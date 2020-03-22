Korona günlerinde beslenme

Küresel bir salgın haline gelen ve ülkemizi de tehdit eden koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerin başında bağışıklık sisteminin güçlü tutulması geliyor. Bilim insanları ve uzmanlar bu dönemde özellikle tüketilmesi gereken yiyeceklerin demir, çinko minerallerini içeren, C ve D vitamini ağırlıklı olmasını öneriyorlar.
Vücudumuzun güçlü bir savunma sistemi oluşturabilmesi, vücut direncini artırabilmesi için et, süt, yumurta, bakliyat, balık gibi temel gıdaların mutlaka alınması gerektiğini artık hepimiz biliyoruz.
Sebze ve meyvelerle de vitamin depolamaya devam etmeliyiz. Bu arada bolca su içmeye, uykumuzu almaya ve doğru kaynaklardan bilgi almaya dikkat etmeliyiz. Tüm anlatılan ve söylenenlerin özetini aktarmak gerekirse dengeli beslenmek, sağlıklı yemek çok önemli.
Size bugün mikroplara karşı savaşan vücudumuzu güçlendirecek, gücümüzü kuvvetimizi artıracak yemek tarifleri vermek istiyorum.
Bu olağanüstü zor günlerde yemek yapmak size de çok iyi gelecektir. İşte benim favori dört önerim, afiyet şeker bal olsun, bütün virüsleri kovsun.
Ciğer Kavurması
◊ 500 gr kuzu ciğeri
◊ 50 gr tereyağı
◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 5 adet taze yeşil soğan
◊ 3 adet yeşil sivri biber
◊ 3-4 adet çeri domates
◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kekik
Ciğerciden kuzu ciğerini kuşbaşı et formundan daha küçük, tavla zarı doğratarak alın. Ciğer yıkanmadan pişirilir ama isterseniz süzgece koyun, akan suyun altından hızlıca geçirip süzün. Ayıklanmış yeşil soğanları incecik doğrayın. Biberleri ayıklayıp uzunlamasına ikiye bölüp minik minik dilimleyin. Domatesleri tavla zarı şeklinde doğrayın. Büyükçe bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eriyince ciğerleri ilave edip karıştırarak 5 dakika kadar kavurun. Domates, soğan ve biberleri katıp yine sürekli karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun. Ocaktan alın, tuz ve tüm baharatları katıp karıştırın. Sıcak olarak servise sunun.
Pazılı Hamsi Tava
◊ 750 gr ayıklanmış kılçıksız hamsi
◊ 5-6 adet pazı
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 2 diş sarımsak
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
◊ 4 çay kaşığı mısır unu
◊ 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tava dizimi için:
◊ 1 su bardağı mısır unu
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber varsa 1 tatlı kaşığı toz sarımsak
◊ 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Balıkları yıkayıp süzülmeye bırakın. Pazıları incecik doğrayıp bir kabın içine koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp, sarımsakları dilimleyip pazılara ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve mısır ununu ilave edip yoğurun, sıvı yağı gezdirip kaşıkla karıştırın ve bir kenara koyun. 22-25 cm çapındaki yanmaz yapışmaz bir tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağı koyun. Bir tabağa 1 su bardağı mısır ununu koyup, tuz, karabiber ve toz sarımsağı karıştırın. Hamsileri bu mısır unlu karışıma önlü arkalı bulayın. Tavanın içine, hamsilerin derili kısmı alta gelecek şekilde dizin. Üzerine pazılı harcı yayın. Tekrar hamsileri mısır ununa bulayıp bu sefer derili kısmı en üste gelecek şekilde dizin. Pazıların üstünü kapatın, tost gibi olsun. Kısık ateşin üzerine tavayı yerleştirin, 15 dakika pişirin. Bir düz kapakla hamsi tavayı ters çevirin. Diğer yüzünü de 10 dakika kadar pişirin. Sonra dilimleyerek ikram edin.
Paça Çorbası
◊ 4-5 adet kuzu paçası
◊ 1,5-2 litre su
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 1 adet iri boy havuç
◊ 2-3 adet defne yaprağı
◊ 10 adet tane karabiber
◊ 1 tatlı kaşığı tuz (İri tuz olabilir)
Sosu için:
◊ 6 adet sarımsak
◊ 1 çay bardağı sirke
◊ 1 adet limonun suyu
Paçaları önce orta ateşte ucundan tutarak çevire çevire eskilerin deyimiyle üterek, var olan kılları yakın. Sonra da paçaları iyice yıkayıp süzün. Paça çok uzun sürede, 3-4 saatte pişer. En zor aşaması pişme süresidir. O yüzden ben düdüklü tencere kullanıyorum. Tencerenin içine paçaları koyup suyunu ekleyin. İçine defne yaprağı, 2’ye bölünmüş soğan, tuz, karabiber ve 3’e bölünmüş havucu da ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Düdük çalmaya başladıktan 45 dakika sonra altını kapatın soğusun ama tekrar 45 dakika daha pişirin. Tencereyi açıp paçaların etlerini kemiklerden sıyırın. Havuç, soğan ve defne yaprağını çıkarıp atın. Sosuyla birlikte servis yapın.
Lahana Turşusu Çorbası
◊ 2 su bardağı lahana turşusu (İncecik doğranmış)
◊ 2 yemek kaşığı kalın bulgur
◊ 4 su bardağı turşu suyu
◊ 4 su bardağı içme suyu
◊ 1 yemek kaşığı mısır unu
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 2 adet yeşil sivri biber
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 2 çay kaşığı toz zerdeçal
◊ 1 yemek kaşığı rende taze zencefil
◊ 2 çay kaşığı pul biber
◊ 2 çay kaşığı nane
◊ 2 çay kaşığı karabiber
Soğanı ve yeşil sivri biberi çok incecik doğrayın. Karadenizlilerin “fırın darısı” dedikleri fırınlanmış mısır unundan kullanırsanız çorba daha lezzetli olur. Zeytinyağını orta boy bir tencereye koyup soğanı ve yeşil biberi ilave edin, orta ateşte karıştırarak 1-2 dakika kavurun.
Zerdeçalı ve zencefili ilave edip şöyle bir karıştırın, rengi sararacaktır. Turşuları ekleyip bulgur, turşu suyu ve içme suyunu ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın.
Fokur fokur kaynayınca mısır ununu tuz serper gibi yavaş yavaş ilave edip hemen karıştırın ki topaklanmasın. 5 dakika daha karıştırmaya devam edin. Pul biber, nane ve karabiberi ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.
İsterseniz ince kıyılmış dereotu ya da maydanozla süsleyin.
Korona günlerinde beslenme
Küresel bir salgın haline gelen ve ülkemizi de tehdit eden koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerin başında bağışıklık sisteminin güçlü tutulması geliyor. Bilim insanları ve uzmanlar bu dönemde özellikle tüketilmesi gereken yiyeceklerin demir, çinko minerallerini içeren, C ve D vitamini ağırlıklı olmasını öneriyorlar.
Vücudumuzun güçlü bir savunma sistemi oluşturabilmesi, vücut direncini artırabilmesi için et, süt, yumurta, bakliyat, balık gibi temel gıdaların mutlaka alınması gerektiğini artık hepimiz biliyoruz.
Sebze ve meyvelerle de vitamin depolamaya devam etmeliyiz. Bu arada bolca su içmeye, uykumuzu almaya ve doğru kaynaklardan bilgi almaya dikkat etmeliyiz. Tüm anlatılan ve söylenenlerin özetini aktarmak gerekirse dengeli beslenmek, sağlıklı yemek çok önemli.
Size bugün mikroplara karşı savaşan vücudumuzu güçlendirecek, gücümüzü kuvvetimizi artıracak yemek tarifleri vermek istiyorum.
Bu olağanüstü zor günlerde yemek yapmak size de çok iyi gelecektir. İşte benim favori dört önerim, afiyet şeker bal olsun, bütün virüsleri kovsun.
Ciğer Kavurması
◊ 500 gr kuzu ciğeri
◊ 50 gr tereyağı
◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 5 adet taze yeşil soğan
◊ 3 adet yeşil sivri biber
◊ 3-4 adet çeri domates
◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kekik
Ciğerciden kuzu ciğerini kuşbaşı et formundan daha küçük, tavla zarı doğratarak alın. Ciğer yıkanmadan pişirilir ama isterseniz süzgece koyun, akan suyun altından hızlıca geçirip süzün. Ayıklanmış yeşil soğanları incecik doğrayın. Biberleri ayıklayıp uzunlamasına ikiye bölüp minik minik dilimleyin. Domatesleri tavla zarı şeklinde doğrayın. Büyükçe bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eriyince ciğerleri ilave edip karıştırarak 5 dakika kadar kavurun. Domates, soğan ve biberleri katıp yine sürekli karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun. Ocaktan alın, tuz ve tüm baharatları katıp karıştırın. Sıcak olarak servise sunun.
Pazılı Hamsi Tava
◊ 750 gr ayıklanmış kılçıksız hamsi
◊ 5-6 adet pazı
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 2 diş sarımsak
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
◊ 4 çay kaşığı mısır unu
◊ 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tava dizimi için:
◊ 1 su bardağı mısır unu
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber varsa 1 tatlı kaşığı toz sarımsak
◊ 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Balıkları yıkayıp süzülmeye bırakın. Pazıları incecik doğrayıp bir kabın içine koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp, sarımsakları dilimleyip pazılara ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve mısır ununu ilave edip yoğurun, sıvı yağı gezdirip kaşıkla karıştırın ve bir kenara koyun. 22-25 cm çapındaki yanmaz yapışmaz bir tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağı koyun. Bir tabağa 1 su bardağı mısır ununu koyup, tuz, karabiber ve toz sarımsağı karıştırın. Hamsileri bu mısır unlu karışıma önlü arkalı bulayın. Tavanın içine, hamsilerin derili kısmı alta gelecek şekilde dizin. Üzerine pazılı harcı yayın. Tekrar hamsileri mısır ununa bulayıp bu sefer derili kısmı en üste gelecek şekilde dizin. Pazıların üstünü kapatın, tost gibi olsun. Kısık ateşin üzerine tavayı yerleştirin, 15 dakika pişirin. Bir düz kapakla hamsi tavayı ters çevirin. Diğer yüzünü de 10 dakika kadar pişirin. Sonra dilimleyerek ikram edin.
Paça Çorbası
◊ 4-5 adet kuzu paçası
◊ 1,5-2 litre su
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 1 adet iri boy havuç
◊ 2-3 adet defne yaprağı
◊ 10 adet tane karabiber
◊ 1 tatlı kaşığı tuz (İri tuz olabilir)
Sosu için:
◊ 6 adet sarımsak
◊ 1 çay bardağı sirke
◊ 1 adet limonun suyu
Paçaları önce orta ateşte ucundan tutarak çevire çevire eskilerin deyimiyle üterek, var olan kılları yakın. Sonra da paçaları iyice yıkayıp süzün. Paça çok uzun sürede, 3-4 saatte pişer. En zor aşaması pişme süresidir. O yüzden ben düdüklü tencere kullanıyorum. Tencerenin içine paçaları koyup suyunu ekleyin. İçine defne yaprağı, 2’ye bölünmüş soğan, tuz, karabiber ve 3’e bölünmüş havucu da ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Düdük çalmaya başladıktan 45 dakika sonra altını kapatın soğusun ama tekrar 45 dakika daha pişirin. Tencereyi açıp paçaların etlerini kemiklerden sıyırın. Havuç, soğan ve defne yaprağını çıkarıp atın. Sosuyla birlikte servis yapın.
Lahana Turşusu Çorbası
◊ 2 su bardağı lahana turşusu (İncecik doğranmış)
◊ 2 yemek kaşığı kalın bulgur
◊ 4 su bardağı turşu suyu
◊ 4 su bardağı içme suyu
◊ 1 yemek kaşığı mısır unu
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 2 adet yeşil sivri biber
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 2 çay kaşığı toz zerdeçal
◊ 1 yemek kaşığı rende taze zencefil
◊ 2 çay kaşığı pul biber
◊ 2 çay kaşığı nane
◊ 2 çay kaşığı karabiber
Soğanı ve yeşil sivri biberi çok incecik doğrayın. Karadenizlilerin “fırın darısı” dedikleri fırınlanmış mısır unundan kullanırsanız çorba daha lezzetli olur. Zeytinyağını orta boy bir tencereye koyup soğanı ve yeşil biberi ilave edin, orta ateşte karıştırarak 1-2 dakika kavurun.
Zerdeçalı ve zencefili ilave edip şöyle bir karıştırın, rengi sararacaktır. Turşuları ekleyip bulgur, turşu suyu ve içme suyunu ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın.
Fokur fokur kaynayınca mısır ununu tuz serper gibi yavaş yavaş ilave edip hemen karıştırın ki topaklanmasın. 5 dakika daha karıştırmaya devam edin. Pul biber, nane ve karabiberi ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.
İsterseniz ince kıyılmış dereotu ya da maydanozla süsleyin.