirin.
◊ Kızarmış patatesleri ekleyip, 5 dakika kaynatıp ocaktan alın.

#Sahrap SOYSAL#Lezzet#Lezzetli Hayat
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