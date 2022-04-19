Tavuklu Cevizli Sinop Islaması / Banduma

Hazır yufkayı tezgâha serin ve 2’ye katlayın.
MALZEMELER
* 2 adet hazır yufka
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 adet tavuk but
* 1 adet tavukgöğsü
* 1 adet kuru soğan
* 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 8 su bardağı su
* 1 kâse sarmısaklı yoğurt
Sosu için:
* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
YAPILIŞI
Sonra da katladığınız yerden rulo şeklinde sarın (ama çok sıkı olmasın). Keskin bir bıçakla 2 parmak eninde kesin. Kesilen kısım üste gelecek şekilde, 30 cm çapındaki yuvarlak bir fırın kabına yan yana dizin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Dizdiğiniz yufkaların üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirip ısınmış 200 derece fırında yufkaları en az 20 dakika pişirin.
Tavuk etlerini, 2’ye bölünmüş soğan, tuz, karabiber ve 8 bardak suyla haşlanmaya bırakın. İyice yumuşayan etleri, tencereden alıp incecik didikleyin. Tavuk suyunu süzün ve ılıtın. Fırından çıkardığınız sıcak yufkaların üzerine ılık tavuk suyunu gezdirip çekmesini bekleyin. Sonra didiklenmiş tavukları üzerine yayıp cevizleri serpiştirin. Sos için bir tavada; tereyağı ve biberi kızdırıp üzerine gezdirin. İsterseniz yoğurtla servise sunun.
Not: Aslında bu yemek, özel yapılan ıslamalık yufkayla hazırlanır. Biz size, her yerde bulabileceğiniz hazır yufkayla tarifi verdik.
Kasefe / Kabuk Aşı
MALZEMELER
* 500 gr kuru kayısı
* 1 su bardağı tozşeker
* 3 su bardağı su
Ayrıca:
* 100 gr tereyağı
* 1.5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
* Varsa 2-3 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu
YAPILIŞI
Kayısıları tek tek akan suyun altında yıkayın ve süzgeçte süzün. Sonra da kayısıları orta boy bir tencereye aktarıp üzerine su ve şekeri koyun. Kısık ateşte kayısılar iyice yumuşayıncaya dek pişirip suyunu çektirip ocaktan alın. Bir servis tabağına aktarın.
Ufak bir tavaya tereyağını koyup eritin. Cevizleri katıp yağı iyice ısıtın ve sıcak sıcak kayısıların üzerine gezdirin.
Ilık olarak servise sunun. İsterseniz üzerine Hindistan cevizi tozu serpiştirin.
Tavuklu Cevizli Sinop Islaması / Banduma
Hazır yufkayı tezgâha serin ve 2’ye katlayın.
MALZEMELER
* 2 adet hazır yufka
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 adet tavuk but
* 1 adet tavukgöğsü
* 1 adet kuru soğan
* 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 8 su bardağı su
* 1 kâse sarmısaklı yoğurt
Sosu için:
* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
YAPILIŞI
Sonra da katladığınız yerden rulo şeklinde sarın (ama çok sıkı olmasın). Keskin bir bıçakla 2 parmak eninde kesin. Kesilen kısım üste gelecek şekilde, 30 cm çapındaki yuvarlak bir fırın kabına yan yana dizin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Dizdiğiniz yufkaların üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirip ısınmış 200 derece fırında yufkaları en az 20 dakika pişirin.
Tavuk etlerini, 2’ye bölünmüş soğan, tuz, karabiber ve 8 bardak suyla haşlanmaya bırakın. İyice yumuşayan etleri, tencereden alıp incecik didikleyin. Tavuk suyunu süzün ve ılıtın. Fırından çıkardığınız sıcak yufkaların üzerine ılık tavuk suyunu gezdirip çekmesini bekleyin. Sonra didiklenmiş tavukları üzerine yayıp cevizleri serpiştirin. Sos için bir tavada; tereyağı ve biberi kızdırıp üzerine gezdirin. İsterseniz yoğurtla servise sunun.
Not: Aslında bu yemek, özel yapılan ıslamalık yufkayla hazırlanır. Biz size, her yerde bulabileceğiniz hazır yufkayla tarifi verdik.
Kasefe / Kabuk Aşı
MALZEMELER
* 500 gr kuru kayısı
* 1 su bardağı tozşeker
* 3 su bardağı su
Ayrıca:
* 100 gr tereyağı
* 1.5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
* Varsa 2-3 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu
YAPILIŞI
Kayısıları tek tek akan suyun altında yıkayın ve süzgeçte süzün. Sonra da kayısıları orta boy bir tencereye aktarıp üzerine su ve şekeri koyun. Kısık ateşte kayısılar iyice yumuşayıncaya dek pişirip suyunu çektirip ocaktan alın. Bir servis tabağına aktarın.
Ufak bir tavaya tereyağını koyup eritin. Cevizleri katıp yağı iyice ısıtın ve sıcak sıcak kayısıların üzerine gezdirin.
Ilık olarak servise sunun. İsterseniz üzerine Hindistan cevizi tozu serpiştirin.