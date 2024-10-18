Taze ceviz zamanı

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TAVUK KIYMALI-CEVİZLİ KÖFTE (4-6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 750 gr tavuk kalça kıyma

◊ 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

◊ 1 su bardağı ılık su

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2’şer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik

◊ 1 adet iri boy kuru soğan

◊ 1 su bardağı rende taze kaşar peyniri

◊ 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 su bardağı un

Sos için

◊ 5 çorba kaşığı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı tatlı pul biber

◊ 1 yemek kaşığı kuru nane

NASIL YAPARIM?

◊ Önce köftelik bulguru derin bir kâseye koyup ılık suyla ıslatın.

◊ Derin bir kabın içine tavuk kıymayı, dövülmüş sarımsakları, tuz, biber ve kekiği koyun. Soğanı rendeleyip suyunu sıkıp atın ve katı kısmını kıymaya ilave edin. Yumurtayı kırıp ılık suda hafifçe yumuşayan bulguru da ekleyin.

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◊ En son ceviz içini katıp tüm malzemeleri iyice yoğurun.

◊ Bir tepsiye unu koyup yayın.

◊ Köfte hamurundan kiraz kadar parçalar koparıp yuvarlayın. Unlu tepsiye koyup sallayın. Köftelerin her tarafı una bulansın.

◊ Geniş bir tencereye 8-10 bardak su koyup 1 tatlı kaşığı tuz atın ve orta ateşte kaynatın. Su fokur fokur kaynayınca yakın mesafeden köfteleri yavaşça suyun içine aktarın. Çok değil, birkaç kere karıştırın.

◊ Yaklaşık 10-12 dakika içinde pişen köfteler suyun yüzeyine çıkacaktır. Bir el kevgiriyle süzdürerek köfteleri alıp servis tabağına koyun.

◊ Bir tavaya zeytinyağı, pul biber ve naneyi koyun, orta ısılı ateşte 2-3 dakika kadar pişirin. Bu sosu köftelerin üzerine aktarıp sıcak servise sunun. İsterseniz sarımsaklı yoğurt da ilave edebilirsiniz.

CEVİZLİ EV BAKLAVASI (12 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Hamur için

◊ 400 gr un

◊ 1 adet yumurta

◊ 100 gr yoğurt

◊ Yaklaşık 50-60 ml sıvıyağ



◊ Yaklaşık 50-60 ml su

İç harcı için

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◊ 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

◊ 200 gr tereyağı

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

Şurubu için

◊ 3 su bardağı toz şeker

◊ 4 su bardağı su

◊ 2 çay kaşığı limon suyu

Açmak için

◊ 1 su bardağı buğday ya da mısır nişastası

◊ 1/2 su bardağı un

NASIL YAPARIM?

◊ Şurubu hazırlamak için toz şeker ve suyu orta boy bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, tahta kaşıkla sık sık karıştırarak şeker eriyip şurup kaynayıncaya kadar pişirin.

◊ Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp koyulaşması için 10 dakika daha kaynatın. Limon suyunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağın altını kapatın. Ilık hale gelmesi için kenarda bekletin.

◊ Yumurtayı, sıvıyağı, su ve yoğurdu derin bir yoğurma kabına koyup elinizle karıştırın.

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◊ Unu da azar azar ekleyip pütürsüz ve kulakmemesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtüp oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletin.



◊ Yağı bir tavada eritip ocaktan alın, sıvıyağı da katarak karıştırın.

◊ Dinlenen hamuru eşit büyüklükte 30 parçaya ayırıp parçaları yuvarlayın.

◊ Unla nişastayı karıştırın, tezgâha serpiştirin. Bezeleri tezgâhta 10 santim çapında açın.



◊ Yufkalardan 10’unu aralarına un ve nişasta karışımından serperek üst üste dizin.



◊ Oklavayla 30 santim çapında açın.



◊ Diğer bezeleri de aynı şekilde 10’arlı gruplar halinde üst üste dizin ve açın. Böylece 3 adet yufka elde etmiş olacaksınız.

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◊ Tepsiyi yağlayıp yufkalardan birini tepsiye yerleştirin. Üzerine eritilmiş yağdan 4-5 yemek kaşığı gezdirip ceviz içi serpiştirin.

◊ İkinci yufkayı serip aynı işlemi uygulayın. Son yufkayı da serdikten sonra bıçakla dilimleyin. Kalan yağın hepsini üzerine gezdirin.

◊ Tatlıyı 160 derece fırında, üzeri iyice kızarıncaya kadar, en az 45 dakika pişirip çıkarın. ◊ Soğuduktan sonra üzerine ılık şerbeti gezdirin ve soğumaya bırakın.

CEVİZLİ-NARLI SEMİZOTU SALATASI (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 demet semizotu

◊ 7-8 adet kiraz domates

◊ 1 su bardağı ayıklanmış nar taneleri

◊ 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Sos için

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 3 yemek kaşığı nar ekşisi

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◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ 2 diş dövülmüş sarımsak

◊ 2’şer çay kaşığı tuz, toz şeker

NASIL YAPARIM?

◊ Semizotunu temizleyin. Sadece yapraklarını ayıklayıp, yıkayıp kurutun.

◊ Cevizi 3-4 dakika karıştırarak kavurun.

◊ Semizotu, kavrulmuş ceviz, 4’e bölünmüş kiraz domates ve nar tanelerini derin bir kaba alıp karıştırın.

◊ Diğer taraftan sosu hazırlamak için zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz, şeker ve dövülmüş sarımsakları derin bir kaba koyup çırpma teliyle çırpın.

◊ Sosu salatanın üzerine gezdirip iyice karıştırın ve 10 dakika bekletip servise sunun.

‘BEYİN SAĞLIĞIMIZI KORUYOR, HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR’

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

◊ Ceviz tam bir kahraman. Düşük karbonhidrat içeriği ve zengin çoklu doymamış yağ asitleri, lif ve protein içeriğiyle tokluk hissinizi arttırıyor ve kan şekerinin ani dalgalanmasını önlüyor. Eğer diyabet riskini azaltmak istiyorsanız, ceviz ideal bir atıştırmalık.

◊ Ayrıca kalorisi de oldukça düşük! Kilo kontrolü konusunda da müthiş bir yardımcı; tokluk hissi sayesinde fazla yeme isteğinizi engelliyor. Ama tabii her şeyde olduğu gibi burada da ölçüyü kaçırmamak önemli. Ortalama 3 tam ceviz 98 kcal, 2.06 gr karbonhidrat, 2.28 gr protein, 9.78 gr doymamış yağ ve 1.01 gr lif içerir.

◊ Süper besin ceviz, tüketildiğinde kalp hastalığı riskini azaltıyor, bağırsak sağlığını koruyor, sindirim sistemimize destek veriyor. Bu harika kuruyemiş, kan basıncını düşürmekle kalmayıp yüksek omega-3 içeriğiyle de beyin sağlığımızı can suyu gibi koruyor ve hafızayı güçlendiriyor; özellikle çocuklarımıza sınav döneminde mükemmel bir arkadaş.

◊ Yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle de sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi karşılıyor.

◊ Özellikle içerdiği E vitaminiyle vücudun zararlı serbest radikallerden korunmasına ve kuru cildin önlenmesine de yardımcı.

◊ Uykusuzluk sorunu yaşayanlara da birebir. Yediğinizde vücutta melatonin üretimini destekleyerek uykuya dalmada yardımcı oluyor.

◊ Ceviz suyu doğal bir enerji kaynağı ve vitamin ile minerallerle dolup taşan harika bir içecek! Bağışıklık sistemimizi güçlendirmesiyle özellikle yorgun hissettiğimiz zamanlarda birebir. Ayrıca şeker dengesini sağlaması sayesinde diyabet hastaları için de oldukça faydalı.

SİVİLCELERE CEVİZ SUYU

◊ Ceviz suyu ayrıca cilt ve saç bakımı için de müthiş bir yardımcı. Cildimize parlaklık kazandırırken, lekeleri gideriyor ve ciltteki sıkılığı arttırıyor.

◊ Sivilceleri de unutmamak lazım; onlarla savaşmakta da oldukça etkili ceviz suyu!

◊ Cevizi çiğ olarak yemek, besin değerlerini korumanın en iyi yolu! Günlük 3 tam ceviz yemek, genel sağlığımız için yeterli.

◊ Salatalara, yoğurtlarınıza veya kahvaltınıza ekleyerek yemeklerinize farklı lezzetler katabilirsiniz.

◊ Ceviz yağı da harika bir seçenek; salatalara ve soğuk yemeklere ekleyebilirsiniz ama dikkat! Yüksek ısıda besin değerini kaybettiği için yemeklerinizi pişirirken son aşamada eklemenizde fayda var.

◊ Tabii ceviz alerjisi olanlar için önemli bir hatırlatma; cevizden uzak durun…

◊ Özetle ceviz yiyerek hem lezzetli bir atıştırmalık yapabilir hem de sağlığınızı şımartabilirsiniz.