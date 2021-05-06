Urfa iftarı

Şehirde, Türk ve dünya mutfaklarının en güzel lezzetlerini bulabilmek mümkün. Nasıl olmasın, üç büyük imparatorluğun da başkenti olduğu için tüm yurdun en gözde yemekleri önce saray mutfaklarına, oradan da şehir sokaklarına taşınıyor. Kimi zamanla sentezlenerek, kente özgü bir lezzete dönüşüyor.
Balık da var bu mutfak kültüründe, et de, sebze de... Roma döneminden itibaren İstanbul’un yemek kültürünün ilk sırasında gelen ve mevsimine göre değişen balıklar buğulama ya da kızartma olarak sofraya geliyor. Osmanlı döneminde mevsimlere göre belirleniyor yiyecekler. Nohud-ab, balık, tarhana gibi çorbalar, ıspanak, soğanlı yumurta, lahana dolması gibi sebze yemekleri, tavuk, fırın kebapları, ciğer, yahni gibi et yemekleri, peynir lalangası, Sarıyer böreği gibi hamur işleri, kadayıf, kaymak baklavası, muhallebi gibi tatlılar mevsimlere göre sofralarda kendine yer buluyor. Turşuları, salataları ve hoşafları da unutmayalım.
Fındıklı salepli güllaç
MALZEMELER
* 6 adet güllaç yaprağı
* 1 litre süt + 1 su bardağı soğuk süt
* 1 su bardağı tozşeker (1 parmak eksik)
Heredot, Aydın’ı “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” diye anlatıyor. Evliya Çelebi ise “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” sözleriyle tarif ediyor. Böylesi bolluk ve verimin olduğu bir yerin mutfağının da zengin olması kaçınılmaz. Zeytinyağlı yemekleri, inciri, narenciye ürünleri, turunç reçeli, çipura, mercan ve barbunya gibi zengin balık çeşitleriyle Türkiye’nin bol ve lezzetli mutfakları arasında yer alıyor.
Nohutlu Dolama Börek / Nohutlu Kol Böreği
MALZEMELER
* 1 adet hazır yufka
İç Harcı için:
* 2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve kullanabilirsiniz)
* 1 demet maydanoz
Aşotu, çiriş, ışkın, evelik, bağayaprağı, baldıran, ısırgan, burcalak, köbelek, çaşır gibi bölgeye özgü otlar, yemeklerde kendine yer buluyor. Ancak mutfakta başrol etin. Öyle ki yörede “Pişirilen yemeklerde et olmazsa Erzurumlunun karnı doymaz” diye bir laf bile var. Et yemeklerinin en önemlisi ise Erzurum’la özdeşleşmiş Cağ Kebabı. Kente özgü civil ve lor peynirleri tüm Türkiye’de sevilerek tüketiliyor. Kadayıf dolması, su böreği ve tandır ketesi de yörenin önemli lezzetlerinden.
Kadayıf Dolması
MALZEMELER
* 750 gr çiğ tel kadayıf
Bunca emek ve duygu dolu yemek elbette hem çevresini etkileyecek hem de kültürlerine etki edecektir. Malatya mutfağının en önemli özelliklerinden bir tanesi de fazla malzeme kullanmadan neredeyse aynı malzemelerle damaklara lezzet veren farklı farklı yemeklerin hazırlanabilmesidir. Ana malzemesi bulgur veya unlu bulgur çeşidi olan yarmadan kiraz, ayva, üzüm, fındık, menekşe, dut, fasulye, pazı, sarmaşık ve ıspanak yaprağından onlarca köfte yapılmaktadır. Malatya mutfağının büyük bölümü vejetaryen mutfağıdır. Bulgur, bitki yaprağı, soğan, tuz, su ve Malatya’ya özgü bir lezzet olan erik ekşisi ile yapılan sarmalar, dolmalar, köfteler enfestir.
MALATYA’NIN ETLİ KÖMBESİ
MALZEMELER
* 1 su bardağı süt
* 1 su bardağı ılık su
Özellikle hamur işlerinde haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı yaygındır, yemeklerde ise etin özel bir yeri vardır. Nohut ve buğdaydan elde edilen göce ve düğü (ince çekilmiş bulgur) çokça kullanılmaktadır. Afyonkarahisar mutfağında 20’den fazla çeşitte yemeği yapılan patlıcanın özel bir önemi vardır. “Patlıcan böreği” ise Afyonkarahisar’a özgüdür. Özel günlerde kurulan meydan sofralarında toplu yemek yenir ve bu yemeğe “sıra yemeği” adı verilir. Sıra yemeğinde yemek çeşidi, verilen davetin özelliğine göre 10-15 çeşit yemekten 40 çeşit yemeğe kadar çıkabilmektedir. Sıra yemeğinin sonunda, sindirimi kolaylaştırması için “bamya” verilmesi de Afyonkarahisar’a özgüdür.
SAKALA ÇARPAN ÇORBASI
MALZEMELER
* 2 su bardağı yeşil mercimek * 1 büyük boy kuru soğan * 4 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 çay kaşığı tuz, karabiber * 1 yemek kaşığı kuru nane
Hamuru için:
* 3 su bardağı un * 1 yumurta * Yeteri kadar un * Tuz
Adana mutfağı, kuşaktan kuşağa aktarılmış bilgilerin alınan göçlerle daha da çeşitlenerek günümüze ulaştığı birçok geleneksel lezzete sahip. Bunların başında tescili de alınmış olan Adana kebabı geliyor. Hayvancılığın temel geçim kaynaklarından olmasının da etkisiyle etin mutfakta önemli bir yeri var. Cartlak kebabı, içliköfte, şırdan, mumbar, Adana kebabından sonra ilk akla gelen et yemeklerinden.
Patlıcanlı Adana tavası
MALZEMELER
* 7-8 adet patlıcan
* 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
* 50 gr tereyağı
* 8-10 adet kuzu pirzola
Bu kültürün en önemli öğesi ise tabii ki hamsi. Türkiye’nin deniz ürünleri üretiminin yüzde 62’sini Doğu Karadeniz Bölgesi sağlıyor. Trabzon ise Ordu’dan sonra balık üretiminin en fazla yapıldığı ikinci il. Dolayısıyla yemeklerinde balık ve özellikle hamsinin olması şaşırtıcı değil. Trabzon’da hamsi, çorbasından buğulamasına, mücverinden sarmasına, tatlısından dolmasına, pilavından köftesine kadar birçok yemeğin ana maddesi. Trabzon mutfağında en çok kullanılan ürünlerden bir diğer ürün ise mısır. Közlemesinden haşlamasına, ekmeğinden çorbasına farklı yöntemlerle sofraya geliyor. Onlarca değişik yemek yapılan karalahanayı da unutmayalım.
Karalahana çorbası
MALZEMELER
* 14-15 karalahana
* 3-4 pazı (80-100 gr kadar)
* 1 pırasa (beyaz sap kısmı-50 gr kadar)
* 1 ince uzun havuç
Yani yöresel lezzet açısından coğrafi konum da son derece yönlendirici bir etken olmuştur. Tarımsal ürünlerin de çeşit açısından fazla olmaması sofralara yansımış ve bakliyatlar ile hazırlanan yemekler ön plana çıkmayı başarmıştır. Meşhur Nevşehir yemekleri arasında bakliyat ve tahıl ürünlerinin kırmızı et ile karıştırılarak hazırlanan yemekler yer alır. Özellikle hazırlanması zor ve pişirilmesi uzun olan testi kebabı ve çömlek fasulyesi, Kapadokya’nın en meşhur yemekleri olarak bilinir.
Kapadokya’nın Güveçte Kuru Fasulyesi
MALZEMELER
* 3 su bardağı kuru fasulye
* 850 gr kuzu kaburga (kibrit kadar parçalara bölünmüş)
* 1 iri boy kuru soğan
* 1 yeşil sivri biber
En tanınmış yemeklerinden biri, kuşkusuz ciğer kebabı. Kibe mumbar, içliköfte, kaburga dolması, meftune... Etin özgün bir yeri var ama sadece etten ibaret değil. Sebzeler, tahıllar, salatalar da yaygın tüketiliyor. Etli sebze yemeklerinin yanı sıra meyveli et yemekleri de Diyarbakır’ın özgün lezzetlerinden. “Elma meftunesi”, “elma düzmesi”, “elma dolması”, “ayva aşı”, “erik aşı” gibi. Diyarbakır yemekleri genellikle ekşili ve acılı oluyor. Özellikle sumak ekşisi yemeklere lezzet veriyor. Diyarbakır ve yemek deyince unutulmayacak bir şey daha var: Karpuz. Yaz aylarını serinleten Diyarbakır karpuzu, Türkiye’nin dört bir yanında satılıyor. Kentin sembolü olan karpuz, Diyarbakır’ın kültür, turizm ve tarım açısından tanıtımı için de önemli bir simge.
Telli duvaklı pilav
MALZEMELER
* 2 su bardağı pirinç
* 4 yemek kaşığı Riviera Zeytinyağı + 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
* 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz).
Üzeri için:
Ege medeniyetlerindeki çok renklilik ve hoşgörü, mutfaktaki çeşitlilikte de hissedilir. İzmir mutfağı, bambaşka bir yolculuktur... "Zeytinyağlılar”, Türklerin Anadolu’ya göç ettiklerinde tanıştıkları bir yemek türüdür. Binlerce yıldır Doğu Akdeniz medeniyetlerinin bulunduğu coğrafyanın en eski bitkilerinden biri olan zeytin ağacı, kendisine Ege Bölgesi’nde de önemli bir yer edinmiştir. Akdenizlilerin ortak kültürel mirasının bir parçası olan zeytin, tarihsel bir besindir. Sağlığın, güzelliğin ve sağlıklı beslenmenin kaynağı olan zeytinyağı, asma yaprağı, bakla, barbunya, börülce, dolmalık biber, enginar, ıspanak, kabak, kabak çiçeği ve lahana gibi sebzelerle şifalı İzmir otlarından yapılan yemeklerin en önemli malzemesidir. (Alıntıdır)
Kalburabastı
MALZEMELER
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* Yarım su bardağı yoğurt
* Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı (100 gr kadar)
* 1 çay kaşığı tuz
Komşu evlerin genç kızları bir araya gelir ve el ele tutuşarak bazen yumurtayla, bazen de suyla yapılan hamurları ayaklarıyla çiğnemeye başlarlar. Hamur istenilen kıvama geldiğindeyse, ki bu aşamada ‘işin ustaları’ devreye girer, yoğurma işi biter. Ertesi gün tekrar bir araya gelen kızlar, becerilerine göre, merdane ve oklavayla hamur açar, hamurları şerit halinde keser ya da kesilen erişteleri kuruması için temiz örtülere sererler. Rendelenerek çorbalara, salatalara katılabilen, eritilerek de enfes bir makarna sosuna dönüşebilen gravyer ise ülkemizdeki en Avrupalı peynir olarak en lezzetli formuna Kars yöresinde kavuşuyor.
PATATESLİ ERİŞTE PİLAVI
MALZEMELER
- 3 adet patates
- 1 kâse haşlanmış yeşil mercimek
Özellikle Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına kadar dayanmaktadır. Atatürk’ün aşçısı da Mengenliydi. Günümüzde turistik tesislerin bir çoğunda Mengenli aşçılara rastlamak mümkündür. Aşçılık sanatı Mengen ilçesinin ata mesleğidir. Batı Karadeniz’de yer alan Bolu’nun yemeklerinin bu kadar meşhur olmasının nedenlerinden biri de Roma, Bizans ve Osmanlı kültürlerine ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bu da yemek çeşitliğini etkilemiştir. Hâlâ birçok yerde saray mutfaklarının yemekleri hâkimdir.
Tavuklu mantarlı Mengen pilavı
MALZEMELER
* 250-300 gr tavuk kuşbaşı-göğüs
* 1 adet büyük soğan
* 250 gr kültür mantarı
* 2 su bardağı pirinç
İşte bu soruyu Antakyalılara sorduğunuzda cevaplardan biri de kömbe olur. Çünkü bu muhteşem lezzetli kurabiye uygun şartlarda saklandığında yaklaşık iki ay dayanır ve Antakyalılar bu kurabiyeye bayılır. “Antakya mutfağının hayranıyım. Müthiş bir kültür mozaiği olan Antakya mutfağında Ermeni, Fransız ve Arap yemekleri mevcut. Tüm dünya Antakya mutfağını görsün duysun isterim. ‘Bereketli Hilal’ bölgesi denilen yukarı Mezopotamya ve Doğu Akdeniz bölgesi, yabani zeytin ağacının ilk kez ehlileştirildiği yer olarak kabul edilmektedir. Bu bölgenin en kadim yerleşim merkezlerinden biri de Antakya ve ilçeleridir.
Patatesli çiğköfte
MALZEMELER
* 1 su bardağı ince bulgur (esmer de olabilir)
* 1 su bardağı sıcak su
* 3 adet orta boy haşlanmış patates
* 3 dal taze soğan
Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak görülen Selimiye Camisi, bedesten, Sokullu Külliyesi gibi pek çok eserin bulunduğu Edirne, tabii ki yemek kültürüyle de göz dolduruyor. Edirne denince ilk akla gelenler yaprak ciğer, bademezmesi ve kavala kurabiyesi olsa da birbirinden lezzetli çok daha fazla yöresel yemekleri ile zengin bir mutfak kültürüne sahip.
Nar pelteli keşkül keşkül-ü fukara / Osmanlı Mutfağı
MALZEMELER
Keşkül için:
* 1 litre süt
* 5 yemek kaşığı pirinç unu (tepeleme)
* 1 su bardağı şeker (2 parmak eksik olabilir)
Bu satırları okuyunca Konya’dan bahsedeceğimi anladınız değil mi? Evet, Mevlânâ ve Konya özdeşleşmiş gibidir. Konya mutfağı Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap, erkânıyla yoğrulan muhteşem bir oluşumdur... Mutfakta kullanılan pişirme araç gereçleri, servis usulleri, pişirme yöntemleri, sofra düzenleri, kış için hazırlanan yiyecekleri ve yemek çeşitliliğiyle Konya mutfağı, inanılmaz zenginlikte bir mutfak kültürünü ortaya koymuştur.
Yoğurtlu Akşehir çorbası
MALZEMELER
* 1 su bardağı nohut
* Yarım su bardağı dövme (aşurelik buğday)
* 8-9 su bardağı su (et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm)
Terbiyesi için:
Bunca medeniyete ev sahipliği yapan Ankara’nın mutfağında da bu zenginliğin izleri kendini gösteriyor. Her medeniyet kendilerine özgü yeme-içme kültürlerini ve farklı lezzetlerini Ankara’ya taşırken, bunların kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar ulaştığı görülüyor.
Mantarlı çiftlik kebabı
MALZEMELER
* 750-1.000 gr kuzu kuşbaşı (ön kol veya kuzu but kısmından)
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 100 gr tereyağı
Yüzyıllar boyunca Antep’in toprağı ve suyuyla beslediği farklı etnik köken ve dinden insanlar, kurdukları sofraların zenginliklerini şehrin kültürüne katıyor. Gaziantep’in zengin mutfak kültüründe, kuşaktan kuşağa aktarılan bu birikimin payı büyük.
YOĞURT SOSLU KABAK DOLMASI
MALZEMELER
* 6 adet dolmalık yeşil kabak (ince uzun olanları seçin) * 200 gr dana-kuzu karışık kıyma * 1 adet iri boy kuru soğan * 3 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı kalın bulgur (yerine yine pirinç kullanabilirsiniz) * ½ demet maydanoz, dereotu * 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber * 1 çay bardağı zeytinyağı
Yoğurt sos için:
Urfa iftarı
Mutfak kültürü geçmişten geleceğe aktarılarak gelen en zengin kültürel mirasımızdır.
Bir ülkenin, bir coğrafyanın veya bir yörenin mutfak kültüründen bahsederken tarihin derinliklerine inerek beslendiği kaynaklardan da bahsetmek gerekir. Dünyanın ilk beş mutfağı içinde sayılan Türk mutfağı ve özelde Urfa mutfağı, mutfak kültürümüzün en önemli temel taşlarından biridir. Urfa mutfağı genelde dünyada, özelde Türkiye’de müstesna bir yere sahiptir. Urfa mutfağında Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Süryani, Ermeni, Yezidi, Türk, Arap, Kürt vb gibi her kültürden izler bulabilirsiniz. “Tırıt”, “Çıkıfte”, “Keşkek”, “Yahudi Kıftesı”, “Kübü Lebenı”, “Boranı” bunlara en güzel örnektir. İnsan, hayatını yemekle devam ettirmek mecburiyetindedir. İnsanın var oluşuyla birlikte insan boğazı da var olmuştur. Onun için Urfa yemek kültürünün tarihi, Urfa tarihi kadar eskidir.
TAVADA LAHMACUN
MALZEMELER
* 2 su bardağı ılık su (sıcağa yakın) * 11 gr toz instant maya (veya 1 tatlı kaşığı yaş maya) * 1 tatlı kaşığı şeker, tuz * Yaklaşık 4 su bardağı un + 1 su bardağı ekstra un (tezgâha serpmek için)
İç harç için:
* 250-300 gr az yağlı dana kıyma * 1 ufak boy kuru soğan * 1 yemek kaşığı biber salçası * 3 yeşil sivribiber (1 adet kırmızı biber de olur) * 2 diş sarmısak * Yarım demet maydanoz * 1 iri boy domates * 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber * 1 çay bardağı sıvı yağ * 1 çay bardağı içme suyu
YAPILIŞI
Sıcağa yakın ama parmağınızı yakmayacak ılık suyu derin bir kabın içine koyup şeker ve mayayı ilave edin. Çatalla iyice çırpın ve oda sıcaklığında 10-15 dakika kadar maya aktive olsun, kabarsın, kokusu çıksın. Unu ve tuzu karıştırıp azar azar mayalı suyun içine aktararak bir taraftan da spatulayla ya da çatalla karıştırın. İsterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamdaki hamurun üzerini streç film ya da mutfak beziyle kapatın ve oda sıcaklığında 1 saat kadar, kabarıncaya dek bekletin. Harç için iri doğradığınız biber, maydanoz, soğan ve varsa domatesi robotta çekin. Ancak çok püre gibi olmasın, yeşil mercimek tanesi gibi çekin ve kıymayla yoğurun. Tuz, baharatlar, sıvı yağ ve suyu ekleyip hafif sulu bir iç harç hazırlayın. Dinlenen, kabaran hamuru 2 kaşık un serptiğiniz tezgâha alın. Yoğurarak gazını atın, hamur küçülecektir. Yine tezgâha un serpin ve hamuru kol bileğiniz gibi yuvarlayın. En az 20-22 cm çapındaki yanmaz yapışmaz ve kapaklı bir tavayı ocağa koyun. Ekstra ununuzla tezgâhı unlayın ve hamurları merdaneyle tava büyüklüğünde açıp tavanın içine koyun. İç harcından kaşıkla üzerine sürer gibi dağıtın. Tavanın altını orta ısıya getirip, kapağını kapatın ve hiç açmadan en az 8-10 dakika pişirin. Bu arada sık sık tavayı sallamayı unutmayın. (İlk pişirdiğiniz çok sert olabilir, sonrasında deneyim kazanacaksınız). Tavanın içinde oluşan buhar, kıymayı pişirecektir. Kapağı açıp hamurun altını spatulayla kaldırıp bakın, hafifçe kızarmış olması yeterlidir. Diğerlerini de bu şekilde hazırlayın. Sıcakken üst üste koyun ya da dürüm yapıp servise sunun.