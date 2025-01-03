Otlusu, ballÄ±sÄ±...

Haberin DevamÄ±

AlaÃ§atÄ±â€™nÄ±n ot dolamasÄ±Â (6 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 2 adet hazÄ±r yufka

â—Š 1/2 su bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± su

Ä°Ã§ malzemesi

â—Š 1 demet Ä±spanak â—Š 1 demet taze soÄŸan

â—Š 1 demet maydanozÂâ—Š 1/2 demet dereotu

â—Š 7-8 yaprak taze nane â—Š 7-8 yaprak taze

fesleÄŸen â—Š 1â€™er tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz, karabiber

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± ufalanmÄ±ÅŸ beyazpeynir

NASIL YAPARIM?

â—Š Ot dolamasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k yabani otlarla yapÄ±lÄ±r. EÄŸer bulabilirsiniz bu karÄ±ÅŸÄ±k otlarla yapÄ±n.

â—Š IspanaklarÄ± yÄ±kayÄ±p ayÄ±kladÄ±ktan sonra sÃ¼zdÃ¼rÃ¼n ve saplarÄ±yla birlikte incecik doÄŸrayÄ±n. ArdÄ±ndan taze soÄŸanÄ±, maydanozu, dereotunu, taze naneyi, taze fesleÄŸeni de aynÄ± ÅŸekilde incecik doÄŸrayÄ±n. BÃ¼yÃ¼k bir kabÄ±n iÃ§inde tÃ¼m yeÅŸillikleri bir araya getirin. Tuz ve karabiberi atÄ±p elinizle hafifÃ§e yoÄŸurur gibi karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š Beyazpeyniri ekleyin ve tekrar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p bir kenarda bekletin.

Haberin DevamÄ±

â—Š BÃ¼yÃ¼kÃ§e bir tavanÄ±n altÄ±nÄ± 2 kaÅŸÄ±k zeytinyaÄŸÄ±yla yaÄŸlayÄ±n. Kalan zeytinyaÄŸÄ±nÄ± suyla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p bir kÃ¢seye koyun.

â—Š Birinci yufkayÄ± mutfak tezgÃ¢hÄ±na serin, Ã¼zerine yaÄŸlÄ± sudan 3-4 kaÅŸÄ±k gezdirin. YufkayÄ± ortadan 2â€™ye bÃ¶lÃ¼n.

â—Š Uzun kenarÄ±na peynirli otlu karÄ±ÅŸÄ±mdan 2 parmak kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda boydan boya yayÄ±n, rulo yapÄ±n.

â—Š GÃ¼l bÃ¶reÄŸi gibi kendi etrafÄ±nda dolayÄ±n, yaÄŸlanmÄ±ÅŸ tavanÄ±n tam ortasÄ±na yerleÅŸtirin.

â—Š DiÄŸer yarÄ±m yufkayÄ± da aynÄ± ÅŸekilde hazÄ±rlayÄ±p tavadaki birinci yufkanÄ±n etrafÄ±na dolayÄ±n. AynÄ± ÅŸekilde ikinci yufkayÄ± da hazÄ±rlayÄ±p tavanÄ±n etrafÄ±na yerleÅŸtirin.

â—Š TavanÄ±n Ã¼zerine bir kapak kapatÄ±n ve kÄ±sÄ±k ateÅŸte ara sÄ±ra kontrol ederek bÃ¶reÄŸin altÄ±nÄ± kÄ±zartÄ±n. KÄ±zaran bÃ¶reÄŸi alt-Ã¼st yapÄ±p tekrar piÅŸirmeye devam edin. Bir servis tabaÄŸÄ±na aktarÄ±p bÃ¶lerek servise sunun.

MilfÃ¶ylÃ¼ kaytaz bÃ¶reÄŸi

(4 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 12-14 adet milfÃ¶y

HarcÄ± iÃ§in

â—Š 100-150 gr orta yaÄŸlÄ± dana kÄ±yma

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± soÄŸan rendesi

â—Š 1â€™er Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz, karabiber

â—Š 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± nar ekÅŸisi

â—Š 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biber salÃ§asÄ±

Ãœzerine

â—Š 1 yumurta sarÄ±sÄ±

NASIL YAPARIM?

â—Š Ä°Ã§ harcÄ± iÃ§in tÃ¼m malzemeleri bir kÃ¢sede karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p kÃ¶fte gibi yoÄŸurun.

Haberin DevamÄ±

â—Š Derin dondurucudan Ã§Ä±karÄ±p 10 dakika kadar oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda beklettiÄŸiniz milfÃ¶y hamurlarÄ±nÄ± mutfak tezgÃ¢hÄ±na dizin.

â—Š BÄ±Ã§akla sivri uÃ§larÄ±nÄ± kesip hafif yuvarlak forma getirin. KabarmamasÄ± iÃ§in Ã§atalla hamura delikler aÃ§Ä±n.

â—Š Hamurun tam ortasÄ±na kabuklu ceviz kadar kÄ±ymalÄ± harÃ§tan koyup daÄŸÄ±tarak bastÄ±rÄ±n; kenarlarÄ±na ÅŸekil vererek Ã¼zerine kapatÄ±n.Ufak bir lahmacun formunu verdiÄŸiniz bÃ¶rekleri fÄ±rÄ±n tepsisine dizin. KenarlarÄ±na yumurta sarÄ±sÄ±nÄ± fÄ±rÃ§ayla sÃ¼rÃ¼n.

â—Š IsÄ±nmÄ±ÅŸ 200 derece fÄ±rÄ±nda hamurlarÄ±n kenarlarÄ± kÄ±zarÄ±ncaya dek 30-35 dakika piÅŸirin. SÄ±cak sÄ±cak servise sunun.

Åžekerli-ballÄ± bÃ¶rek

(8 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 8 adet kuru yufka

â—Š 150 gr tereyaÄŸÄ±

â—Š 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ

HarcÄ± iÃ§in

Haberin DevamÄ±

â—Š 1,5 su bardaÄŸÄ± dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ ceviz iÃ§i

â—Š 1,5 su bardaÄŸÄ± tozÅŸeker

NASIL YAPARIM?

â—Š Ã–nce bir tavada tereyaÄŸÄ±nÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸla kÄ±sÄ±k ateÅŸte Ä±sÄ±tÄ±n. YaÄŸÄ±n iyice kÃ¶pÃ¼klenmesi, Ã¼zerine Ã§Ä±kan beyaz ayran kÄ±smÄ±nÄ±n gitmesi gerek. Ara ara karÄ±ÅŸtÄ±rarak sabÄ±rla bekleyin. YaÄŸ hafif kahverengileÅŸmeli.

â—Š Kuru yufkalarÄ± Ä±slatmak ve yumuÅŸatmak iÃ§in temiz bir sofra bezi veya masa Ã¶rtÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine tek tek serin. Bir kÃ¢senin iÃ§ine soÄŸuk iÃ§me suyunu koyup kuru yufkalarÄ±n Ã¼zerine parmak uÃ§larÄ±nÄ±zla hafifÃ§e su serpiÅŸtirin.

â—Š Orta bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte, 30-35 cm Ã§apÄ±ndaki bir tepsiye erittiÄŸiniz yaÄŸdan 2 kaÅŸÄ±k koyarak yaÄŸlayÄ±n, yumuÅŸayan yufkalardan birini tepsiye yayÄ±n. Bir kÃ¢sede cevizle ÅŸekeri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. YaÄŸlanmÄ±ÅŸ birinci yufkanÄ±n ortasÄ±na, kenarlarÄ±na taÅŸÄ±rmadan cevizli ÅŸekerden 2-3 kaÅŸÄ±k kadar serpiÅŸtirin. Kalan Ä±slanmÄ±ÅŸ 7 tane yufkayÄ± da her birinin Ã¼zerine 2-3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± eritilmiÅŸ yaÄŸ ve 2-3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± cevizli ÅŸekerden serperek Ã¼st Ã¼ste dizin. BÃ¶ylece bÃ¶reÄŸi hazÄ±rlamÄ±ÅŸ oldunuz.

Haberin DevamÄ±

â—Š Tepsiyi ocaÄŸÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirin ve hafif kÄ±sÄ±k ateÅŸte bir alt yÃ¼zÃ¼ iyice kÄ±zarana kadar Ã§evire Ã§evire piÅŸirin. Sonra diÄŸer yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§evirin ve kÄ±zartÄ±n.

â—Š Arzu ederseniz 175 dereceye ayarlÄ± fÄ±rÄ±nda 30-35 dakika piÅŸirerek de hazÄ±rlayabilirsiniz. IlÄ±k servis edin.