Hamur için ılık sütü derin bir kabın içine koyun. Maya, sirke, şeker ve yoğurdu katın.
MALZEMELER
Hamuru için:
* 1 su bardağı süt (ılık olsun)
* 1 tatlı kaşığı şeker
* 1 paket kuru instant maya
* 2 yemek kaşığı elma sirkesi
* 3 yemek kaşığı yoğurt
* 1 çay bardağı sıvıyağ
* 2 adet yumurta
* 1 tatlı kaşığı tuz
* Yaklaşık 5,5-6 su bardağı un
* Ayrıca yarım su bardağı ekstra un
İç harcı için:
* Yarım su bardağı tahin
* Yarım su bardağı pekmez
* 1 su bardağı kıyılmış ceviz içi
* 1 yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Hamur için ılık sütü derin bir kabın içine koyun. Maya, sirke, şeker ve yoğurdu katın. Bir çatalla iyice çırpın, 5 dakika bekletin ki maya iyice erisin. Sonra sıvıyağ, tuz ve yumurtayı katıp yine çırpın. Şimdi unu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın. Hafif elinize yapışan hamuru toplayıp, üzerine bir mutfak bezi kapatıp oda sıcaklığında en az 1 saat bekletin.
İyice kabarıp mayalanan hamuru, 2-3 kaşık un serpiştirdiğiniz mutfak tezgâhının üzerine alın. Hafifçe yoğurup toplayın. Yine üzerine un serpip bir merdane ya da oklava yardımıyla açarak büyük bir yufka haline getirin. Pekmez ve tahini kaşıkla döküp iyice yayın. Ceviz içini serpiştirin. Yufkanın diğer yarısını üzerine kapatın ve bıçakla 2 parmak eninde dilimleyin. Her bir şeridin bir ucundan başlayıp rulo şeklinde sarın ve dik bir şekilde fırın tepsisine koyun.
Üzerlerine yumurta sarısıyla çırpılmış sıvıyağı fırçayla sürün. Isınmış alt-üst ayarlı 200 dereceli fırında, üzerileri iyice kızarıncaya dek en az 30 dakika pişirin. Çıkarıp servise sunun.
Tahin Pekmezli Anadolu Ketesi
Hamur için ılık sütü derin bir kabın içine koyun. Maya, sirke, şeker ve yoğurdu katın.
MALZEMELER
Hamuru için:
* 1 su bardağı süt (ılık olsun)
* 1 tatlı kaşığı şeker
* 1 paket kuru instant maya
* 2 yemek kaşığı elma sirkesi
* 3 yemek kaşığı yoğurt
* 1 çay bardağı sıvıyağ
* 2 adet yumurta
* 1 tatlı kaşığı tuz
* Yaklaşık 5,5-6 su bardağı un
* Ayrıca yarım su bardağı ekstra un
İç harcı için:
* Yarım su bardağı tahin
* Yarım su bardağı pekmez
* 1 su bardağı kıyılmış ceviz içi
* 1 yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Hamur için ılık sütü derin bir kabın içine koyun. Maya, sirke, şeker ve yoğurdu katın. Bir çatalla iyice çırpın, 5 dakika bekletin ki maya iyice erisin. Sonra sıvıyağ, tuz ve yumurtayı katıp yine çırpın. Şimdi unu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın. Hafif elinize yapışan hamuru toplayıp, üzerine bir mutfak bezi kapatıp oda sıcaklığında en az 1 saat bekletin.
İyice kabarıp mayalanan hamuru, 2-3 kaşık un serpiştirdiğiniz mutfak tezgâhının üzerine alın. Hafifçe yoğurup toplayın. Yine üzerine un serpip bir merdane ya da oklava yardımıyla açarak büyük bir yufka haline getirin. Pekmez ve tahini kaşıkla döküp iyice yayın. Ceviz içini serpiştirin. Yufkanın diğer yarısını üzerine kapatın ve bıçakla 2 parmak eninde dilimleyin. Her bir şeridin bir ucundan başlayıp rulo şeklinde sarın ve dik bir şekilde fırın tepsisine koyun.
Üzerlerine yumurta sarısıyla çırpılmış sıvıyağı fırçayla sürün. Isınmış alt-üst ayarlı 200 dereceli fırında, üzerileri iyice kızarıncaya dek en az 30 dakika pişirin. Çıkarıp servise sunun.