Koronavirüse karşı sağlıklı besinler

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığımız bugünlerde sağlığımıza ve beslenmemize de oldukça dikkat etmemiz gerek. Mutfağa girip sağlıklı yemekler pişirmenin tam sırası. Yemek yapmak size de çok iyi gelecektir. İşte favori 3 önerim...
Elmalı yağsız kek-şarlotka
MALZEME LİSTESİ
◊ 3 adet yumurta
◊ 1 su bardağı
esmer şeker
◊ 1 paket vanilya
◊ 1 çay kaşığı tarçın ve toz zerdeçal
◊ 1 paket kabartma
tozu
◊ 135 gr tam buğday unu (Yaklaşık 1,5 su bardağı)
◊ 3 adet orta boy tatlı elma
Süslemek için:
◊ 1 adet elma
◊ 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri
Derin bir karıştırma kabının içine; oda sıcaklığındaki yumurtalar, şeker, zerdeçal ve tarçını koyun. Mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika çırpın. Vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip 3-4 dakika daha çırpmaya devam edin.
Elmaları soyup varsa çok incecik dilimleyin. Ya da çok minik küp doğrayıp hamurun içine ilave edin. Bir kaşık ya da spatulayla karıştırın. 25-27 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbının altına pişirme kağıdı kesip koyun. Fırçayla kalıbın etrafını ve altını yağlayın.
Hamuru dökün. Üzerine elmayı soymadan çok incecik doğrayarak yerleştirin. Fırını 180 derece alt-üst ayara getirip 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında üzeri hafif kahverengileşinceye dek en az 35 dakika pişirip çıkarın.
Üzerine, ılınınca pudra şekeri serpip servise sunun.
Dudugillerin arnavut ciğeri
MALZEME LİSTESİ
◊ 500 gr dana ciğeri
(kuşbaşı et gibi doğranmış)
◊ 3 yemek kaşığı un
◊ 2 yemek kaşığı mısır unu
Ayrıca:
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 2 çay kaşığı kimyon,
kırmızı toz biber
Kızartmak için:
◊ 1 su bardağı sıvı yağ
Salatası için:
◊ 1 adet kırmızı soğan
◊ 1 yemek kaşığı sumak
◊ Yarım demet maydanoz
◊ 1 çay kaşığı tuz
Bir tepsiye veya düz bir tabağa un ve mısır ununu koyun. Ciğerleri koyup elinizle iyice karıştırın, unlayın. Fazla ununu eleyin. Şimdi geniş bir tavaya sıvı yağı koyup orta ısıda kızdırın. Bir adet ciğeri batırıp, kızıp kızmadığını kontrol edin. Ciğerleri atıp tahta kaşıkla karıştırarak toplam 7-8 dakika pişirin.
Bir kevgirle ciğerleri süzerek tavadan alın. Üzerine tuz, kimyon ve kırmızı toz biberi ekleyip, karıştırın, servise sunun. Salata için; soğanı incecik yarım ay doğrayın. Sumak, tuz ve ince kıyılmış maydanozla karıştırıp ciğerin yanına koyun.
Kemik suyuna borş çorbası
MALZEME LİSTESİ
◊ 500 gr kemikli ya da kemiksiz parça et
◊ 1 adet orta boy kereviz (200 gr kadar)
◊ 1 adet orta boy patates (300-350 gr kadar)
◊ 1 adet orta boy havuç (100 gr kadar)
◊ Beyaz lahana
(400 gr kadar)
◊ 2 adet orta boy kuru soğan (Kırmızı olanı öneririm)
◊ 3-4 diş sarımsak
◊ Yarım demet maydanoz
◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, sumak
◊ 1 adet iri boy kırmızı pancar (350 gr kadar)
◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 1 yemek kaşığı toz şeker
Servis için:
◊ Krema ya da kefir
Kereviz, patates ve havucu soyup küçük küp doğrayın. Pancarı soyup, rendenin iri gözüyle rendeleyip ayrı bir kaba koyun. Lahananın kalın kısımlarını kesin atın yine incecik dilimleyin. Soğanı da yarım ay doğrayıp, sarımsakları ortadan ikiye bölün.
Büyük bir tencereye zeytinyağını ve soğanı koyup orta ısılı ateşte karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Havuç, patates ve kerevizi ekleyip salçayı, şekeri katın. Sık sık karıştırarak 5 dakika kavurup, lahana, pancar, sarımsağı ilave edip karıştırın. Tuz ve baharatları serpiştirin.
Kemik ya da et suyundan 6 bardak kadar sebzelerin üzerine dökün. Ayrıca 2 su bardağı da kaynar su ilave edin.
Didiklediğiniz etleri de ekleyin ve sık sık karıştırın. Yaklaşık 40-45 dakika sonra sebzeler iyice yumuşayınca ince kıyılmış maydanozu ekleyin.
Bu çorba serviste mutlaka kremayla ikram edilir.
Koronavirüse karşı sağlıklı besinler
Koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığımız bugünlerde sağlığımıza ve beslenmemize de oldukça dikkat etmemiz gerek. Mutfağa girip sağlıklı yemekler pişirmenin tam sırası. Yemek yapmak size de çok iyi gelecektir. İşte favori 3 önerim...
Elmalı yağsız kek-şarlotka
MALZEME LİSTESİ
◊ 3 adet yumurta
◊ 1 su bardağı
esmer şeker
◊ 1 paket vanilya
◊ 1 çay kaşığı tarçın ve toz zerdeçal
◊ 1 paket kabartma
tozu
◊ 135 gr tam buğday unu (Yaklaşık 1,5 su bardağı)
◊ 3 adet orta boy tatlı elma
Süslemek için:
◊ 1 adet elma
◊ 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri
Derin bir karıştırma kabının içine; oda sıcaklığındaki yumurtalar, şeker, zerdeçal ve tarçını koyun. Mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika çırpın. Vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip 3-4 dakika daha çırpmaya devam edin.
Elmaları soyup varsa çok incecik dilimleyin. Ya da çok minik küp doğrayıp hamurun içine ilave edin. Bir kaşık ya da spatulayla karıştırın. 25-27 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbının altına pişirme kağıdı kesip koyun. Fırçayla kalıbın etrafını ve altını yağlayın.
Hamuru dökün. Üzerine elmayı soymadan çok incecik doğrayarak yerleştirin. Fırını 180 derece alt-üst ayara getirip 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında üzeri hafif kahverengileşinceye dek en az 35 dakika pişirip çıkarın.
Üzerine, ılınınca pudra şekeri serpip servise sunun.
Dudugillerin arnavut ciğeri
MALZEME LİSTESİ
◊ 500 gr dana ciğeri
(kuşbaşı et gibi doğranmış)
◊ 3 yemek kaşığı un
◊ 2 yemek kaşığı mısır unu
Ayrıca:
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 2 çay kaşığı kimyon,
kırmızı toz biber
Kızartmak için:
◊ 1 su bardağı sıvı yağ
Salatası için:
◊ 1 adet kırmızı soğan
◊ 1 yemek kaşığı sumak
◊ Yarım demet maydanoz
◊ 1 çay kaşığı tuz
Bir tepsiye veya düz bir tabağa un ve mısır ununu koyun. Ciğerleri koyup elinizle iyice karıştırın, unlayın. Fazla ununu eleyin. Şimdi geniş bir tavaya sıvı yağı koyup orta ısıda kızdırın. Bir adet ciğeri batırıp, kızıp kızmadığını kontrol edin. Ciğerleri atıp tahta kaşıkla karıştırarak toplam 7-8 dakika pişirin.
Bir kevgirle ciğerleri süzerek tavadan alın. Üzerine tuz, kimyon ve kırmızı toz biberi ekleyip, karıştırın, servise sunun. Salata için; soğanı incecik yarım ay doğrayın. Sumak, tuz ve ince kıyılmış maydanozla karıştırıp ciğerin yanına koyun.
Kemik suyuna borş çorbası
MALZEME LİSTESİ
◊ 500 gr kemikli ya da kemiksiz parça et
◊ 1 adet orta boy kereviz (200 gr kadar)
◊ 1 adet orta boy patates (300-350 gr kadar)
◊ 1 adet orta boy havuç (100 gr kadar)
◊ Beyaz lahana
(400 gr kadar)
◊ 2 adet orta boy kuru soğan (Kırmızı olanı öneririm)
◊ 3-4 diş sarımsak
◊ Yarım demet maydanoz
◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, sumak
◊ 1 adet iri boy kırmızı pancar (350 gr kadar)
◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 1 yemek kaşığı toz şeker
Servis için:
◊ Krema ya da kefir
Kereviz, patates ve havucu soyup küçük küp doğrayın. Pancarı soyup, rendenin iri gözüyle rendeleyip ayrı bir kaba koyun. Lahananın kalın kısımlarını kesin atın yine incecik dilimleyin. Soğanı da yarım ay doğrayıp, sarımsakları ortadan ikiye bölün.
Büyük bir tencereye zeytinyağını ve soğanı koyup orta ısılı ateşte karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Havuç, patates ve kerevizi ekleyip salçayı, şekeri katın. Sık sık karıştırarak 5 dakika kavurup, lahana, pancar, sarımsağı ilave edip karıştırın. Tuz ve baharatları serpiştirin.
Kemik ya da et suyundan 6 bardak kadar sebzelerin üzerine dökün. Ayrıca 2 su bardağı da kaynar su ilave edin.
Didiklediğiniz etleri de ekleyin ve sık sık karıştırın. Yaklaşık 40-45 dakika sonra sebzeler iyice yumuşayınca ince kıyılmış maydanozu ekleyin.
Bu çorba serviste mutlaka kremayla ikram edilir.