Zengin, topraksı tadıyla başrol patateste

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Patates kavurması (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 adet orta boy patates (Yaklaşık 600 gr)

◊ 1 büyük soğan

◊ 1/2 yemek kaşığı tatlı

biber salçası

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 3 yumurta

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1’er tatlı kaşığı kuru nane,

kuru fesleğen

NASIL YAPARIM?

◊ Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla beraber 4’e bölün ve üzerine çıkacak kadar suyla haşlayın. İyice yumuşayan patateslerin suyunu süzüp ılınınca kabuklarını soyun. Sonra da tavla zarı formunda küp küp doğrayın.

◊ Soğanı yemeklik, ince dilimleyin.

◊ Bu arada derin tavaya veya tencereye zeytinyağını koyup

orta ısılı ateşte kızdırın.

◊ Soğanları ekleyip 5 dakika karıştırarak kavurun.

Salçayı katıp şöyle bir çevirin.

◊ Doğradığınız patatesleri kavrulmuş soğanın üzerine ekleyip sürekli karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun.

◊ Tuz, karabiberi serpiştirip nane ve fesleğeni ekleyerek karıştırın.

◊ Diğer taraftan yumurtaları çatalla çırpıp kavurduğunuz patatese ilave edin. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak yumurtalar iyice pişinceye kadar en az

5 dakika pişirin.

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Patatesli Çerkes çöreği (6-8 kişilik)

NE LAZIM?

Hamuru için

◊ 1 su bardağı ılık süt

◊ 1/2 su bardağı ılık su

◊ 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

◊ 1 adet yumurta

◊ 1/2 paket yaş maya

◊ 1’er tatlı kaşığı şeker, tuz

◊ Alabildiği kadar un

İçi için

◊ 3 orta boy patates

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy soğan

◊ 1’er çay kaşığı tuz, toz kırmızı biber, karabiber, kişniş

Üzeri için

◊ 2 yumurta sarısı

◊ 2 yemek kaşığı çörekotu

NASIL YAPARIM?

◊ Derin bir kaba ılık süt, ılık su, tuz, şeker ve mayayı elinizle ufalayarak koyun. Bir çatalla iyice çırparak mayanın kıvama gelmesi için 10 dakika bekleyin.

◊ Üzerine eritilmiş yağı, yumurtayı katıp azar azar unu ilave etmeye başlayın. Hafifçe elinize yapışan, yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Üzerini kapatıp 1 saat dinlendirin.

◊ Bu arada iç harcı için yemeklik incecik doğranmış soğanı zeytinyağında 2 dakika kavurun. Haşlayıp ezilmiş patatesleri üzerine ilave edin. Tuz ve baharatını katın. Bir kaşıkla iyice karıştırıp ocaktan alın.

◊ Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar kopararak bezeleri hazırlayın. Her bir bezeyi bir merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. İçine patatesli harçtan 2 yemek kaşığı kadar koyup kenarlarından bohça gibi kapayın. Pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsinin üzerine çörekleri ters çevirerek yerleştirin.

◊ Üzerlerine yumurta sarısı sürüp isterseniz çörekotu serpin.

◊ 200 derecede önceden ısıtılmış, alt-üst konuma getirdiğiniz fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

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Patatesli Mengen çorbası (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 orta boy patates

◊ Yeterince ayçiçeği yağı

◊ 6 su bardağı su

◊ 2 su bardağı süt

◊ 1 Türk kahvesi fincanı pirinç

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

◊ 1 yemek kaşığı kuru nane

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 adet yumurta sarısı

◊ 1 yemek kaşığı tepeleme un

NASIL YAPARIM?

◊ Patatesleri soyup tavla zarı gibi dilimleyin. Kızgın yağda kızartıp kâğıt havlu üzerine alın. Orta boy bir tencereye soğuk su ve sütü koyup orta ısılı ateşte kaynamaya bırakın.

◊ Kaynayınca pirinci, tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ilave edin. Ara sıra karıştırarak 10 dakika, pirinçler hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.

◊ Meyanesi için; büyük bir kâsede yoğurt, yumurta sarısı ve unu tel çırpıcıyla iyice çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan 2-3 kaşık koyup ılıtın ve sonra da yavaş yavaş çorbanın içine aktarın. Sürekli karıştırarak, çorbayı 5 dakika pişirin.

◊ Kızarmış patatesleri ekleyip, 5 dakika kaynatıp ocaktan alın.