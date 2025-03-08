Tok tutan sahur alternatifleri

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LABNELİ-DOMATESLİ SANDVİÇ (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Sos için

◊ 200 gr labne

◊ 2-3 adet taze soğanın sadece yeşil kısmı

◊ 1 diş sarımsak

◊ 1 tatlı kaşığı kuru kekik

◊ 1 tatlı kaşığı kuru nane

Sandviç için

◊ 6-8 dilim taze kaşar

◊ 1 adet uzun baget ekmek

◊ 2 adet orta boy domates

◊ Yeteri kadar marul

NASIL YAPARIM?

◊ Sos için labne, incecik doğranmış yeşil soğan, dövülmüş sarımsak, kekik ve naneyi derin bir kaba koyup çatalla iyice çırpın.

◊ Domatesleri incecik halkalar halinde doğrayın.

◊ Uzun baget ekmeği 4 parmak kalınlığında parçalara kesin. Ekmek parçalarını yatay olarak ikiye bölün.

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◊ Ekmeklere labneli sos sürüp bir sıra domates, bir sıra kaşar peyniri yerleştirin. En üste de marul yerleştirip ekmeği kapatın.

◊ İsterseniz, kepekli, tam buğdaylı ya da çavdarlı ekmek kullanabilir, iç malzemesini çeşitlendirebilirsiniz.

SAHUR BÖREĞİ (8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 4 adet hazır yufka

◊ 1 su bardağı beyazpeynir rendesi

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 3 adet domates

◊ 1 su bardağı siyah zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)

NASIL YAPARIM?

◊ Domatesleri soyup cam bir kabın içine ufak ufak doğrayın. Üzerine rendelenmiş peynir ve çekirdeği çıkartılmış zeytinleri atıp karıştırın.

◊ Yufkaları üst üste koyarak tezgâha serin. Yufkaları önce 4 eşit parçaya bölün, 16 tane üçgen parça elde edeceksiniz.

◊ Fırçayla üçgen parçaların üstüne sıvıyağ sürün. Ortasına bir yemek kaşığı börek harcı koyup yayın.

◊ Üçgen yufkanın alt kısmını içeriye doğru katlayın. Sonra iki kenarını da içe doğru katlayın ki harç dışarıya taşmasın. Uç kısmını yapıştırmak için elinizi suya batırıp böreği katlı kısmından yapıştırın. Bütün börekleri aynı şekilde yapıp tepside biriktirin.

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◊ Teflon tavayı kızdırın. Böreklerin iki tarafını da kısık ateşte çevirerek üstü göz göz olana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

PEYNİRLİ SAHUR ÇORBASI (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1/2 su bardağı pirinç

◊ 4,5 su bardağı su

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 1 kâse çok ince kıyılmış Urfa peyniri

◊ 1 çay kaşığı tuz

Sos için

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1 çay kaşığı kırmızı biber

NASIL YAPARIM?

◊ Pirinci iyice yıkayın ve tuzlu suda haşlayın. 1 su bardağı suda ezilmiş unu, tencerenin kenarından pişen pirince yavaş yavaş ilave edin. Bir taraftan da karıştırın (bozadan daha sulu kıvamda bir çorba olması gerek). Pirinçler unla beraber 10 dakika daha piştikten sonra peynir ve tuzu ekleyin. Yaklaşık 7 dakika daha kaynatın, sonra ocaktan indirin.

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◊ Üzerine kırmızı biberli kızgın tereyağı döktükten sonra servis edin.

SAHURLUK PİZZA (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 9 adet tost ekmeği

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 çay bardağı su

◊ 8-10 dilim sucuk

◊ 2 su bardağı rendelenmiş tost kaşarı

◊ 7-8 adet yeşil sivri biber

Sos için

◊ 2 çorba kaşığı domates salçası

◊ 1,5 su bardağı su

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1’er çay kaşığı tuz, kekik, nane

NASIL YAPARIM?

◊ Pişirme kâğıdının üzerine tost ekmeklerini 3 sıra halinde dizin. Yumurta ve suyu bir kâsede çırpıp fırçayla ekmeklerin üzerine sürün. Merdaneyle ekmeklerin üzerine bastırarak inceltin.

◊ Sos için bir tavaya zeytinyağı, suyla karıştırılmış salça, tuz, kekik ve naneyi koyun. Orta ısılı ateşte birkaç dakika kaynatmanız yeterli. Böylece pizza sosundaki salçanın çiğ tadı gitmiş, lezzetlenmiş olur. Sıcak sosu kaşıkla ekmeklerin üzerine yayın. Rende kaşarları serpip küp doğranmış sucukları yerleştirin. Aralara parmak şeklinde doğranmış biberleri de koyduktan sonra tepsinin üzerine fırın kâğıdı serin. 180 dereceli ısıtılmış fırında 20-22 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Çıkarın, dilimleyin ve sıcak olarak servise sunun.

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Not: Pizzanızı sosis, salam ve zeytin dilimleriyle zenginleştirebilirsiniz.