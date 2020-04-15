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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

SAĞLIKLI ÇORBALAR

15 Nisan 2020

Evde olduğumuz bu günlerde yeni yemek tariflerini de öğreniyoruz. Bu süreçte sıcacık çorbaları sofralarımızdan eksik etmeyelim. Birbirinden sağlıklı 3 ayrı çorba tarifini deneme zamanı...

Bağışıklık çorbası

◊ 1 adet tavuk göğsü
◊ 12 su bardağı su
◊ 1/2 orta boy karnabahar
(Kök kısmını kesip atın, çiçek demetlerine ayırın. Serçe parmağı boyutlarında doğrayın.)
◊ 3-4 yaprak beyaz lahana
◊ 1 adet kırmızı kapya biber
(Uzunlamasına 4’e bölüp minik küpler şeklinde kesin.)
◊ 1 adet orta boy havuç (Rendelenmiş)
◊ 1/2 demet maydanoz
◊ 1 orta boy kuru soğan
◊ 5 diş sarımsak
◊ 2 çorba kaşığı zeytinyağı
◊ 1 çay kaşığı toz zerdeçal, karabiber, kimyon, tuz
◊ 1 tatlı kaşığı pul biber

Tavuğu büyükçe bir tencereye koyun ve üzerine 12 bardak su koyarak haşlanmaya bırakın. Yumuşayan tavuğu tenceren alıp küp küp doğrayın.
Tüm sebzeleri tenceredeki tavuk suyunun içine ilave edin. Tuz, karabiber, kimyon, zerdeçal ve pul biberi katın.
Zeytinyağını gezdirip orta ısılı ateş üzerinde ara sıra karıştırarak çorbayı pişirin.
Çok katı olursa sıcak su ilave edebilirsiniz.
Sebzeler iyice yumuşayınca ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

SAĞLIKLI ÇORBALAR

Paça çorbası

◊ 4-5 adet kuzu paçası
◊ 1,5-2 lt içme suyu
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 1adet iri havuç
◊ 2-3 adet defne yaprağı
◊ 10 adet tane karabiber
◊ 1 tatlı kaşığı tuz
(İri tuz olabilir)
Sosu için
◊ 6 adet sarımsak
◊ 1 çay bardağı sirke
◊ 1 limonun suyu

Paçaları, önce orta ateşte, ucundan tutarak çevire çevire ütün. Eskilerin deyimiyle üterek, var olan kılları yakın. Sonra da paçaları akan suyun altınca iyice yıkayıp süzün.
Paça çok uzun sürede, 3-4 saatte pişer. En zor aşaması pişme süresidir.
O yüzden ben düdüklü tencere kullanıyorum. Tencerenin içine paçaları koyup, suyunu ekleyin. (Benim düdüklüm en fazla seviyede 1,5 lt su alıyor.) İçine defne yaprağı, 2’ye bölünmüş soğan, tuz, karabiber ve 3’e bölünmüş havucu da ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatın.
Düdük çalmaya başladıktan 45 dakika sonra altını kapatın.
Soğusun ama tekrar 45 dakika daha pişirin.
Ancak yumuşuyor. Tencereyi açıp paçaların etlerini kemiklerinden sıyırın. Havuç ve defne yaprağını çıkarıp atın.
Etleri de ekleyip sosuyla servis yapın.

SAĞLIKLI ÇORBALAR

Zerdeçallı lahana turşusu çorbası

◊ 2 su bardağı lahana turşusu (incecik doğranmış)
◊ 2 yemek kaşığı kalın bulgur
◊ 4 su bardağı turşu suyu
◊ 4 su bardağı içme suyu
◊ 1 Türk kahve fincanı mısır unu
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 2 çay kaşığı toz zerdeçal, toz zencefil
◊ 2 çay kaşığı pul biber, nane, karabiber

Lahana turşusu 2 su bardağı dolusu olmalı. Fırınlanmış mısır unundan kullanırsanız çorba daha lezzetli olur. Zeytinyağını orta boy bir tencereye koyup soğanı ilave edin ve orta ateşte, karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Zerdeçalı ve zencefili katıp şöyle bir karıştırın, rengi sararacaktır.
Turşuları hemen ekleyip bulgur, turşu suyu ve içme suyunu ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın. Fokur fokur kaynayınca mısır ununu tuz serper gibi yavaş yavaş ilave edip hemen karıştırın ki topaklanmasın. 5 dakika karıştırmaya devam edin.
Pul biber, nane ve karabiberi ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. İsterseniz ince kıyılmış dereotu ya da maydanozla süsleyin.

SAĞLIKLI ÇORBALAR

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