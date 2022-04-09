Rize - BalÄ±ÄŸÄ± da yeÅŸilliÄŸi de bol bir mutfak...

Denizin yeÅŸile bürünmüÅŸ daÄŸlarla kesiÅŸtiÄŸi bir yer Rize. Böyle bir doÄŸaya sahip ÅŸehrin mutfak kültürü de haliyle oldukça renkli... Hamsinin baÅŸrolde olduÄŸu bölgede mÄ±sÄ±r unu, pazÄ±, Ä±spanak gibi yeÅŸillikler de sÄ±kça kullanÄ±lÄ±yor. BalÄ±klÄ± ekmeÄŸinden yeÅŸil sebze çorbasÄ±na iftar sofralarÄ±na da yakÄ±ÅŸacak güzel tariflerim var.
ISPANAKLI ISIRGANOTU Ã‡ORBASI
(4-6 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
* 150 gr Ä±sÄ±rganotuÂ* 200 gr Ä±spanak
* 1 ufak soÄŸan (yemeklik doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 1 ufak patates (tavla zarÄ± doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 6 su bardaÄŸÄ± su (et veya tavuk suyu da Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r)
* 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mÄ±sÄ±r unu
* 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz * Karabiber
Servis iÃ§in;
* 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
* 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± pul biber
NASIL YAPARIM?
Eldiven takÄ±p Ä±sÄ±rganotunu akan suyun altÄ±nda yÄ±kayÄ±n. SaplarÄ±ndan 10 santim kadar kesip atÄ±n. Ä°ncecik doÄŸrayÄ±p orta boy bir tencereye koyun.
IspanaÄŸÄ± yÄ±kayÄ±p kÃ¶k kÄ±smÄ±nÄ± atÄ±n, yeÅŸil kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± incecik doÄŸrayÄ±p aynÄ± tencereye aktarÄ±n.
SoÄŸan, patates ve suyu da ilave edip orta ateÅŸte piÅŸirin. Ã‡orba kaynayÄ±nca altÄ±nÄ± kÄ±sÄ±p
25 dakika daha piÅŸmeye bÄ±rakÄ±n.
MÄ±sÄ±r ununu serpiÅŸtirip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha tÄ±kÄ±rdatÄ±n. Sonra pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z olana kadar blenderâ€™da Ã§ekin.
Bir tavaya zeytinyaÄŸÄ± ve pul biberi koyup Ä±sÄ±tÄ±n. Ã‡orbanÄ±n Ã¼zerine gezdirip servis edin.
PAZILI HAMSÄ°LÄ° EKMEK
(6-8 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
Hamuru iÃ§in;
* 2 avuÃ§ taze hamsi (temizlenmiÅŸ)
* 250 gr pazÄ± yapraÄŸÄ± (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 5 dal taze soÄŸan (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 1 iri soÄŸan (yemeklik doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 1 iri domates (tavla zarÄ± doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 3 yumurta * 1 su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ
* 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t (Ä±lÄ±k)
* 1 su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt
* 3 su bardaÄŸÄ± mÄ±sÄ±r unu
* 1/2 su bardaÄŸÄ± tam buÄŸday unu (veya buÄŸday unu)
* 1 paket kabartma tozu
* 1â€™er Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz, karabiber, pul biber
SÃ¼slemek iÃ§in;
* 8-10 Ã§eri domates (ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ)
NASIL YAPARIM?
* DoÄŸranmÄ±ÅŸ pazÄ±, soÄŸan ve taze soÄŸanÄ± bir kaba alÄ±n, baharat Ã§eÅŸitlerini ilave edin.
* BaÅŸka bir kaba yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n. SÄ±vÄ±yaÄŸ, Ä±lÄ±k sÃ¼t, yoÄŸurt ve kabartma tozunu ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
* UnlarÄ± ve baharatla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yeÅŸillikleriÂ ilave edip elinizle yoÄŸurun.
* Domatesi ve hamsileri de minik minik doÄŸrayÄ±p iÃ§ine atÄ±n (sÃ¼slemek iÃ§in 3-5 tane hamsiyi kenara ayÄ±rÄ±n), cÄ±vÄ±k bir hamur elde edin.
* 40x20 santim bir fÄ±rÄ±n kabÄ±na yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serin. KÃ¢ÄŸÄ±da Ã§ok az sÄ±vÄ±yaÄŸ sÃ¼rÃ¼n. Hamsili karÄ±ÅŸÄ±mÄ± koyup spatulayla dÃ¼zeltin. Ã‡eri domates ve hamsilerle sÃ¼sleyin.
* 180 derece fan konumundaki fÄ±rÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 dakika kÄ±zarÄ±ncaya kadar piÅŸirin.
Rize - BalÄ±ÄŸÄ± da yeÅŸilliÄŸi de bol bir mutfak...
Denizin yeÅŸile bürünmüÅŸ daÄŸlarla kesiÅŸtiÄŸi bir yer Rize. Böyle bir doÄŸaya sahip ÅŸehrin mutfak kültürü de haliyle oldukça renkli... Hamsinin baÅŸrolde olduÄŸu bölgede mÄ±sÄ±r unu, pazÄ±, Ä±spanak gibi yeÅŸillikler de sÄ±kça kullanÄ±lÄ±yor. BalÄ±klÄ± ekmeÄŸinden yeÅŸil sebze çorbasÄ±na iftar sofralarÄ±na da yakÄ±ÅŸacak güzel tariflerim var.
ISPANAKLI ISIRGANOTU Ã‡ORBASI
(4-6 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
* 150 gr Ä±sÄ±rganotuÂ* 200 gr Ä±spanak
* 1 ufak soÄŸan (yemeklik doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 1 ufak patates (tavla zarÄ± doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 6 su bardaÄŸÄ± su (et veya tavuk suyu da Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r)
* 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mÄ±sÄ±r unu
* 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz * Karabiber
Servis iÃ§in;
* 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
* 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± pul biber
NASIL YAPARIM?
Eldiven takÄ±p Ä±sÄ±rganotunu akan suyun altÄ±nda yÄ±kayÄ±n. SaplarÄ±ndan 10 santim kadar kesip atÄ±n. Ä°ncecik doÄŸrayÄ±p orta boy bir tencereye koyun.
IspanaÄŸÄ± yÄ±kayÄ±p kÃ¶k kÄ±smÄ±nÄ± atÄ±n, yeÅŸil kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± incecik doÄŸrayÄ±p aynÄ± tencereye aktarÄ±n.
SoÄŸan, patates ve suyu da ilave edip orta ateÅŸte piÅŸirin. Ã‡orba kaynayÄ±nca altÄ±nÄ± kÄ±sÄ±p
25 dakika daha piÅŸmeye bÄ±rakÄ±n.
MÄ±sÄ±r ununu serpiÅŸtirip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha tÄ±kÄ±rdatÄ±n. Sonra pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z olana kadar blenderâ€™da Ã§ekin.
Bir tavaya zeytinyaÄŸÄ± ve pul biberi koyup Ä±sÄ±tÄ±n. Ã‡orbanÄ±n Ã¼zerine gezdirip servis edin.
PAZILI HAMSÄ°LÄ° EKMEK
(6-8 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
Hamuru iÃ§in;
* 2 avuÃ§ taze hamsi (temizlenmiÅŸ)
* 250 gr pazÄ± yapraÄŸÄ± (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 5 dal taze soÄŸan (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 1 iri soÄŸan (yemeklik doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 1 iri domates (tavla zarÄ± doÄŸranmÄ±ÅŸ)
* 3 yumurta * 1 su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ
* 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t (Ä±lÄ±k)
* 1 su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt
* 3 su bardaÄŸÄ± mÄ±sÄ±r unu
* 1/2 su bardaÄŸÄ± tam buÄŸday unu (veya buÄŸday unu)
* 1 paket kabartma tozu
* 1â€™er Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz, karabiber, pul biber
SÃ¼slemek iÃ§in;
* 8-10 Ã§eri domates (ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ)
NASIL YAPARIM?
* DoÄŸranmÄ±ÅŸ pazÄ±, soÄŸan ve taze soÄŸanÄ± bir kaba alÄ±n, baharat Ã§eÅŸitlerini ilave edin.
* BaÅŸka bir kaba yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n. SÄ±vÄ±yaÄŸ, Ä±lÄ±k sÃ¼t, yoÄŸurt ve kabartma tozunu ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
* UnlarÄ± ve baharatla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yeÅŸillikleriÂ ilave edip elinizle yoÄŸurun.
* Domatesi ve hamsileri de minik minik doÄŸrayÄ±p iÃ§ine atÄ±n (sÃ¼slemek iÃ§in 3-5 tane hamsiyi kenara ayÄ±rÄ±n), cÄ±vÄ±k bir hamur elde edin.
* 40x20 santim bir fÄ±rÄ±n kabÄ±na yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serin. KÃ¢ÄŸÄ±da Ã§ok az sÄ±vÄ±yaÄŸ sÃ¼rÃ¼n. Hamsili karÄ±ÅŸÄ±mÄ± koyup spatulayla dÃ¼zeltin. Ã‡eri domates ve hamsilerle sÃ¼sleyin.
* 180 derece fan konumundaki fÄ±rÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 dakika kÄ±zarÄ±ncaya kadar piÅŸirin.