Patlıcanlı Tarsus tavası

MALZEMELER
2 kg patlıcan
1.5 kg pirzola
1.5 kg domates
1 baş sarmısak
2 çorba kaşığı biber salçası
6 adet yeşil sivri biber
3 çorba kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı tuz, pul biber
YAPILIŞI:
Patlıcanları yıkayıp kabuklarını tamamen soyun. Kuşbaşı et formunda küp doğrayıp acısını çıkartmak için tuzlu suda bekletin.
Tereyağını tencereye alıp erittikten sonra salçayı ekleyip hafifçe ezerek kavurun. Üzerine bir sıra pirzolaları dizin. Pirzolaların üzerine sarmısakları yaydıktan sonra tekrar pirzola dizin. Pul biber gezdirin. Patlıcanları bol su ile yıkayıp sıktıktan sonra pirzolaların üzerine yayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğradıktan sonra tencereye ekleyin.
Biberlerin çekirdek yataklarını çıkartıp parmak şeklinde doğrayarak domateslerin üzerine dizin. Su eklemeden tencereyi ocağa alıp kaynatın.
Kaynayan yemeğin altını kısıp karıştırmadan suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servise sunun.
SAHUR
PATATESLİ OMLET
MALZEMELER
2 adet iri boy patates
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
5 adet yumurta
5 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı tepeleme un
İsteğe bağlı 2 diş dövülmüş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber, pul biber, tuz
YAPILIŞI:
Patatesleri soyup yıkayın. Uzunlamasına dört parçaya bölüp, tavla zarı şeklinde minik küp küp doğrayıp büyükçe bir kâseye aktarın. Üzerine tuz atın ki kararmasın. Patatesleri rendelerseniz sulanır ve tüm nişastası, lezzeti suyuyla beraber gider. Bu yüzden doğramayı tercih ediyoruz.
Bu arada en az 25 santim çapındaki tavaya zeytinyağını gezdirin. İçine patatesleri koyup, düzgünce yerleştirin. Ağzına bir kapak kapatın, ateşi kısın ve kısık ateşte 15-18 dakika, patatesler yumuşayıncaya dek pişirin. (Arada sırada kapağı kaldırıp tahta kaşıkla karıştırın.)
Diğer yandan büyük bir kâseye yumurtaları kırıp süt, un, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Tel çırpıcıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Şimdi patateslerin üzerine yumurtalı karışımı aktarın. Hiç karıştırmadan, yine kapağını kapatarak, bu sefer orta ateşte omleti 5 dakika pişirin. Düz bir kapak ya da büyük bir tabakla omleti ters çevirin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın ve servise sunun.
Patlıcanlı Tarsus tavası
İFTAR
MALZEMELER
2 kg patlıcan
1.5 kg pirzola
1.5 kg domates
1 baş sarmısak
2 çorba kaşığı biber salçası
6 adet yeşil sivri biber
3 çorba kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı tuz, pul biber
YAPILIŞI:
Patlıcanları yıkayıp kabuklarını tamamen soyun. Kuşbaşı et formunda küp doğrayıp acısını çıkartmak için tuzlu suda bekletin.
Tereyağını tencereye alıp erittikten sonra salçayı ekleyip hafifçe ezerek kavurun. Üzerine bir sıra pirzolaları dizin. Pirzolaların üzerine sarmısakları yaydıktan sonra tekrar pirzola dizin. Pul biber gezdirin. Patlıcanları bol su ile yıkayıp sıktıktan sonra pirzolaların üzerine yayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğradıktan sonra tencereye ekleyin.
Biberlerin çekirdek yataklarını çıkartıp parmak şeklinde doğrayarak domateslerin üzerine dizin. Su eklemeden tencereyi ocağa alıp kaynatın.
Kaynayan yemeğin altını kısıp karıştırmadan suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servise sunun.
SAHUR
PATATESLİ OMLET
MALZEMELER
2 adet iri boy patates
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
5 adet yumurta
5 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı tepeleme un
İsteğe bağlı 2 diş dövülmüş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber, pul biber, tuz
YAPILIŞI:
Patatesleri soyup yıkayın. Uzunlamasına dört parçaya bölüp, tavla zarı şeklinde minik küp küp doğrayıp büyükçe bir kâseye aktarın. Üzerine tuz atın ki kararmasın. Patatesleri rendelerseniz sulanır ve tüm nişastası, lezzeti suyuyla beraber gider. Bu yüzden doğramayı tercih ediyoruz.
Bu arada en az 25 santim çapındaki tavaya zeytinyağını gezdirin. İçine patatesleri koyup, düzgünce yerleştirin. Ağzına bir kapak kapatın, ateşi kısın ve kısık ateşte 15-18 dakika, patatesler yumuşayıncaya dek pişirin. (Arada sırada kapağı kaldırıp tahta kaşıkla karıştırın.)
Diğer yandan büyük bir kâseye yumurtaları kırıp süt, un, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Tel çırpıcıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Şimdi patateslerin üzerine yumurtalı karışımı aktarın. Hiç karıştırmadan, yine kapağını kapatarak, bu sefer orta ateşte omleti 5 dakika pişirin. Düz bir kapak ya da büyük bir tabakla omleti ters çevirin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın ve servise sunun.