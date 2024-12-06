Zengin, topraksı tadıyla başrol patateste

Paylaş
Patates kavurması (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 4 adet orta boy patates (Yaklaşık 600 gr)
◊ 1 büyük soğan
◊ 1/2 yemek kaşığı tatlı
biber salçası
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 yemek kaşığı tereyağı
◊ 3 yumurta
◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 1’er tatlı kaşığı kuru nane,
kuru fesleğen
NASIL YAPARIM?
◊ Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla beraber 4’e bölün ve üzerine çıkacak kadar suyla haşlayın. İyice yumuşayan patateslerin suyunu süzüp ılınınca kabuklarını soyun. Sonra da tavla zarı formunda küp küp doğrayın.
◊ Soğanı yemeklik, ince dilimleyin.
◊ Bu arada derin tavaya veya tencereye zeytinyağını koyup
orta ısılı ateşte kızdırın.
◊ Soğanları ekleyip 5 dakika karıştırarak kavurun.
Salçayı katıp şöyle bir çevirin.
◊ Doğradığınız patatesleri kavrulmuş soğanın üzerine ekleyip sürekli karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun.
◊ Tuz, karabiberi serpiştirip nane ve fesleğeni ekleyerek karıştırın.
◊ Diğer taraftan yumurtaları çatalla çırpıp kavurduğunuz patatese ilave edin. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak yumurtalar iyice pişinceye kadar en az
5 dakika pişirin.
Patatesli Çerkes çöreği (6-8 kişilik)
NE LAZIM?
Hamuru için
◊ 1 su bardağı ılık süt
◊ 1/2 su bardağı ılık su
◊ 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
◊ 1 adet yumurta
◊ 1/2 paket yaş maya
◊ 1’er tatlı kaşığı şeker, tuz
◊ Alabildiği kadar un
İçi için
◊ 3 orta boy patates
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 adet orta boy soğan
◊ 1’er çay kaşığı tuz, toz kırmızı biber, karabiber, kişniş
Üzeri için
◊ 2 yumurta sarısı
◊ 2 yemek kaşığı çörekotu
NASIL YAPARIM?
◊ Derin bir kaba ılık süt, ılık su, tuz, şeker ve mayayı elinizle ufalayarak koyun. Bir çatalla iyice çırparak mayanın kıvama gelmesi için 10 dakika bekleyin.
◊ Üzerine eritilmiş yağı, yumurtayı katıp azar azar unu ilave etmeye başlayın. Hafifçe elinize yapışan, yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Üzerini kapatıp 1 saat dinlendirin.
◊ Bu arada iç harcı için yemeklik incecik doğranmış soğanı zeytinyağında 2 dakika kavurun. Haşlayıp ezilmiş patatesleri üzerine ilave edin. Tuz ve baharatını katın. Bir kaşıkla iyice karıştırıp ocaktan alın.
◊ Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar kopararak bezeleri hazırlayın. Her bir bezeyi bir merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. İçine patatesli harçtan 2 yemek kaşığı kadar koyup kenarlarından bohça gibi kapayın. Pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsinin üzerine çörekleri ters çevirerek yerleştirin.
◊ Üzerlerine yumurta sarısı sürüp isterseniz çörekotu serpin.
◊ 200 derecede önceden ısıtılmış, alt-üst konuma getirdiğiniz fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.
Patatesli Mengen çorbası (4-6 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 2 orta boy patates
◊ Yeterince ayçiçeği yağı
◊ 6 su bardağı su
◊ 2 su bardağı süt
◊ 1 Türk kahvesi fincanı pirinç
◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
◊ 1 yemek kaşığı kuru nane
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 adet yumurta sarısı
◊ 1 yemek kaşığı tepeleme un
NASIL YAPARIM?
◊ Patatesleri soyup tavla zarı gibi dilimleyin. Kızgın yağda kızartıp kâğıt havlu üzerine alın. Orta boy bir tencereye soğuk su ve sütü koyup orta ısılı ateşte kaynamaya bırakın.
◊ Kaynayınca pirinci, tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ilave edin. Ara sıra karıştırarak 10 dakika, pirinçler hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.
◊ Meyanesi için; büyük bir kâsede yoğurt, yumurta sarısı ve unu tel çırpıcıyla iyice çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan 2-3 kaşık koyup ılıtın ve sonra da yavaş yavaş çorbanın içine aktarın. Sürekli karıştırarak, çorbayı 5 dakika pişirin.
◊ Kızarmış patatesleri ekleyip, 5 dakika kaynatıp ocaktan alın.
Paylaş