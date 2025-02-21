YarÄ±m elma, gÃ¶nÃ¼l alma...

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ElmalÄ±-hurmalÄ± yaÄŸsÄ±z kek

(8-10 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 5 adet yumurta

â—Š 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pekmez+

1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal

â—Š 4-5 adet hurma

â—Š 1 paket kabartma tozu

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz tarÃ§Ä±n

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± Ã§ok ince

Ã§ekilmiÅŸ fÄ±ndÄ±k

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± yulaf unu

â—Š 2 adet orta boy tatlÄ± elma

NASIL YAPARIM?

â—Š YumurtalarÄ± bir kaba kÄ±rÄ±n. Pekmez ve balÄ± ekleyip

3-4 dakika mikserle Ã§Ä±rpÄ±n.

â—Š Ãœzerine fÄ±ndÄ±k ve yulaf ununu ilave edin. Kabartma tozu ve tarÃ§Ä±nÄ± da ekleyip mikserle 2-3 dakika daha kadar Ã§Ä±rpÄ±n.

â—Š HurmalarÄ± Ã§ok ufak

doÄŸrayÄ±p katÄ±n.

â—Š Son olarak, elmalarÄ± soyup Ã§ekirdeklerini ayÄ±klayÄ±n ve tavla zarÄ± formunda doÄŸrayarak hamura katÄ±n. ArdÄ±ndan spatulayla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š 22-25 santim Ã§apÄ±ndaki kelepÃ§eli kalÄ±bÄ± yaÄŸlayÄ±n.

Kek hamurunu kalÄ±ba

aktarÄ±p Ã¼zerini dÃ¼zeltin.

â—Š 160 dereceye ve turbo konuma ayarladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z soÄŸuk fÄ±rÄ±na atÄ±n ve 45-50 dakika piÅŸirin. SoÄŸuyunca servise sunun.

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Labneli-elmalÄ± toplar

(6-8 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 200 gram labne

â—Š 1 paket pÃ¶tibÃ¶r biskÃ¼vi

â—Š 2 adet orta boy elma

â—Š 3-4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal

SÃ¼slemek iÃ§in

â—Š File badem, file fÄ±stÄ±k, Hindistan cevizi, kakao

NASIL YAPARIM?

â—Š ElmalarÄ± soyup rendeleyin.

â—Š BiskÃ¼vileri robottan geÃ§irin, elmayÄ±, labne ve balÄ± ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± buzdolabÄ±nda yarÄ±m saat kadar bekletin.

â—Š Ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde parÃ§alar koparÄ±p yuvarlayÄ±n.

â—Š ToplarÄ± kakao, Hindistan cevizi, file badem ve fÄ±stÄ±ÄŸa bulayÄ±p buzdolabÄ±nda 1-2 saat bekletip servise sunun.

ElmalÄ± tavukgÃ¶ÄŸsÃ¼

(12 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

ElmalÄ± muhallebi iÃ§in

â—Š 5 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â—Š 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â—Š 2 adet yumurta

â—Š 1 tepeleme yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mÄ±sÄ±r niÅŸastasÄ± â—Š 2 tepeleme yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un â—Š 2 adet orta boy elma

Beyaz muhallebi iÃ§in

â—Š 5 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t â—Š 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker â—Š 1 paket vanilya

â—Š 1 tepeleme yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mÄ±sÄ±r niÅŸastasÄ±Ââ—Š 2 tepeleme yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un â—Š 2 adet yumurta

NASIL YAPARIM?

â—Š ElmalÄ± muhallebinin yumurta, ÅŸeker ve kakaosunu Ã§elik tencerede Ã§Ä±rpÄ±n. Un ve niÅŸastayÄ± ekleyip sÃ¼tÃ¼ de ilave ederek Ã§Ä±rpmaya devam edin.

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â—Š KÄ±sÄ±k ateÅŸte, karÄ±ÅŸtÄ±rarak kaynayÄ±ncaya kadar piÅŸirin.

â—Š Soyup rendelediÄŸiniz elmalarÄ± ilave edin. KarÄ±ÅŸtÄ±rmadan birkaÃ§ dakika daha piÅŸirip ocaktan alÄ±n.

â—Š Mikserle 7-8 dakika Ã§Ä±rpÄ±n.

â—Š OrtasÄ± delik kek kalÄ±bÄ±nÄ± soÄŸuk suyla yÄ±kayÄ±n. ElmalÄ± muhallebiyi Ä±slak kalÄ±ba dÃ¶kÃ¼n. SoÄŸuduktan sonra buzdolabÄ±nda bekletin.Â

â—Š Beyaz muhallebi iÃ§in; yumurta ve ÅŸekeri bir baÅŸka tencerede Ã§Ä±rpma teliyle Ã§Ä±rpÄ±n. MÄ±sÄ±r niÅŸastasÄ±, un ve vanilyayÄ± ekleyip sÃ¼tÃ¼ de ilave ettikten sonra karÄ±ÅŸtÄ±rarak kÄ±sÄ±k ateÅŸte piÅŸirin.

â—Š Muhallebi koyulaÅŸÄ±nca birkaÃ§ dakika daha karÄ±ÅŸtÄ±rmadan piÅŸirip ocaktan alÄ±n.

â—Š 7-8 dakika mikserle Ã§Ä±rpÄ±n.

â—Š ElmalÄ± muhallebinin Ã¼zerine aktarÄ±n ve buzdolabÄ±nda 3 saat bekletin.

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â—Š KalÄ±bÄ± saÄŸa sola sallayÄ±p servis tabaÄŸÄ±na ters Ã§evirin, pasta gibi dilimleyerek servise sunun.