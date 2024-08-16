Salatası da pek güzel

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Ceviz soslu-pestolu makarna salatası (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 paket erişte makarnası (kelebek, burgu ya da boru makarna da kullanabilirsiniz)

◊ 2 hazır tavuk bulyon

Sos için

◊ 1 demet maydanoz

◊ 3 diş sarımsak

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

◊ 1 su bardağı robotta çekilmiş Mihaliç peyniri ya da İzmir teneke tulumu (kaşar loru da kullanabilirsiniz)

◊ 1 su bardağı haşlanmış

makarna suyu

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

NASIL YAPARIM?

◊ Bu salata için makarnanın mutlaka et ya da tavuk suyuyla haşlanması gerekir. İsterseniz haşlama suyuna hazır tavuk bulyon da katabilirsiniz. Makarnanın diri olması gerekir, bunun için 9-10 dakika kadar haşlanması yeterli.

◊ Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; ayıkladığınız maydanozu mutfak robotuna koyup üzerine soyulmuş sarımsak, zeytinyağı ve makarna suyunu ilave edin. Tuzu ve biberleri de kattıktan sonra malzemeler iyice püre oluncaya kadar çekin.

◊ Son olarak cevizi ve peyniri ekleyip tekrar çekin.

◊ Bu sosu süzülmüş sıcak makarnayla karıştırın ve sıcak sıcak servis edin.

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Mercimekli makarna salatası (6-8 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 su bardağı yeşil mercimek

◊ 1 su bardağı haşlanmış herhangi bir makarna (küçük makarnalardan tercih edin)

◊ 2 orta boy havuç

◊ 5 yemek kaşığı ayıklanıp suda bekletilmiş kuşüzümü (75 gr)

◊ 6 taze yeşil soğan

◊ 6-7 adet taze nane yaprağı

◊ 1/2 demet dereotu

Sos için

◊ 2 çay kaşığı toz şeker

◊ 2 çay kaşığı kimyon

◊ 2 yemek kaşığı sirke (elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz)

◊ 1 yemek kaşığı limon suyu

◊ 1/2 su bardağı zeytinyağı

◊ 3 diş sarımsak

Üzeri için

◊ 5-6 kiraz domates

NASIL YAPARIM?

◊ Mercimeği haşlayın (hafif şekilde diri kalmasına dikkat edin). Haşlama suyunu süzüp soğuk sudan geçirin.

◊ Havuçları robotta rendeleyin. Taze nane ve dereotunu robotta kıyın. Taze soğanları ince ince doğrayın.

◊ Haşlanmış makarna ve mercimeği, robotta kıyılmış yeşillik, ince kıyılmış taze soğan, kuşüzümü ve havuçla birlikte salata kâsesine aktarıp karıştırın.

◊ Salata sosunu hazırlamak için; zeytinyağı, sirke, sarımsak, limon suyu, şeker, kimyon, tuz ve karabiberi robotta iyice çekin.

◊ Hazırladığınız sosu salatanın üzerine aktarıp,

2 saat dinlendirip ince doğranmış kiraz domateslerle süsleyerek soğuk servis edin.

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Limon soslu sıcak makarna salatası (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 paket midye makarna (kelebek ya da burgu makarna da kullanabilirsiniz)

Limon sos için

◊ 1 limonun suyu

◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 su bardağı haşlanmış makarna suyu

◊ 1 tatlı kaşığı tatlı hardal

◊ 1 Türk kahvesi fincanı sızma zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen, kuru kekik

Üzeri için

◊ 1 su bardağı file zeytin (doğranmış yeşil ve siyah zeytin)

◊ 1 ince orta boy patlıcan

◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 100 gr taze kaşar peyniri (mozzarella ya da parmesan peyniri de kullanabilirsiniz)

NASIL YAPARIM?

◊ Önce makarnayı bol tuzlu suda 10-12 dakika kadar haşlayıp süzün. Haşlama suyundan 1 su bardağı kadar ayırıp bekletin.

◊ Patlıcanı alacalı (çizgili) şekilde soyup uzunlamasına dörde böldükten sonra tavla zarı formunda doğrayın. Diğer taraftan sıvıyağı kapaklı ufak bir teflon tencereye koyup kızdırın. Patlıcanları ekleyin ve kısık ateşte sık sık karıştırarak yumuşayıncaya kadar

10-12 dakika pişirin.

◊ Peyniri tavla zarı formunda doğrayıp kızarmış patlıcanların üzerine katın. Dilimlenmiş zeytinleri de ekleyip karıştırdıktan sonra bir kenarda bekletin.

◊ Sosu hazırlamak için; limon suyu, dövülmüş sarımsak, 1 su bardağı makarna haşlama suyu, hardal ve zeytinyağını bir kâseye aktarın. Üzerine, tuz, karabiber, fesleğen ve kekiği serpip çatal yardımıyla 2-3 dakika kadar çırpın. Sonra limonlu sosu makarnanın üzerine aktarıp karıştırın.

◊ Son olarak, kızarmış patlıcan, peynir ve zeytini de ilave edip tekrar karıştırın. Servise sunmadan önce ince kıyılmış fesleğen, dereotu veya maydanozla süsleyebilirsiniz.

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Makarnalı parti salatası (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/2 paket penne makarna (kısa herhangi bir makarna türü kullanabilirsiniz)

◊ 10-12 parça taze kaşar peyniri (tavla zarı formunda doğranmış)

◊ 1/2 su bardağı siyah zeytin (çekirdeği çıkarılıp incecik doğranmış olmalı)

◊ 2-3 yeşil soğan ◊ 2-3 katı pişmiş yumurta

◊ 5-6 kiraz domates

Sos için

◊ 2 fincan Türk kahvesi fincanıyla zeytinyağı

◊ 2 diş dövülmüş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tatlı hardal

◊ 1 limonun suyu

◊ 1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Haşlanmış makarna, peynir, dilimlenmiş zeytin, incecik doğranmış yeşil soğanı derin bir kaba koyup karıştırın.

◊ Katı yumurtayı soyup tavla zarı formunda küp küp, domatesleri de küp küp doğrayın ve salataya ilave edip karıştırın.

◊ Sosu hazırlamak için; zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, hardal, limon suyu ve tuzu bir kâseye aktarıp iyice çırpın.

◊ Sosu salatanın üzerine gezdirip iyice karıştırın. Varsa çok ince kıyılmış biberiye, taze nane ve fesleğen yaprakları da ilave edin. Ilık ya da soğuk olarak servis edin.