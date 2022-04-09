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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

YazarÄ±n tÃ¼m yazÄ±larÄ±

Rize - BalÄ±ÄŸÄ± da yeÅŸilliÄŸi de bol bir mutfak...

9 Nisan 2022

Denizin yeÅŸile bürünmüÅŸ daÄŸlarla kesiÅŸtiÄŸi bir yer Rize. Böyle bir doÄŸaya sahip ÅŸehrin mutfak kültürü de haliyle oldukça renkli... Hamsinin baÅŸrolde olduÄŸu bölgede mÄ±sÄ±r unu, pazÄ±, Ä±spanak gibi yeÅŸillikler de sÄ±kça kullanÄ±lÄ±yor. BalÄ±klÄ± ekmeÄŸinden yeÅŸil sebze çorbasÄ±na iftar sofralarÄ±na da yakÄ±ÅŸacak güzel tariflerim var.

ISPANAKLI ISIRGANOTU Ã‡ORBASI

(4-6 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 150 gr Ä±sÄ±rganotuÂ* 200 gr Ä±spanak

* 1 ufak soÄŸan (yemeklik doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 1 ufak patates (tavla zarÄ± doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 6 su bardaÄŸÄ± su (et veya tavuk suyu da Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r)

* 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mÄ±sÄ±r unu

* 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz * Karabiber

Servis iÃ§in;

* 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

* 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± pul biber

Rize - BalÄ±ÄŸÄ± da yeÅŸilliÄŸi de bol bir mutfak...

NASIL YAPARIM?

Eldiven takÄ±p Ä±sÄ±rganotunu akan suyun altÄ±nda yÄ±kayÄ±n. SaplarÄ±ndan 10 santim kadar kesip atÄ±n. Ä°ncecik doÄŸrayÄ±p orta boy bir tencereye koyun.

IspanaÄŸÄ± yÄ±kayÄ±p kÃ¶k kÄ±smÄ±nÄ± atÄ±n, yeÅŸil kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± incecik doÄŸrayÄ±p aynÄ± tencereye aktarÄ±n.

SoÄŸan, patates ve suyu da ilave edip orta ateÅŸte piÅŸirin. Ã‡orba kaynayÄ±nca altÄ±nÄ± kÄ±sÄ±p
25 dakika daha piÅŸmeye bÄ±rakÄ±n.

MÄ±sÄ±r ununu serpiÅŸtirip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha tÄ±kÄ±rdatÄ±n. Sonra pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z olana kadar blenderâ€™da Ã§ekin.

Bir tavaya zeytinyaÄŸÄ± ve pul biberi koyup Ä±sÄ±tÄ±n. Ã‡orbanÄ±n Ã¼zerine gezdirip servis edin.

PAZILI HAMSÄ°LÄ° EKMEK

(6-8 kiÅŸilik)

Rize - BalÄ±ÄŸÄ± da yeÅŸilliÄŸi de bol bir mutfak...

NE LAZIM?

Hamuru iÃ§in;

* 2 avuÃ§ taze hamsi (temizlenmiÅŸ)

* 250 gr pazÄ± yapraÄŸÄ± (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 5 dal taze soÄŸan (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 1 iri soÄŸan (yemeklik doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 1 iri domates (tavla zarÄ± doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 3 yumurta * 1 su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ

* 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t (Ä±lÄ±k)

* 1 su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt

* 3 su bardaÄŸÄ± mÄ±sÄ±r unu

* 1/2 su bardaÄŸÄ± tam buÄŸday unu (veya buÄŸday unu)

* 1 paket kabartma tozu

* 1â€™er Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz, karabiber, pul biber

SÃ¼slemek iÃ§in;

* 8-10 Ã§eri domates (ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ)

NASIL YAPARIM?

* DoÄŸranmÄ±ÅŸ pazÄ±, soÄŸan ve taze soÄŸanÄ± bir kaba alÄ±n, baharat Ã§eÅŸitlerini ilave edin.

* BaÅŸka bir kaba yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n. SÄ±vÄ±yaÄŸ, Ä±lÄ±k sÃ¼t, yoÄŸurt ve kabartma tozunu ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

* UnlarÄ± ve baharatla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yeÅŸillikleriÂ  ilave edip elinizle yoÄŸurun.

* Domatesi ve hamsileri de minik minik doÄŸrayÄ±p iÃ§ine atÄ±n (sÃ¼slemek iÃ§in 3-5 tane hamsiyi kenara ayÄ±rÄ±n), cÄ±vÄ±k bir hamur elde edin.

* 40x20 santim bir fÄ±rÄ±n kabÄ±na yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serin. KÃ¢ÄŸÄ±da Ã§ok az sÄ±vÄ±yaÄŸ sÃ¼rÃ¼n. Hamsili karÄ±ÅŸÄ±mÄ± koyup spatulayla dÃ¼zeltin. Ã‡eri domates ve hamsilerle sÃ¼sleyin.

* 180 derece fan konumundaki fÄ±rÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 dakika kÄ±zarÄ±ncaya kadar piÅŸirin.

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