Pırasalı Patatesli Çoban Böreği

Geniş bir tencereye kıyma, zeytinyağı, pırasa ve rendelenmiş havucu koyun.
MALZEMELER
* 200 gr az yağlı dana kıyma
* 650-750 gr pırasa (çok incecik doğranmış)
* 1-2 adet rendelenmiş havuç
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
Patatesli sos için:
* 3 adet orta boy patates (haşlanacak)
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 su bardağı süt
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Ayrıca:
1-2 su bardağı rendelenmiş kaşar
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye kıyma, zeytinyağı, pırasa ve rendelenmiş havucu koyun. Orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak en az 15 dakika pişirin. Sebzeler iyice yumuşasın. En sonunda tuz ve baharatları ekleyip karıştırın, ocaktan alın.
Şimdi patatesli sos için; haşlanmış patatesleri ezip püre haline getirin. Başka bir tencereye zeytinyağı ile patates püresini koyup orta ısılı ateşte karıştırarak koyu boza kıvamında bir sos hazırlayın. Yaklaşık 7-8 dakika pişirip ocaktan alın ve hemen peynirin yarısını, tuz ve karabiberi ilave edip yeniden karıştırın. Şimdi 30cmx20cm ebatlarındaki bir fırın kabına ılınan sebzeli harcı döküp düzeltin. Üzerine kaşıkla patates sosunu gezdirin. Kalan kaşarı serpip ısınmış 180 derece fırında en az 30 dakika pişirin. Çıkarın, dilimleyerek servise sunun.
ETLİ LEBENİYE ÇORBASI
MALZEMELER
* 300-400 gr kuşbaşı kuzu eti (minik sotelik)
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de olur)
* 1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
Sos için:
* 500 gr süzme yoğurt
* 1 yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası
* 1 adet yumurta
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 50 gr tereyağı
* 1 yemek kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
Önce eti tencereye koyun ve zeytinyağıyla beraber orta ısıda sürekli karıştırarak 10 dakika kavurun. Üzerine 7 su bardağı sıcak su ekleyip etler iyice yumuşayıncaya dek pişirin. Sonra haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin ve ara sıra karıştırarak 10 dakika pişirin.
Sos için; yoğurt, nişasta ve yumurtayı bir tencereye koyup tel çırpıcıyla iyice çırpın. Üzerine 2 bardak su ekleyin. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak bu yoğurtlu sosu pişirin. Kaynamaya başlar başlamaz hemen ocaktan alın, tuzunu atın (önce atılırsa sos kesilir). Şimdi bu yoğurtlu sosu etli nohutlu tencerenin içine azar azar katıp karıştırın. Yaklaşık 10 dakika pişirip ocaktan alın. Üzerine tereyağda pişmiş naneyi katıp sıcak servise sunun.
Pırasalı Patatesli Çoban Böreği
Geniş bir tencereye kıyma, zeytinyağı, pırasa ve rendelenmiş havucu koyun.
MALZEMELER
* 200 gr az yağlı dana kıyma
* 650-750 gr pırasa (çok incecik doğranmış)
* 1-2 adet rendelenmiş havuç
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
Patatesli sos için:
* 3 adet orta boy patates (haşlanacak)
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 su bardağı süt
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Ayrıca:
1-2 su bardağı rendelenmiş kaşar
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye kıyma, zeytinyağı, pırasa ve rendelenmiş havucu koyun. Orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak en az 15 dakika pişirin. Sebzeler iyice yumuşasın. En sonunda tuz ve baharatları ekleyip karıştırın, ocaktan alın.
Şimdi patatesli sos için; haşlanmış patatesleri ezip püre haline getirin. Başka bir tencereye zeytinyağı ile patates püresini koyup orta ısılı ateşte karıştırarak koyu boza kıvamında bir sos hazırlayın. Yaklaşık 7-8 dakika pişirip ocaktan alın ve hemen peynirin yarısını, tuz ve karabiberi ilave edip yeniden karıştırın. Şimdi 30cmx20cm ebatlarındaki bir fırın kabına ılınan sebzeli harcı döküp düzeltin. Üzerine kaşıkla patates sosunu gezdirin. Kalan kaşarı serpip ısınmış 180 derece fırında en az 30 dakika pişirin. Çıkarın, dilimleyerek servise sunun.
ETLİ LEBENİYE ÇORBASI
MALZEMELER
* 300-400 gr kuşbaşı kuzu eti (minik sotelik)
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de olur)
* 1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
Sos için:
* 500 gr süzme yoğurt
* 1 yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası
* 1 adet yumurta
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 50 gr tereyağı
* 1 yemek kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
Önce eti tencereye koyun ve zeytinyağıyla beraber orta ısıda sürekli karıştırarak 10 dakika kavurun. Üzerine 7 su bardağı sıcak su ekleyip etler iyice yumuşayıncaya dek pişirin. Sonra haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin ve ara sıra karıştırarak 10 dakika pişirin.
Sos için; yoğurt, nişasta ve yumurtayı bir tencereye koyup tel çırpıcıyla iyice çırpın. Üzerine 2 bardak su ekleyin. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak bu yoğurtlu sosu pişirin. Kaynamaya başlar başlamaz hemen ocaktan alın, tuzunu atın (önce atılırsa sos kesilir). Şimdi bu yoğurtlu sosu etli nohutlu tencerenin içine azar azar katıp karıştırın. Yaklaşık 10 dakika pişirip ocaktan alın. Üzerine tereyağda pişmiş naneyi katıp sıcak servise sunun.