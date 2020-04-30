MALZEMELER
1 veya 2 adet kuzu incik (kemikli et)
1 iri boy soğan
1-2 defne yaprağı
Varsa 5-6 adet tane karabiber
1.5 litre su (düdüklü ölçüsü)
Ayrıca:
2-3 adet patates (iri kuşbaşı et formunda doğra)
1 adet uzun havuç (iri kuşbaşı et formunda doğra)
2 çay kaşığı tuz, karabiber
İsteğe bağlı:
Maydanoz, dereotu (ince kıyılmış)
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI:
Kemikli eti düdüklü tencereye koyun. Soyulmuş soğan, defne yaprağı ve tane karabiberleri koyun. Suyu ekleyip ağzını kapayın. Orta ısıda foşlayan düdüklünün altını kısıp 40-45 dakika haşlayın. Eğer normal tencere kullanacaksanız, en az 2-2.5 saat sürebilir. Ayrıca su eksildikçe sıcak su eklemeniz gerekir.
Düdüklünün altını kapatıp soğumasını bekleyin. Defne yapraklarını çıkarın. İçine patates, havuç, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar düdüklünün kapağını tam kapatmadan, yarım açık bırakıp 20-25 dakika pişirip ocaktan alın. Limon suyun ekleyip yeşillikler ilave edebilirsiniz, çok yakışır.
SAHUR
PASTIRMALI MIHLAMA-KUYMAK
MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı dolusu mısır unu (Ben kavrulmuşunu tercih ettim, daha lezzetli oluyor.)
2 su bardağı sıcak su
100 gr. rende taze kaşar
Üzeri İçİn:
2 dilim çemensiz pastırma
1 çay kaşığı limon suyu
YAPILIŞI:
Derin bir tavanın içine tereyağını koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eridikten sonra üzerine mısır ununu aktararak tahta kaşık ile sık sık karıştırarak 5 dakika kavurun. Üzerine suyu ilave edin. Sürekli karıştırmaya devam ederek 5 dakika daha pişirin. Rendelediğiniz taze kaşarı içine katın. Yine 5 dakika daha çekiştirip, sündürüp, karıştırarak peynirleri eritin, ocaktan alın.
Üzerİ İçİn: Çemensiz pastırmaları minik minik doğrayıp, ufak bir tavaya koyun. Üzerine limon suyunu da ilave ederek, kısık ateş üzerinde 4-5 dakika pişirip ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız sıcak mıhlamanın üzerine koyarak servise sunun. (Limon suyu pastırmaları çıtırlaştırır.)
Kuzu incik haşlama
İFTAR
MALZEMELER
1 veya 2 adet kuzu incik (kemikli et)
1 iri boy soğan
1-2 defne yaprağı
Varsa 5-6 adet tane karabiber
1.5 litre su (düdüklü ölçüsü)
Ayrıca:
2-3 adet patates (iri kuşbaşı et formunda doğra)
1 adet uzun havuç (iri kuşbaşı et formunda doğra)
2 çay kaşığı tuz, karabiber
İsteğe bağlı:
Maydanoz, dereotu (ince kıyılmış)
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI:
Kemikli eti düdüklü tencereye koyun. Soyulmuş soğan, defne yaprağı ve tane karabiberleri koyun. Suyu ekleyip ağzını kapayın. Orta ısıda foşlayan düdüklünün altını kısıp 40-45 dakika haşlayın. Eğer normal tencere kullanacaksanız, en az 2-2.5 saat sürebilir. Ayrıca su eksildikçe sıcak su eklemeniz gerekir.
Düdüklünün altını kapatıp soğumasını bekleyin. Defne yapraklarını çıkarın. İçine patates, havuç, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar düdüklünün kapağını tam kapatmadan, yarım açık bırakıp 20-25 dakika pişirip ocaktan alın. Limon suyun ekleyip yeşillikler ilave edebilirsiniz, çok yakışır.
SAHUR
PASTIRMALI MIHLAMA-KUYMAK
MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı dolusu mısır unu (Ben kavrulmuşunu tercih ettim, daha lezzetli oluyor.)
2 su bardağı sıcak su
100 gr. rende taze kaşar
Üzeri İçİn:
2 dilim çemensiz pastırma
1 çay kaşığı limon suyu
YAPILIŞI:
Derin bir tavanın içine tereyağını koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eridikten sonra üzerine mısır ununu aktararak tahta kaşık ile sık sık karıştırarak 5 dakika kavurun. Üzerine suyu ilave edin. Sürekli karıştırmaya devam ederek 5 dakika daha pişirin. Rendelediğiniz taze kaşarı içine katın. Yine 5 dakika daha çekiştirip, sündürüp, karıştırarak peynirleri eritin, ocaktan alın.
Üzerİ İçİn: Çemensiz pastırmaları minik minik doğrayıp, ufak bir tavaya koyun. Üzerine limon suyunu da ilave ederek, kısık ateş üzerinde 4-5 dakika pişirip ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız sıcak mıhlamanın üzerine koyarak servise sunun. (Limon suyu pastırmaları çıtırlaştırır.)